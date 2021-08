Ein in Kuben gegliedertes Gebäude mit öffentlichem Vorplatz und Café – so soll die Erweiterung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in der Altstadt aussehen. Die Ansicht zeigt den Blick von Nordost auf den Neubau. Visualisierung: IBA Heidelberg

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Angesichts seiner kantigen Kubatur, seinen Ausmaßen und seiner fensterlosen Fassade stößt der Siegerentwurf für den Neubau des Dokumentations- und Kulturzentrums deutscher Sinti und Roma bei einigen Nachbarn und Altstädtern auf Skepsis. Nachdem die Vorsitzende des Vereins Alt-Heidelberg öffentlich Kritik an dem Entwurf von Bez und Kock geäußert hat, lädt Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats und Geschäftsführer des Zentrums, sie nun zu einem persönlichen Gespräch ein. Als gebürtiger Heidelberger, "der seiner Stadt eng verbunden ist", sei ihm der Konsens mit den Bürgerinnen und Bürgern und das städtische Bild ein persönliches Anliegen. Unterdessen erläuterte Emran Elmazi, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums, bei einem Rundgang, warum sich die Einrichtung an der Ecke Bremeneckgasse /Zwingerstraße vergrößern muss.

Die heutige Ausstellung legt den Fokus auf die NS-Zeit. Mit mehr Fläche soll der Blick geweitet werden. Foto: Rothe

> Der versteckte Eingang: Seit März 1997 erinnert eine Dauerausstellung des Zentrums auf 700 Quadratmetern an den Holocaust an den Sinti und Roma. Zufällig schauen hier jedoch nur ganz selten Heidelberg-Besucher vorbei. Vom Kornmarkt und der Bergbahnstation ist nicht zu erkennen, dass sich in der Kurve und hinter der Mauer ein deutschlandweit einzigartiges Zentrum verbirgt. "Es gibt einfach keine klare Eingangssituation", sagt Elmazi. Selbst der Schriftzug an der Fassade der Ausstellung wird von einem Baum verdeckt. Diese Situation würde der Entwurf von Bez und Kock in seinen Augen ganz klar verbessern. Da der bislang existierende, nicht denkmalgeschützte Anbau abgerissen werden könnte, gäbe es die Möglichkeit, den Eingang zum Zentrum in die Zwingerstraße zu verlegen – mit einer begrünten Terrasse und einem kleinen Café. Darüber kämen auch Heidelberg-Besucher mit dem Zentrum in Kontakt, die sonst eher vorbeigelaufen wären.

Emran Elmazi (links) und André Raatzsch im viel zu klein geratenen Veranstaltungsraum des Dokumentationszentrum. Foto: Rothe

> Der winzige Veranstaltungsraum: Gerade einmal 70 bis 80 Quadratmeter ist der Seminarraum des Zentrums groß. "Selbst ohne Corona passen hier höchstens 40 bis 50 Personen rein", sagt André Raatzsch, Referatsleiter Dokumentation. Zu klein für Podiumsdiskussionen und die Politprominenz, die sich hier von Zeit zu Zeit die Klinke in die Hand gibt. Zu klein aber auch für die 21 Mitarbeiter des Zentrums und die weiteren sechs des Zentralrats: Es ist ihr einziger Seminarraum. Auch kulturelle Veranstaltungen wären hier nicht möglich. Es gibt gerade einmal zwei Toiletten und die sind nicht barrierefrei. Für das neue Zentrum wünschen sich Elmazi und seine Kollegen einen Veranstaltungsraum für knapp unter 200 Gäste.

> Das fehlende Archiv: In jedem Büro, in jedem Durchgangszimmer, überall wo gerade Platz ist, lagern Aktenordner voll mit Unterlagen oder historische Dokumente. Elmazi bedauert, dass es kein zentrales Archiv gibt: "Alles ist irgendwo und nirgendwo." Stickig warm ist die Luft in einem Vorzimmer, das zur Fachbibliothek führt. Auf den Schreibtischen stapeln sich die Bücher, in einem Schieber sind Gemälde aus dem 17. und 18. Jahrhundert verstaut. "Das sind klimatisch eher suboptimale Bedingungen", weiß Elmazi. Aber es sei allemal besser als im Keller, denn der ist feucht. In einem anderen Gang stapeln sich die Kartons aus einem Nachlass. Auch um diesen Schatz zu sichten und zu archivieren, fehlt einfach der Platz.

Die Lüftungsanlage ist veraltet. Foto: Rothe

> Die veraltete Technik: Aus Brandschutzgründen musste in einem Besprechungsraum eine Wand eingezogen werden, um so einen voll klimatisierten Serverraum zu erhalten. Die Lüftungsanlage auf dem Dachboden ist wiederum vollkommen veraltet, das Fassungsvermögen zu gering. "Sie ist 30 Jahre alt", sagt Elmazi: "Wir können hier im Altbau praktisch keine Gäste empfangen. Zudem beschweren sich die Nachbarn, weil die Lüftung so viel Lärm macht."

> Der feuchte Keller: Früher zeigte das Dokumentationszentrum im Keller Wechselausstellungen. Doch das ist nicht nur wegen Corona nicht mehr möglich. Elmazi öffnet eine Revisionsklappe im Boden: "Hier drückt manchmal das Wasser raus." Da das Gebäude direkt vor ein anderes gesetzt wurde, ist zudem ein feuchter Zwischenraum entstanden. Groß wären sie ja, die Kellerräume, in den drei Bestandsgebäuden der Sinti und Roma. "Aber man kann sie unter den gegenwärtigen Bedingungen einfach nicht nutzen", bedauert Elmazi.

auch im Büro des wissenschaftlichen Leiters des Zentralrats, Herbert Heuß, lagern die Archivalien. Foto: Rothe

> Kein Platz für Neues: 700 Quadratmeter hat die Dauerausstellung derzeit, die nur der NS-Zeit gewidmet ist. "Wir würden gerne den Schwerpunkt verändern", sagt Elmazi. 1000 Quadratmeter sollte die Fläche künftig umfassen, davon sollen nur noch 400 der Verfolgung durch Nazi-Deutschland gewidmet sein, der Rest sollte sich um die Frühzeit und die heutige Kultur der Sinti und Roma drehen. "Es ist gerade der jüngeren Generation sehr wichtig, zu zeigen, dass man nicht nur Opfer war, sondern als Gruppe Teil der Gesellschaft ist", so Elmazi. Schließlich seien die Sinti und Roma eine der vier anerkannten autochthonen Minderheiten in Deutschland – neben den Sorben, Dänen und Friesen.

Versteckt in einer Kurve liegt der Eingang zum Dokumentationszentrum. Der hintere Quertrakt ist denkmalgeschützt und soll erhalten werden. Die Anbauten müssten aber einem Neubau weichen. Foto: Rothe

> Die Vorteile des Neubaus:Der große Veranstaltungsraum mit begrünter Dachterrasse und Blick aufs Schloss könnte auch von anderen Organisationen genutzt werden, verspricht Elmazi. Endlich gäbe es Platz für anspruchsvolle Wechselausstellungen. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll das Ganze kosten, getragen von Bund, Land und Stadt. "Dann gäbe es genug Raum für Freunde und Gäste", sagt Elmazi. Das Zentrum sei fest in der Altstadt verwurzelt. An einen Wegzug will er erst gar nicht denken.