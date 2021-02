Von Julia Lauer

Heidelberg. Er hat schon viele Auszeichnungen erhalten, nun kam noch eine weitere Ehrung hinzu: Der Chirurg Markus Büchler, Leiter der Chirurgischen Universitätsklinik im Neuenheimer Feld, ist am Mittwoch mit dem Deutschen Krebspreis 2021 ausgezeichnet worden. Der Spezialist für Bauchspeicheldrüsenkrebs erhielt den Preis in der Kategorie "klinische Forschung". "Ich freue mich außerordentlich und betrachte es als eine besondere Ehre, diesen Preis zu erhalten", sagte der Professor laut Mitteilung. Der mit 7500 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Krebsforschung. Die Deutsche Krebsgesellschaft und die Deutsche Krebsstiftung vergeben ihn jedes Jahr in drei Kategorien.

Zwölf bis 20 Zentimeter misst das Organ hinter dem Magen, mit dem sich Büchler seit so vielen Jahren beschäftigt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten widmet er sich als Arzt und als Forscher schwerpunktmäßig dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. "Im Laufe seiner Karriere entwickelte Büchler chirurgische Techniken, die die operativen Eingriffe beim Pankreaskarzinom optimierten", begründeten die Stifter des Preises ihre Entscheidung.

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist mit rund 16.000 jährlichen Neuerkrankungen in Deutschland glücklicherweise vergleichsweise selten. Diese Krebsform verursacht meist lange keine Beschwerden. Die Folge: Die Erkrankungen werden häufig spät erkannt, dabei sind sie oft sehr aggressiv – was ihre Behandlung erschwert. "Alle anderen Krebserkrankungen haben mehr Aussicht auf Heilung", erklärte Büchler im vergangenen November im RNZ-Interview. 70 bis 90 Prozent der Brust-, Darm- oder Prostatakrebspatienten könnten heute noch viele Jahre leben, und auch Lungenkrebs gelte inzwischen als mit Immuntherapie behandelbar. Übrig bleibe der Pankreaskrebs.

"Die einzige Behandlungsmethode heute ist die Operation. Da hat jeder Zweite die Chance, noch mindestens fünf Jahre zu leben", erläuterte der Mediziner. Allerdings komme eine Operation nur für eine Minderheit der Patienten infrage, und die Immuntherapie, mit der Haut-, Lungen- und Blutkrebs recht erfolgreich behandelt werden könnten, helfe nicht bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gleichwohl äußerte der Mediziner Hoffnung, dass es auch hier eine Frage der Zeit sei, bis Therapien entwickelt würden: "Ich bin sicher, dass in den nächsten Jahren auch gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs Medikamente gefunden werden", sagte er.

Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse sind riskant. Und so ist für viele Patienten eine Behandlung durch Büchler und sein Team die erste Wahl – und das längst nicht nur in Deutschland. So kam schon vor über zehn Jahren etwa der damalige ägyptische Staatspräsident Hosni Mubarak nach Heidelberg, um sich von Büchler operieren zu lassen. Als Chirurg hat sich dieser einen Ruf erarbeitet, der bis ans andere Ende der Welt reicht. So listete ihn auch etwa ein einschlägiges US-amerikanisches Portal 2019 auf dem dritten Platz der weltweit führenden Experten für Bauchspeicheldrüsenkrebs, und Büchler zählt zu den international meistzitierten Medizinern seines Fachgebiets.

Am europäischen Pankreaszentrum an der Chirurgischen Universitätsklinik betreut er mit seinem Team jedes Jahr 2000 Patienten, und sie nehmen mehr als 700 Operationen an der Bauchspeicheldrüse vor. "Keine andere Klinik in Deutschland hat mehr Erfahrung bei der Behandlung von Entzündungen und Krebserkrankungen der Bauchspeicheldrüse", betonte Klinik-Chef Ingo Autenrieth am Mittwoch angesichts der Auszeichnung. Dass das hiesige Pankreaszentrum zu den weltweit führenden Einrichtungen dieser Art zähle, sei Büchlers großes Verdienst, hob er hervor.