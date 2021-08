Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das Organisationsteam um Regina Erbel-Zappe und Lidia Vogt wollte die Standpunkte der anderen Anwohnerinnen und Anwohner hören und hatte deshalb zu einem Nachbarschaftstreffen in die "Alte Gundtei" in der Zwingerstraße eingeladen. Es ging um den geplanten und umstrittenen Umbau des Dokumentations- und Kulturzentrums deutscher Sinti und Roma in der Altstadt. Etwa 140 Einladungen waren im Vorfeld in Briefkästen verteilt worden, rund 25 Gäste erschienen. Coronabedingt war die Zahl der Gäste in der Gaststätte allerdings ohnehin auf 30 beschränkt.

Die Diskussion verlief teils emotional, im Kern aber sachlich. Am Ende stand fest: Man will zunächst mehr Infos einholen und dann mit den beteiligten Akteuren in einen Dialog eintreten. Im Oktober/November soll eine öffentliche Versammlung "alle an einen Tisch holen", so Erbel-Zappe. "Denn das Thema geht ganz Heidelberg an."

Zusammen mit der Internationalen Bauausstellung Heidelberg (IBA) hat das Dokumentations- und Kulturzentrum im Februar 2020 einen Architekturwettbewerb für eine Erweiterung ausgelobt. Laut IBA waren 21 Büros aus dem In- und Ausland zur ersten Phase zugelassen. Nachdem im vergangenen Sommer "die besten acht" davon zur zweiten Wettbewerbsrunde eingeladen worden waren, kürte eine "hochkarätige Jury Mitte Juli einstimmig" die besten drei Entwürfe. Der Siegerentwurf indes stößt seitdem in der Öffentlichkeit, besonders unter Altstadtbewohnern, auf massive Kritik.

"Wir gehen davon aus, dass an dem präsentierten Entwurf noch etwas zu ändern ist", hieß es nun aus der Versammlung heraus. "Sonst wird es kräftigen Protest geben an dem Bau und das wollen wir ja gar nicht", warnte Erbel-Zappe. In der Gesprächsrunde offenbarte sich ein Generationenkonflikt: Während jüngere Teilnehmer das Gebäude zentral, präsent, passend und auch schön für die Altstadt empfanden und es als wohltuend betrachteten, "dass mit diesem Bau die Welt in die Altstadt kommt", kritisierten ältere Nachbarn das Gebäude als zu massiv und zu ausgrenzend. Schließlich gehe es um "eine Verdoppelung des Bauvolumens." Allerdings stieß ein Vorschlag von Hans-Hermann Lindner, der nach eigenen Angaben für den Verein Alt-Heidelberg sprach, trotzdem auf wenig Beifall. Er schlug vor, das neue Zentrum in den sich neu entwickelnden Stadtteilen im Süden der Stadt zu bauen: "Raus aus der Altstadt."

Altstadträtin Christiane Schmidt-Sielaff und viele andere wollten davon nichts hören. "Man muss dem Doku-Zentrum helfen, dass sie ein Gebäude bekommen, gegen das es keine Proteste gibt. Aber wenn man offen und integriert sein will, dann baut man keine Mauern." Ihr fehle es im Entscheidungsprozess für den Siegerentwurf deutlich an Transparenz. Eine Kritik, die viele Gäste aufnahmen. "Wie lange planen die das denn schon? In welchem Zeithorizont wird weiter entwickelt? Und ich hätte auch gerne mal die zweit- und drittplatzierten Entwürfe gesehen, um überhaupt vergleichen zu können", ärgerte sich eine Frau. "Dieses Gebäude will auffallen um jeden Preis. Das passt nicht hierher", meinte ein älterer Herr. "Es tut einer Stadt nicht gut, immer nur den Status quo erhalten zu wollen", warb dagegen eine junge Frau für mehr Mut zur Moderne.