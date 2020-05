Heidelberg. (RNZ) Antworten auf die großen Fragen der Menschheit zu suchen und mit Beteiligten in Politik und Gesellschaft in die Diskussion über universitäre Forschung und ihre Ergebnisse einzutreten, sind wesentliche Aufgaben von Wissenschaft. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie möchte die Uni Heidelberg den Diskurs mit der Öffentlichkeit aufrechterhalten und hat daher das Angebot "heiONLINE" ins Leben gerufen: Über das zentrale Portal sind Vorträge, Diskussionsrunden und Podcasts in digitalen Formaten abrufbar.

Dazu gehört auch das "Studium Generale", das sich im Sommersemester mit Werk und Wirkungsgeschichte des Soziologen Max Weber beschäftigt. Die geplanten Beiträge werden aufgezeichnet und sind als Video-Vorträge jeweils montags abrufbar unter www.uni-heidelberg.de/de/heionline

Hier der Vortrag "Entfesselter Kapitalismus" von Prof. Dr. Johannes Berger: