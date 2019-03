Von Denis Schnur

Heidelberg. Er bleibt auch die nächsten sechs Jahre Rektor: Das Wahlgremium der Uni stimmte am Dienstag mit 37 von 44 Stimmen für eine dritte Amtszeit von Bernhard Eitel. Sie beginnt am 1. Oktober und dauert bis 2025. Überraschend war die Wahl allerdings nicht: Neben dem 59-Jährigen stand kein weiterer Kandidat zur Wahl.

Der freute sich am Dienstag natürlich trotzdem. "Viel wichtiger war aber die Art und Weise der Entscheidung", betonte Eitel gegenüber der RNZ. Er sei Senat und Universitätsrat - sie bilden das Wahlgremium - dankbar für die klare Mehrheit: "Einmal persönlich, aber vor allem für das Zeichen, das die Universität damit nach innen und im Hinblick auf die Exzellenz-Strategie auch nach außen gesetzt hat", so Eitel.

Hintergrund Koppelvorwürfe entkräftet Die offizielle Bestätigung steht noch aus, aber die Vorwürfe der "Koppelgeschäfte" zwischen der Universität Heidelberg und der spanischen Großbank Santander haben sich offenbar als haltlos erwiesen. Darauf deutet eine Stellungnahme hin, die das Landeswissenschaftsministerium vor der Wiederwahl von Rektor Bernhard Eitel verschickt hatte. Darin [+] Lesen Sie mehr Koppelvorwürfe entkräftet Die offizielle Bestätigung steht noch aus, aber die Vorwürfe der "Koppelgeschäfte" zwischen der Universität Heidelberg und der spanischen Großbank Santander haben sich offenbar als haltlos erwiesen. Darauf deutet eine Stellungnahme hin, die das Landeswissenschaftsministerium vor der Wiederwahl von Rektor Bernhard Eitel verschickt hatte. Darin heißt es: "Aus den Untersuchungen lassen sich keine Gründe ableiten, die dem Einvernehmen des Wissenschaftsministeriums für von der Findungskommission vorgeschlagene Kandidatinnen oder Kandidaten entgegenstehen." Da nur Eitel als Kandidat für die Wahl zugelassen wurde, ist klar, dass sich dies auf ihn und seine Mitarbeiter bezieht. Die ehemalige Uni-Kanzlerin Angela Kalous hatte die Vorwürfe im September 2018 erhoben. Demnach habe die Großbank einen Auftrag für die Erstellung einer "smarten" Chipkarte für die Uni-Doktoranden als Gegenleistung für Fördermittel bekommen. Die Ruperto Carola ist eine von rund 1300 Hochschulen weltweit, die im Netzwerk von Santander sind und regelmäßig Spenden erhalten. Kalous, deren Verhältnis zu Rektor Eitel als zerrüttet gilt, witterte ein illegales Koppelgeschäft und ging mit den Anschuldigungen an die Öffentlichkeit. Beim Rektorat hingegen war man sicher, keine Fehler begangen zu haben: Die Doktorandenkarte habe man international ausgeschrieben - sogar unter Beobachtung durch einen externen Anwalt - und Santander sei schlicht der billigste Anbieter gewesen. Um die Vorwürfe auszuräumen, bat das Rektorat zunächst den Universitätsrat, die Angelegenheit zu überprüfen. Rund drei Wochen später - im Oktober 2018 - entlastete das uni-interne Kontrollgremium Rektor Eitel und dessen Mitarbeiter einstimmig: Nach umfangreicher Prüfung habe man keine Belege für unrechtmäßige Handlungen gefunden. Das Wissenschaftsministerium, das die Rechtsaufsicht über die Uni innehat, stimmt diesem Ergebnis mittlerweile inhaltlich zu, bat im Herbst jedoch zunächst um eine "vertiefte Prüfung einzelner Aspekte". Mit der Durchführung dieses erweiterten Verfahrens wurde Dr. Bernhard Wahl, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, beauftragt. Der Jurist habe daraufhin laut Ministerium nochmals ausführliche Gespräche geführt. Jetzt sei die eigentliche Untersuchung abgeschlossen, sie werde nur noch intern beraten.

Die Ruperto Carola ist noch im Rennen um den Titel "Exzellenz-Universität"; die Entscheidung fällt im Juli. "Und wir haben jetzt gezeigt, dass wir an einem Strang ziehen", so der Rektor. Dazu hat sicher beigetragen, dass das Wissenschaftsministerium vor der Wahl Vorwürfe zu Koppelgeschäften mit der Bank Santander zurückgewiesen hat.

Aber es gab auch Kritik - vor allem an der langen Amtszeit Eitels, der seit zwölf Jahren Rektor ist: "Lange Amtszeiten haben Vor- und Nachteile", hieß es nach der Sitzung etwa von Senatssprecher Joachim Funke. Während sich die gute Kenntnis der komplexen Vorgänge positiv auswirke, bestehe auch die Gefahr, dass sich Strukturen verhärten und "Impulse für radikale Erneuerungen schwächer werden, ganz ausbleiben oder nur noch in eine Richtung gehen", so der Psychologieprofessor.

Und auch dass es keine wirkliche Abstimmung gab, kritisierten einige Universitätsangehörige: "Ich hätte mir mehr Wettbewerb gewünscht, das fördert immer die Kreativität", betonte Manuel Schmidgall. Der Student sitzt für die Juso-Hochschulgruppe im Senat. Senatssprecher Funke bedauerte die Alternativlosigkeit ebenfalls: "Demokratie hat viel mit Wahlfreiheit zu tun, die es hier nicht wirklich gab."

Markus Baldermann, der als Vertreter des Studierendenrates im Senat sitzt, kritisierte zudem, dass Eitel in seiner Vorstellung kaum auf die Lehre eingegangen sei: "Aber diese sollte nicht vernachlässigt werden. Gute Forschende sind nicht immer auch gute Lehrende", so der Student. Trotz der Kritik sind die Studenten aber nicht völlig unzufrieden mit dem wiedergewählten Universitätsoberhaupt: "Ich denke, er wird nun seinen Kurs weiterfahren, der ja auch erfolgreich war", so Schmidgall.

Das kündigte Eitel auch gegenüber der RNZ an. "Die Uni muss sich in allen Feldern immer wieder dem Wettbewerb stellen. Stillstand ist Rückschritt", so der Rektor. In den nächsten Monaten stehe die Exzellenz-Strategie im Mittelpunkt, aber auch Themen wie das Neuenheimer Feld oder die Digitalisierung der Universität blieben wichtig. Und auch wenn er weiter begeistert sein Amt ausführt, geht Eitel davon aus, dass dies seine letzte Amtszeit wird: "Man weiß nie, was in der Zukunft sein wird. Aber mit 66 Jahren ist es dann auch mal gut, denke ich."