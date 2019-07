Heidelberg. (RNZ) Einer der besten Hochschullehrer Deutschlands ist in Heidelberg aktiv: Der Privatdozent Dr. André Mihaljevic, der an der Uniklinik und der Medizinischen Fakultät tätig ist, wurde vom Stifterverband und dem Medizinischen Fakultätentag mit dem "Ars legendi-Fakultätenpreis" für exzellente Lehre in der Hochschulmedizin ausgezeichnet. Die Gremien würdigten damit sein "außerordentliches Engagement und seinen Enthusiasmus in der Vermittlung von Lehrinhalten", schreibt die Uniklinik in einer Pressemitteilung.

In der Fakultät ist der klinisch tätige Oberarzt für Chirurgie maßgeblich an der Lehrplan-Entwicklung beteiligt. So konzipierte er das Curriculum "Evidenzbasierte Chirurgie". Darin werden die Schritte evidenzbasierter Medizin mittels moderner Lehrdidaktik anwendungsnah vermittelt. Als Lehrkoordinator sorgt er dafür, dass leitende Ärzte regelmäßig in den Unterricht eingebunden werden. So sollen die Studenten einen fundierten Einblick in das Fach erhalten und von den neuesten Entwicklungen profitieren.

Mihaljevic zeigt laut seinem Arbeitgeber außerordentliches Gespür für aktuelle Themen des Medizinstudiums wie Interprofessionalität und Digitalisierung. So entwickelte er etwa die "Heidelberger Interprofessionelle Ausbildungsstation" (HIPSTA). Dort werden Studenten im Praktischen Jahr mit der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen auf der Station vertraut gemacht. Gemeinsam mit Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege übernehmen sie eigenverantwortlich die Betreuung von Patienten.

"André Mihaljevic hat die Jury aufgrund seiner exzellenten Lehrtätigkeit überzeugt. Zudem ist er ein großartiger Visionär und Motivator, der mit seinen zahlreichen Lehr- und Forschungsprojekten über die eigene Fakultät hinaus viel bewegt", begründet Reinhard Hickel, Vorsitzender der "Ars legendi"-Jury, die Entscheidung. Volker Meyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes, fügt hinzu: "Mit dem ,Ars legendi-Fakultätenpreis’ suchen wir genau diese herausragenden Lehransätze, um sie zu fördern und sichtbar zu machen. Das Wirken von Mihaljevic zeigt beispielhaft, wie exzellente Hochschullehre aussehen kann." Den mit 30.000 Euro dotierten Preis bekam Mihaljevic Ende Juni in Tübingen verliehen.