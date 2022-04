Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Nachfrage nach Wirtschaftsflächen in der Stadt ist und bleibt sehr hoch, Flächenreserven und Nachverdichtungspotenziale sind nahezu ausgeschöpft, produzierende Betriebe, Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen mit Standortbezug weichen signifikant ins Umland aus, stellte die Verwaltung im Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft klar. Deshalb soll an dem im Jahr 2017 bereits beschlossenen Wirtschaftsflächenentwicklungskonzept festgehalten und es aktualisiert werden. Die Ausschussmitglieder stimmten am Ende zu.

Die Stadträte signalisierten grundsätzlich schon zu Beginn der Diskussion ihre Zustimmung zum Plan der Verwaltungs, um eben auch einen funktionalen Arbeitsmarkt zu erhalten. Doch gewerbliche Entwicklung erfordere auch Entwicklung im Wohnungsbau, betonten nicht nur Dorothea Kaufmann (Grüne) und Karl Breer (FDP). Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) ging noch weiter und erinnerte an die hohen Einpendlerzahlen der Stadt Heidelberg. "Wir haben zu viele Arbeitsplätze hier und zu wenig Wohnraum. Ich sehe zurzeit keinen Sinn darin, noch mehr Gewerbegebiete auszuweisen."

Wichtig sei auf jeden Fall auch ein gesellschaftlicher Diskurs über die ökonomische Bilanz zusätzlicher Gewerbeflächen, sagte Stadtentwickler Uwe Mantik vom Beratungsunternehmen "Cima". Und Neuentwicklungen von Flächen und Gebäuden sollten einvernehmlich mit den Zielgruppen ausgerichtet sein. "Es darf auch keine Rosinenpickerei mehr geben, eine gesunde Durchmischung ist wichtig." Das differenzierte Angebot gewerblicher Nutzflächen, etwa für das Handwerk, Kleingewerbe, lokale Produktion und Gründer trage zum wirtschaftlichen und sozialen Erfolg des Gesamtstandortes bei. Das Ziel künftiger Politik: Gemeinwohlorientierte Standortentwicklung mit der städtebaulichen Leitlinie "grün, gerecht und produktiv". Hauptsächlich soll mit Planungsrechten für die Kommune und strategischen Flächenankäufen das strukturelle Defizit an "klassischen" Wirtschaftsflächen in Heidelberg abgebaut werden.

Neue Gewerbegebiete seien keine Selbstläufer mehr, so Mantis, man müsse etwas dafür tun. Attraktive Standorte in ganz Deutschland verzeichneten eine ungebrochene Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen und selbst die Covid-Pandemie habe bisher keinerlei Einfluss auf eine breit gefächerte Nachfrage gehabt.

Mantik benannte Beispiele, was am Standort Heidelberg umgesetzt werden sollte, da sich Bestandssicherungen und Neuinanspruchnahmen von Wirtschaftsflächen zurzeit radikal änderten: Man könnte Ankauffonds bilden, um in Bestandsgebieten handlungsfähig zu werden, man könnte mit Vorkaufsrechtssatzungen arbeiten und auch die Möglichkeit von Erbbaurechten prüfen.