Tasten des Gelenks: Gibt es Zeichen einer Entzündung? 1,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Rheuma. Foto: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung, aber es mangelt an Fachärzten für ihre Versorgung. Die Förderung des ärztlichen Nachwuchses ist eines der Themen bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, die vom 15. bis 18. September in Nürnberg stattfindet. Auch Rheumatologen des Heidelberger Universitätsklinikums leisten virtuell Tagungsbeiträge. Mit dem Leiter der Sektion Rheumatologie, Professor Hanns-Martin Lorenz, hat die RNZ ein Gespräch geführt.

Hanns-Martin Lorenz. Foto: UKHD

Herr Professor Lorenz, bei Rheuma werden wohl die meisten an schmerzende Muskeln und Gelenke denken. Aber was ist Rheuma eigentlich?

"Rheuma" ist ein Begriff aus dem Volksmund für eine Krankheit, die es so gar nicht gibt. Denn "Rheuma" umfasst, so schätzt man, bis zu vierhundert verschiedene Krankheiten, einige selten, andere ganz häufig. Gemein ist ihnen meist eine Entzündung des eigenen Immunsystems, also der für Entzündungen zuständigen Blutzellen, gegen den eigenen Körper. Diese Entzündungen können sich etwa an Muskeln, Sehnen und Gelenken manifestieren, aber eben auch an Blutgefäßen, an Weichteilgeweben, auch an lebenswichtigen Organen wie Niere oder Lunge. Wenn das Immunsystem fehlgeleitet ist, kann es überall auswandern und Schaden anrichten.

Wie viele Menschen sind in Deutschland davon betroffen?

Unter den Erwachsenen zwei bis drei Prozent, das sind 1,5 Millionen Menschen, die an entzündlichen rheumatischen Erkrankungen leiden. Kinder seltener, etwa 40.000. Das nicht-entzündliche Rheuma, also die Arthrose, trifft im Alter fast jede und jeden.

Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie findet vom 15. bis 18. September in Nürnberg statt.

Dort ist der zentrale Veranstaltungsort des Kongresses. Das Rheumazentrum Heidelberg organisiert hier einen Mini-Kongress, bei dem sich Covid-19-Genesene oder geimpfte Kolleginnen und Kollegen in kleinen Gruppen treffen, virtuell teilnehmen und auch wissenschaftliche Beiträge leisten.

Geht es auch um die Versorgung der Patienten?

Das Thema treibt uns schon seit Jahren um, es wird auch bei diesem Kongress wieder thematisiert werden. Wir haben verschiedene Kampagnen gestartet, um die Versorgung von ärztlicher und organisatorischer Seite zu verbessern. Jetzt ist es Sache der Politik, die Strukturen für die Versorgung der Patienten zu verbessern.

Derzeit beträgt die Wartezeit eines Patienten mit Rheumaverdacht oft bis zu 40 Wochen – eine Verzögerung, die bleibende Schäden verursachen kann.

Das ist eben das Problem: Wir haben viel zu wenig Fachärzte für Rheumatologie, die sich der vielen Patienten so annehmen können, wie es nötig wäre.

Warum gibt es zu wenige Fachärzte für Rheumatologie?

Die Weiterbildung für junge Ärzte findet an den Kliniken statt. Die ökonomische Rahmensetzung in der Krankenhausfinanzierung führt zu einer nicht-bedarfsgerechten Zuteilung von Weiterbildungsstellen je Fach und damit mittel- und langfristig zur Mangelversorgung der Bevölkerung in der fachärztlichen Betreuung. Im Fachbereich Rheumatologie stehen dadurch nur wenige Weiterbildungsstellen zur Verfügung. Die logische Folge ist, dass die Anzahl der Fachärzte eines Faches nicht durch den Bedarf der Bevölkerung geregelt wird, wie es eigentlich Sinn machen würde. Das ist eine eklatante Fehlentwicklung, die eigentlich jeden Gesundheitspolitiker auf den Plan rufen müsste.

Sie sind Sprecher der Kampagne "#Rheuma2025". Worum geht es da?

"#Rheuma2025" ist eine Aktion des Bündnisses für Rheumatologie, ein Zusammenschluss von mehreren Fachverbänden der Rheumatologie. Wir wollen die Wahrnehmung "Rheuma" in der Öffentlichkeit verbessern. Das fängt an, dass im Studium mehr rheumatologische Inhalte gelehrt werden, und schließt die Öffentlichkeitsarbeit ein. Ziel ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass wir ein Versorgungsproblem haben. In diesem reichen Land, das sich so viel Geld für das Gesundheitssystem leistet, gibt es eine Lücke – nicht nur in der Rheumatologie, aber eben auch da. Vor der Bundestagswahl wollen wir den Politikern klarmachen: "Ihr habt hier eine Aufgabe zu lösen!"

Rheumatologie ist vor allem "sprechende Medizin" – was bedeutet das?

Die "sprechenden" Fächer sind diejenigen medizinischen Fachgebiete, die eine Brücke von den Symptomen bis zur Diagnose ganz vornehmlich durch ein intensives Befragen und Untersuchen des Patienten schlagen. Technische Instrumente wie Ultraschall, Röntgen, Labor sind hier hilfreich, aber nicht entscheidend. Leider ist das Gespräch mit dem Patienten, die Deutung seiner Beschwerden, das Hinterfragen bei weitem finanziell weniger lukrativ als eine technische Untersuchung. Dabei macht das doch gerade das Arztsein aus!

Was bedeutet dies für die Ausbildung von Rheuma-Fachärzten?

Ein junger Kollege, der sich für die Rheumatologie interessiert, wird es viel schwerer haben, eine Weiterbildungsstelle zu bekommen als in den techniklastigen Fächern. Die Konsequenz ist, dass wir Rheumatologen viel weniger Weiterbildungsstellen für angehende Fachärzte haben als es eigentlich bräuchte, um die Bevölkerung zu versorgen.

Wie muss die Gesundheitspolitik gegensteuern?

Sie muss definieren: Wie viele Fachärzte werden gebraucht? Wie bekomme ich die? Sie muss zur Förderung von Weiterbildungsstellen in unterversorgten Fachbereichen ein Programm aufsetzen. Ähnlich wie in der Allgemeinmedizin geschehen, da hat das sehr gut geklappt.