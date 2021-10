Uniklinik Heidelberg Trotz Corona bleiben die Finanzen stabil Die Uniklinik muss für 2020 ein Defizit von neun Millionen Euro verbuchen. Für die Zukunft gibt es "klare Wünsche" an die neue Bundesregierung. Noch 10 Gratis-Artikel diesen Monat. RNZonline Angebote Am Heidelberger Universitätsklinikum arbeiteten 2020 fast 1000 Menschen mehr als im Vorjahr. „Wir haben bewusst Personal aufgestockt, auch mit Blick auf die Zukunft“, sagte die Kaufmännische Direktorin Katrin Erk bei der Vorstellung der Bilanz 2020. Foto: Rothe Von Sebastian Riemer Heidelberg. Unter dem Strich steht ein Minus – aber die Herrin der Zahlen am Universitätsklinikum Heidelberg ist dennoch zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2020. "Wir sind trotz Corona in einer stabilen finanziellen Lage", erklärte Kaufmännische Direktorin Katrin Erk am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ. Angesichts dreier Pandemie-Wellen und zweier Lockdowns habe man in einem Ausnahmejahr ein gutes Ergebnis erzielt. Das Uniklinikum muss für 2020 einen Fehlbetrag von 12,6 Millionen Euro verbuchen, 2019 war das Defizit noch 2,6 Millionen Euro höher. Auffällig: Die Bilanz des Gesamtkonzerns – also inklusive aller Tochtergesellschaften und Beteiligungen des Uniklinikums – ist besser: Hier steht nur ein Minus von 9,1 Millionen Euro, nach einem Defizit von 16,8 Millionen Euro im Jahr davor. Dazu trägt auch das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim bei, das erstmals seit der Übernahme durch das Uniklinikum im Jahr 2013 schwarze Zahlen schreibt: Es erwirtschaftete 2020 einen Überschuss von einer Million Euro. Die Pandemie war für das Uniklinikum und seine Töchter eine immense Herausforderung: Man versorgte die schweren Fälle und übernahm zugleich die regionale und zeitweise überregionale Koordination der Corona-Erkrankten. Zudem blieben viele andere Patienten weg, auch die oft besonders zahlungskräftigen Patienten aus dem Ausland kamen nicht mehr: 2020 wurden 37 Prozent weniger Ausländer stationär im Uniklinikum aufgenommen. Insgesamt waren es 84.328 und damit 7,9 Prozent weniger stationäre Patienten als 2019. Zudem befindet sich das Klinikum gerade in einer Phase hoher Abschreibungen für getätigte Investitionen. Alleine die neue Chirurgie, die vor einem Jahr eröffnet wurde, schlägt da mit sechs Millionen Euro zu Buche. Dafür, dass dennoch so etwas wie eine "rote Null" herauskam, dankt Katrin Erk auch dem Land Baden-Württemberg: "Die schnelle und unbürokratische Unterstützung des Corona-Schutzschirms für die Unikliniken hat sehr zur Beruhigung in einer unsicheren Zeit beigetragen." Hintergrund > Das Universitätsklinikum legt seine Bilanz 2020 vor. Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Gesamtkonzern – also das Uniklinikum samt Tochtergesellschaften und Beteiligungen.[+] Lesen Sie mehr > Das Universitätsklinikum legt seine Bilanz 2020 vor. Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Gesamtkonzern – also das Uniklinikum samt Tochtergesellschaften und Beteiligungen. > Mitarbeiter: Im Konzern arbeiten 14.352 Menschen (2019: 13.423). Davon sind 11.315 direkt beim Uniklinikum angestellt (2019: 10.334). Bei den Tochtergesellschaften wie der Klinik Service GmbH, der Thoraxklinik oder dem Kreiskrankenhaus Bergstraße sind 3037 Mitarbeiter beschäftigt (2019: 3088). > Umsatzerlöse: 1,16 Milliarden Euro (2019: 1,1 Milliarden Euro). > Jahresfehlbetrag: -8,8 Millionen Euro (2019: -16,9 Millionen Euro) > Bilanzverlust: -9,1 Millionen Euro (2019: -16,8 Millionen Euro) > Investitionen: 98,3 Millionen Euro; davon 52,2 Millionen in Bauten, wovon rund 12,2 Millionen von Stiftern und Sponsoren übernommen wurde. > Bettenzahl Konzern: 2581 (davon am Universitätsklinikum: 1991) > Patienten stationär: 84.328 (2019: 91.530) > Ambulante Besuche von Patienten: 1.106.753 (2019: 1.194.442)

Der Dank an das Land ist das Eine – Erwartungen an die neue Bundesregierung das Andere: "Wir haben klare Wünsche", sagt Ingo Autenrieth. Erstens: Die "Leitungs-, Lotsen- und Systemfunktion" der Unikliniken solle endlich anerkannt werden. Man koordiniere nicht nur Großlagen wie Corona, "wir sind es auch, die sich um die Zukunftsaufgaben kümmern", so Autenrieth. Er fordert dafür eine rechtliche Anerkennung – und vor allem eine eigene Vergütung: "Wir brauchen diese neue Säule der Finanzierung der Universitätsmedizin." Der zweite Wunsch lautet, dass der Bund auch bei Investitionen mehr unterstützt. "Diese sind der Grund, warum unser Jahresergebnis negativ ist", so Autenrieth. Ein weiteres Problem – und Wunsch drei: eine höhere Vergütung für schwere Fälle. "Maximalfälle, wie sie an Unikliniken anfallen, passen nicht in das System der Durchschnittsvergütung, sie sind Kostenausreißer." Wunsch vier schließlich kommt von Pflegedirektor Edgar Reisch – und auch da geht es ums Geld: "Wir brauchen eine bessere Notfallvergütung."

Weiterhin weist der Jahresabschluss des Uniklinikums für 2020 eine besondere Rückstellung in Höhe von vier Millionen Euro aus. Das Geld ist für Kosten gedacht, die durch die Aufarbeitung des Bluttestskandals entstehen können. Schadenersatzforderungen seitens des Investors Jürgen Harder bestünden nicht. Zudem bekommt der Bluttest eine letzte Chance. Hier kommen Sie zu dem Artikel.

Neben stabilen Finanzen ist in Krisensituationen entscheidend, ob die Patienten weiter zuverlässig versorgt werden können. Auch da zieht das Klinikum für 2020 eine positive Bilanz: "Trotz Corona konnten wir unser Spitzenmedizin-Niveau aufrechterhalten – und alle Patienten, ob Corona-Kranke oder andere, jederzeit gut versorgen", so Autenrieth. Dies liege an der hervorragenden Personalstruktur: "Unsere Mitarbeiter haben Unglaubliches geleistet. Ihre hohe Leidenschaft und Identifikation sind das A und O unseres Erfolges."

Die Zahl der Beschäftigten alleine am Uniklinikum stieg 2020 um fast 1000 Mitarbeiter auf 11.315. "Wir haben bewusst Personal aufgestockt, auch mit Blick auf die Zukunft", so Erk. Doch nach wie vor werden Intensivpflegekräfte gesucht. "Der Intensivbereich macht mir schon Sorgen", so Pflegedirektor Reisch. Die Arbeit sei dort besonders kräftezehrend, sagte er – auch angesichts nun wieder steigender Coronapatienten-Zahlen. Neben der Pflegekräfte-Ausbildung an der Uniklinik-eigenen Akademie setzt Reisch weiter auf das Programm "Triple Win", mit dem Pflegekräfte aus dem Ausland angeworben werden. Die meisten kommen aktuell aus Bosnien-Herzegowina, Serbien und Tunesien.