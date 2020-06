Heidelberg. (jola) Ein Dachstuhlbrand, etliche herausgeschwemmte Gullydeckel, Geröll- und Erdrutsche – die heftigen Gewitter am Mittwoch haben Polizei und Feuerwehr vom Nachmittag bis zum späten Abend viele Einsätze beschert. Am Ende ging aber doch das meiste glimpflich aus, hatte das Unwetter keine extremen Folgen: "Das Übliche", sagt Frank Karlein, Sprecher der Feuerwehr. Am heftigsten trafen die Gewitter die Stadtteile Ziegelhausen und Schlierbach. Hier hat der Starkregen die Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen, Gullydeckel und sogar schwere Schachtdeckel wurden hochgedrückt. An mehreren Stellen kam es zu Erd- und Geröllrutschen. "Da hat man wieder die Kraft des Wassers erleben können", so Karlein. Die drei Freiwilligen Wehren Pfaffengrund, Altstadt und Ziegelhausen waren hier im Einsatz.

Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr kam es zu mehreren Polizei- und 16 Feuerwehreinsätzen. Umgestürzte Bäume und durch Wassermassen herausgehobene Gullys riefen die Polizei auf den Plan. In Ziegelhausen kam es aufgrund eines herausgehobenen Kanaldeckels sogar zu einem Verkehrsunfall mit rund 2000 Euro Sachschaden. In Handschuhsheim schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein. Der Dachstuhl fing Feuer und es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. "Es ist noch sehr glimpflich ausgegangen", weiß Feuerwehrsprecher Karlein.

Erst ab 20 Uhr beruhigte sich die Wetterlage und es kam zu keinen weiteren Vorkommnissen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei im ganzen Gebiet des Polizeipräsidiums auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 20.09 Uhr

Heidelberg. (hob) Alle Hände voll zu tun hatte die Heidelberger Feuerwehr am Mittwochnachmittag und Abend, nachdem ein heftiges Gewitter mit Starkregen über die Stadt gezogen war. Gegen 18 Uhr schlug ein Blitz in ein Haus in der Handschuhsheimer Zeppelinstraße ein und löste einen Dachstuhlbrand aus. Mit dem Einsatz von zwei Drehleitern konnten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Handschuhsheim die Flammen schnell löschen. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Während des Einsatzes wurde die Straße aber komplett gesperrt.

"Wir haben neben dem Brand auch etliche vollgelaufene Keller", hieß es aus der Leitstelle. Besonders betroffen seien die Stadtteile Ziegelhausen und Schlierbach. Ein Baum stürzte auf die Wilhelmsfelder Straße und musste entfernt werden. Mehrere Kanaldeckel wurden herausgespült. Auch die Schlierbacher Landstraße musste am Abend teilweise gesperrt werden. "Wir sind immer noch im Einsatz und pumpen die vollgelaufenen Keller aus", hieß es von der Feuerwehr gegen 20 Uhr. Eine genaue Schadensbilanz liege noch nicht vor.

Im Sitzbuchenweg in Heidelberg-Ziegelhausen kam es aufgrund eines herausgehobenen Kanaldeckels zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstand

Update: Mittwoch, 18. Juni 2020, 08.09 Uhr