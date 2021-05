Die meisten Kinder, die an Leukämie erkrankt sind, können geheilt werden – doch der Weg ist beschwerlich. Dieses Symbolfoto zeigt die Behandlung eines achtjährigen Jungen in München. Foto: dpa

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Bei einer Lumbalpunktion wird eine Nadel im Bereich der unteren Lendenwirbel eingeführt, um Nervenwasser zu entnehmen. Eine Mutter berichtete der RNZ von den Schmerzen ihres an Leukämie erkrankten Kindes bei diesem Eingriff in der Kinder-Onkologie der Universitätsklinik Heidelberg. Erst nach Intervention der Mutter soll das Kind bei den folgenden Lumbalpunktionen (LP) eine Narkose erhalten haben. Rund zehn weitere betroffene Eltern berichten von ähnlichen Problemen, bei diesem Eingriff für ihre Kinder eine Narkose zu erhalten.

Prof. Andreas Kulozik, Ärztlicher Direktor der Pädiatrischen Onkologie, Hämatologie und Immunologie des Universitätsklinikums Heidelberg, kennt nach eigener Aussage solche Beschwerden nicht: "Es ist bei uns Standard, dass wir Jugendlichen, Kindern und Eltern (stellvertretend für ihre Kinder, Anm. d. Red.) bei der LP die Möglichkeit einer Narkose anbieten. Wenn eine Narkose gewünscht wird, machen wir das."

In der Heidelberger Kinder-Onkologie werden jährlich rund 1500 stationäre und circa 2500 teilstationäre Behandlungen durchgeführt. Prof. Kulozik: "Circa 80 Prozent aller Kinder mit Krebserkrankungen können dauerhaft geheilt werden, bei der Leukämie sind es sogar circa 90 Prozent." Er erläutert die Bedeutung der Lumbalpunktion: "Zum Zeitpunkt der Diagnose ist es bei vielen bösartigen Erkrankungen und insbesondere bei Leukämien und Lymphomen wichtig zu diagnostizieren, ob das Zentralnervensystem von der Erkrankung betroffen ist. Im weiteren Verlauf erfolgt durch die Gabe von Zytostatika in das Nervenwasser nach Punktion des Liquor-Raums eine wesentliche Komponente der Gesamttherapie. Im Rahmen einer typischen Leukämiebehandlung sind insgesamt elf Lumbalpunktionen erforderlich. Diese Zahl kann in Einzelfällen höher sein, zum Beispiel bei erforderlicher intensitätsgesteigerter Therapie bei schlechtem Therapieansprechen."

Die Eltern wissen die Therapie in Heidelberg zu schätzen. Die Qualität lässt sich belegen (vgl. Kasten). Doch die Eltern kritisieren das Vorgehen bei diesem Eingriff. Dabei sitzen die Patienten normalerweise leicht nach vorne gebeugt ("Katzenbuckel" oder "Embryohaltung"), sodass die unteren Wirbel gut erreichbar sind. Es ist wichtig, dass sie während des Vorgangs stillhalten.

Hintergrund > Behandlungserfolg: Die Kinder-Onkologie der Universitätsklinik Heidelberg hat einen guten Ruf: Circa 80 Prozent aller Kinder mit Krebskrankheiten können dauerhaft geheilt werden, bei der Leukämie sogar circa 90 Prozent. Prof. Andreas Kulozik, Ärztlicher Direktor der Pädiatrischen [+] Lesen Sie mehr > Behandlungserfolg: Die Kinder-Onkologie der Universitätsklinik Heidelberg hat einen guten Ruf: Circa 80 Prozent aller Kinder mit Krebskrankheiten können dauerhaft geheilt werden, bei der Leukämie sogar circa 90 Prozent. Prof. Andreas Kulozik, Ärztlicher Direktor der Pädiatrischen Onkologie, Hämatologie und Immunologie des Universitätsklinikums Heidelberg: "Wir haben die Möglichkeit, innovative Therapiekonzepte anzubieten." > Weltweites Vertrauen: Prof. Kulozik erklärt: "Wir erhalten zahlreiche Zweitmeinungsanfragen für schwierig zu behandelnde Patienten aus Deutschland und aus vielen Ländern der Welt, was das Vertrauen in die Kompetenz über Heidelbergs und Deutschlands Grenzen hinaus illustriert." > Ganzheitlicher Ansatz: "Außerdem verfolgen wir neben einer inhaltlich fachgerechten Therapie das Prinzip des ,cure by care’, das heißt, wir verfolgen einen sehr ganzheitlichen Ansatz, der den Patienten und dessen Familie in den Mittelpunkt stellt", erläutert Prof. Kulozik. "Hier spielt unter anderem auch unsere intensive psycho-soziale Versorgung mit zwei fest angestellten Sozialarbeitern, zwei Psychologen, zwei Erzieherinnen für das Spielzimmer, einer professionellen Geschwisterbetreuung, einer Musiktherapeutin und der Einbindung der Krankenhausschule eine große Rolle." > Aufklärung: Ein Augenmerk legt die Kinder-Onkologie auch auf die Aufklärung. "Wir führen zum Beispiel bei der Diagnosestellung typischerweise Gespräche von ein bis zwei Stunden", erläutert Prof. Kulozik. "Darüber hinaus stehen wir auch im Verlauf der sich typischerweise über Monate oder Jahre erstreckenden Behandlungen jederzeit für Gespräche zur Verfügung." Zudem erhielten die Eltern schriftliches Informationsmaterial zu Erkrankung und Behandlung. mio

Die Mutter eines vierjährigen Kindes erzählt: "Ich habe den Kopf meines Kindes in beide Hände genommen, meine Wange an seine Wange gelegt und ihm Trost zugeflüstert. Eine Pflegekraft kniete auf der Liege, um das Kind zu fixieren." Die Untersuchung dauerte eine halbe Stunde. Es soll immer wieder eine Pause eingelegt worden sein, um das schreiende Kind zu beruhigen. Später zählte die Mutter vier Einstiche im Rücken. Die Mutter: "Das nächste Mal habe ich ein Familienmitglied gebeten, mein Kind zu begleiten. Ich habe in einem anderen Raum gewartet und dennoch die Schreie gehört."

Ein Vater berichtet: "Mein Kind mussten drei Krankenschwestern festhalten. Kein schönes Prozedere." Eine weitere Mutter von einem Kleinkind erinnert sich: "Meine Bitte um eine Narkose wurde abgelehnt. Während des Eingriffs hat mein Kind ohne Pause geschrien. Danach war sein Gesicht übersät von roten, stecknadelgroßen Pünktchen. Vielleicht eine Folge der Anstrengung und der Fixierung des Kopfes." Sie wechselte aus medizinischen Gründen an eine andere Klinik. Dort erlebte sie, dass eine Narkose selbstverständlich war.

Prof. Kulozik erklärt: "Bei manchen Kindern führt die Lumbalpunktion und insbesondere das Halten in der dafür erforderlichen gebückten Position zu Angst. Der Schmerz ist in aller Regel ein sehr untergeordnetes Problem." Wenn sich diese Angst weder medikamentös noch durch eine Anpassung der Situation wie durch das Beisein der Eltern etwa kontrollieren lasse, empfehle man eine Narkose. Standardmäßig werde den Eltern nahegelegt, zunächst eine sogenannte Analgosedierung zu versuchen – dabei kommen das angstlösende und eine eingeschränkte Erinnerung auslösende Medikament Midazolam und der Schmerzlöser Dipidolor kombiniert mit einer Lokalanästhesie zum Einsatz. Bei den meisten Kindern sei dieses Verfahren gut verträglich; so ließen sich die nicht unerheblichen Belastungen durch eine Narkose vermeiden, wobei eine individuelle Risikoabwägung erfolgen müsse.

Narkose ja oder nein? Jedes Kind ist anders. Gleiches gilt für seine Reaktion auf die Lumbalpunktion wie die Narkose. Die Eltern bemängeln, dass sie keine richtige Wahl gehabt hätten. Eine Mutter erzählt: "Ich wusste nichts von der Möglichkeit einer Narkose. Eine Pflegerin hat mich heimlich auf die Möglichkeit der Narkose aufmerksam gemacht: ,Bestehen Sie darauf.’ Daraufhin habe ich die Narkose durchgesetzt." Jedoch sollen Bitten anderer Eltern um eine Narkose für ihre Kinder abgewiesen worden sein mit dem Argument: "Damit verlangsamen Sie den Therapieverlauf und gefährden den Therapieerfolg." Nur wenige Eltern sollen daraufhin noch gewagt haben, auf eine Narkose zu bestehen.

Die Klinik belegt: Vor der Behandlung einer Leukämie wird Eltern erläutert, dass Lumbalpunktionen durchgeführt werden müssen: "Eine weitere Verabreichungsform von Medikamenten stellt die sogenannte ,intrathekale’ Gabe dar. Hierfür wird der Rückenmarkskanal im unteren Abschnitt der Wirbelsäule punktiert (Lumbalpunktion), und die Medikamente werden direkt in die Flüssigkeit des Rückenmarkkanals (Liquor) gegeben. Die intrathekale Verabreichung der Medikamente ist notwendig, weil die Zytostatika über den Blutweg nur schlecht das Gehirn (zentrale Nervensystem) erreichen können. Ansonsten kommt es vermehrt zu Rückfällen im zentralen Nervensystem. Diese Punktion kann in einer kurzen Narkose vorgenommen werden, sodass Ihr Kind keine unangenehmen Erinnerungen daran haben wird."

An diese Erstaufklärung haben sich einige Eltern später im Laufe der Monate oder Jahre dauernden Therapie nicht mehr erinnert. Wenn der Eingriff dann durchgeführt wurde, soll es keinen Hinweis auf die Möglichkeit einer Narkose gegeben haben oder sie soll sogar abgelehnt worden sein. Eine Mutter: "Ich wünsche mir einfach, dass Eltern und Kinder wirklich die Wahl haben. Wenn mir zeitnah eine Narkose für mein Kind angeboten worden wäre, hätte ich das Angebot sofort angenommen." Prof. Kulozik will den Eltern nun ein Gespräch anbieten.