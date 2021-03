Von Julia Lauer

Heidelberg. Damit morgens um 7 Uhr die ersten Spritzen im Zentralen Impfzentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) bereitliegen, sind auch Pharmazeuten gefragt. Dr. Torsten Hoppe-Tichy leitet die Apotheke am Universitätsklinikum. Er und seine Mitarbeiter ziehen im Zentralen Impfzentrum die Spritzen auf. Ein Gespräch über technische Aspekte, kniffelige Arbeitsschritte und die Wahrung der Priorisierung.

Herr Dr. Hoppe-Tichy, Sie leiten die Apotheke am Universitätsklinikum und kümmern sich um die Corona-Impfstoffe in Heidelberg. Wie aufwendig ist das?

Es ist so: Das Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund haben wir anfangs lediglich im Bereich Logistik unterstützt, im Zentralen Impfzentrum in Patrick-Henry-Village übernehmen wir zusätzlich auch die Aufbereitung des Impfstoffs, also die Herstellung der Spritzen. Wir sind dort täglich mit fünf Mitarbeitern vor Ort, mit Apothekern, Pharmazeutisch-Technischen Assistenten und Pharmaziepraktikanten. Auch ich habe dort schon Dienste übernommen. Personell und logistisch ist das also durchaus aufwendig.

Fünf Mitarbeiter: Ist das viel für eine Klinikapotheke?

Wir haben 130 Beschäftigte. Ein gutes Drittel unterstützt in wechselnden Schichten die Arbeit im Impfzentrum. Täglich fünf Mitarbeiter nach PHV zu schicken, hat durchaus Gewicht und bedeutet viele Überstunden. Diese Mitarbeiter haben sich aus persönlicher Motivation gemeldet, weil sie das Impfen für wichtig halten.

Dr. Torsten Hoppe-Tichy. F: UK

Die Impfungen dort beginnen früh am Morgen. Wie lange vorher sind Sie vor Ort?

Da reicht eine Stunde, damit um 7 Uhr die ersten Spritzen zum Impfen bereitliegen.

Ist es eine schwierige Aufgabe, den Impfstoff aufzubereiten?

Für uns als Apothekenpersonal ist das nicht schwierig, wir bereiten am Klinikum schließlich 90.000 Medikamente jährlich für Krebspatienten zu. Wir haben also täglich mit ganz genauen Dosierungen zu tun oder auch mit Ampullen, in denen Überdruck herrscht, so wie bei den Impfstoffen.

Was ist zu beachten?

Man sticht sie seitlich an und zieht die Luft heraus, damit nichts herausspritzt. Dies erfolgt mit einer sterilen Kanüle, anschließend schwenken wir das Fläschchen vorsichtig und entnehmen die Impfdosen von jeweils 0,3 Millilitern. Hier müssen wir sehr genau vorgehen, da schon bei kleinen Fehlern Impfstoff verlorengeht. Medizinischem Personal sind diese Dinge nicht immer geläufig. Wenn sie mit den mobilen Impfteams in den Heimen der Region unterwegs sind, ziehen sie die Spritzen eigenständig auf. Wir schulen sie, damit das gut gelingt.

Wie funktioniert das logistisch, nicht mehr Impfstoff aufzubereiten, als tatsächlich verbraucht wird?

Das ist genau geplant, das Landratsamt steuert die Bereitstellung der Impfstoffe. Morgens, mittags und abends gibt es uns durch, wie viele Impfungen noch anstehen. Gegen Abend werden die Planungen dann immer genauer.

Mussten Sie schon einmal Impfstoff entsorgen?

Zum Ende des Tages werden die Ampullen nur noch nach und nach aufgezogen, sodass wir am Ende des Tages, wenn alle Personen mit Termin im Impfzentrum waren, kaum Überschuss haben. Wenn doch eine Ampulle nicht aufgebraucht wird, wird der Impfstoff anhand eines strukturierten Verfahrens verimpft. Es sieht die Impfung von Personen aus den berechtigten Prioritätsgruppen vor. Wir haben noch nie Impfstoff weggeworfen. Die Organisation läuft wirklich gut.

Wenn eine Ampulle geöffnet ist: Wie viel Zeit haben Sie, sie zu verimpfen?

Sechs Stunden. Etwas schwieriger ist das bei den mobilen Teams. Sie ziehen die Spritzen erst in den Heimen auf. Wenn etwas übrig ist, und gegenüber ein Krankenhaus liegt, haben sie deshalb auch schon vor Ort medizinisches Personal geimpft. Das muss genau dokumentiert werden, und nach ihrer Rückkehr am Nachmittag führen wir genau Buch über verbrauchte und möglicherweise übrige Ampullen, damit die Priorisierung gewahrt bleibt. Anderswo wurden schließlich schon Bürgermeister geimpft, die noch nicht an der Reihe waren – so etwas soll es auch künftig nicht bei uns geben.

Der Impfstoff von Biontech ist besonders anspruchsvoll, weil er bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Wie funktioniert die Kühlung?

Er wird durch qualifizierte Logistiker geliefert, ein elektronisches Thermometer überprüft unentwegt, ob die Kühlkette eingehalten wird. Wir lagern den Impfstoff dann in speziellen Tiefkühlern und transportieren ihn auf Trockeneis ins Impfzentrum. Wenn die Kühlung ausfiele, gäbe es Alarm – das ist aber noch nicht passiert.

Der Impfstoff ist also fest und tiefgefroren. Wie tauen Sie ihn schonend auf? Sie können ihn ja sicher nicht einfach auf dem Herd erwärmen.

Wir stellen ihn in einen normalen Kühlschrank, dabei taut er kontrolliert auf. Im Kühlschrank hält sich der Impfstoff fünf Tage, das gibt uns etwas Flexibilität. Dann verdünnen wir ihn in der Ampulle mit exakt 1,8 Millilitern Kochsalz-Lösung. Erst dann ziehen wir ihn in Spritzen auf.

Überprüfen Sie vor dem Impfen, ob das Vakzin noch wirksam ist?

Das tun wir nicht, man muss es schon von Anfang an richtig machen. Dass pharmazeutisches Personal mindestens beratend zur Seite steht, ist deshalb wichtig.

In Heidelberg wurde auch schon mit Impfstoffen von Moderna und Astra-Zeneca geimpft. Erleichtert das Ihre Arbeit?

Diese Stoffe müssen bei minus 20 Grad gelagert werden, auch hier ist die Kühlung noch zu beachten. Leichter wird es dennoch: Vor allem, weil der kniffelige Verdünnungsschritt mit der Kochsalz-Lösung wegfällt.

Laut Paul-Ehrlich-Institut kommt es bei einer von rund 3000 Corona-Impfungen zu "schwerwiegenden Reaktionen" Mussten Sie die auch schon behandeln?

Wir haben im Zentralen Impfzentrum keine schwere allergische Impfreaktion gesehen, aber ein Kreislaufzusammenbruch kam schon einmal vor. Das ging schnell wieder vorbei – und es darf einen bei Über-80-Jährigen, die zum Impftermin angereist und dazu aufgeregt sind, nicht wundern. Andere schwere Reaktionen habe ich bisher nicht erlebt und mache mir da auch keine Sorgen. Die Impfstoffe sind heute sicherer als je zuvor, davon bin ich überzeugt.