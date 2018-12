Von Arndt Krödel

Heidelberg. Als ausgebildete Krankenschwester hat Danijela Damnjanovic 16 Jahre in einer Klinik in ihrem Heimatland Serbien gearbeitet - zuletzt für einen Monatslohn von 350 Euro. "Ich möchte eine bessere Zukunft für meine Kinder", sagt die 37-Jährige im Gespräch mit der RNZ. In Serbien, erklärt sie, sei die Lebensqualität schlecht.

Deshalb habe sie sich entschieden, nach Heidelberg zu kommen und an der Universitätsklinik eine neue Arbeit zu beginnen. Natürlich sei es ihr schwergefallen, ihre Familie zurückzulassen, aber sie möchte versuchen, ihre drei Kinder im Alter von sechs, elf und 13 Jahren bald nachzuholen.

Damnjanovic zählt zu 14 neuen Pflegekräften, die gerade im Rahmen des "Triple Win"-Projekts an die Uniklinik gekommen sind. Dabei handelt es sich um ein Programm der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ein Programm, das nach eigenen Angaben fair und transparent Pflegekräfte aus dem Ausland - Serbien, Bosnien-Herzegowina und den Philippinen - an deutsche Arbeitgeber vermittelt.

Diese Staaten weisen einen Überschuss an gut ausgebildeten Pflegekräften auf. Durch "Triple Win" werden deren Arbeitsmärkte entlastet, während zugleich etwas für den wachsenden Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal in Deutschland getan wird. Von dem Programm sollen also am Ende alle Beteiligten etwas haben.

Seit September 2017 sind schon 64 "Triple Win"-Pflegekräfte an die Uniklinik Heidelberg gekommen, wie deren Pflegedirektor Edgar Reisch bei der Begrüßung der aktuellen Neuankömmlinge im Verwaltungsgebäude des Klinikums berichtet. "Wir alle kümmern uns um Sie, dass Sie sich hier wohlfühlen und einen guten Arbeitsplatz haben", verspricht er den ausschließlich aus Serbien und Bosnien-Herzegowina stammenden neuen Mitarbeitern, denen nach einem Jahr ein unbefristeter Arbeitsvertrag winkt. In einer kleinen Rede bedankt sich Nikola Pljevaljcic, der wie seine Kollegen schon gut Deutsch spricht, im Namen aller für die freundliche Aufnahme in Heidelberg und versichert: "Die Universitätsklinik Heidelberg hat in Bosnien einen sehr guten Ruf."

Was bewegt einen Bosnier, sich für ein neues Leben in Heidelberg zu entscheiden? Für den 26-jährigen Dejan Nikacevic kommt da mehreres zusammen. Zum einen die mangelnden Berufsperspektiven, der nur befristete Arbeitsvertrag in der Heimat, zum anderen, "weil ich die deutsche Mentalität und Geschichte mag". Der erste Eindruck von der Stadt Heidelberg ist sehr positiv. Besonders der Bismarckplatz einschließlich der Büste des ehemaligen Reichskanzlers hat es ihm angetan - deutsche Geschichte eben.

Allzu viel Zeit, an diesen Ort zu pilgern, dürfte er vorerst aber nicht haben, denn die nächsten Wochen sind mit organisatorischen Gängen wie zum Bürgeramt oder Betriebsarzt ziemlich gut gefüllt. Immer dabei ist Marijana Krcic-Mastilovic vom Betreuungsteam, die nicht nur bei Übersetzungsproblemen hilft. Die Serbin arbeitet schon seit 30 Jahren als Krankenpflegerin an der Uniklinik.