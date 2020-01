Heidelberg. (hob) Wie könnte die Bestuhlung in der sanierten "guten Stube" Heidelbergs aussehen? Darum geht es am heutigen Freitag um 14 Uhr in der Stadthalle, wenn Heidelberg Marketing und die Stadt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Probesitzen einladen. Vier mögliche Varianten sind auf Podesten aufgebaut – bei jeweils zweien handelt es sich um eine lose oder um eine automatisch versenkbare Bestuhlung. Somit kann sich jeder ein Bild davon machen, wie tief die Sitze in dem Konzerthaus sein könnten und wie groß die Beinfreiheit ist.

In der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 5. Februar, ab 17.30 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses sollen die Stadträte entscheiden, ob sie sich eine Bestuhlung wünschen, die mit den versenkbaren Hubböden automatisch ausgefahren werden kann, oder ob sie eine Variante vorziehen, bei der die Stühle einzeln für jede Veranstaltung von Hand aufgestellt werden müssten. Die automatische Version wäre um 1,9 Millionen Euro teurer, wobei die Mehrkosten über Spenden gedeckt sind.

Unterdessen kritisieren die Befürworter einer sensiblen Sanierung das Vorgehen von Stadt und Heidelberg Marketing. Nach wie vor wünschen sich die "Konzertfreunde der Stadthalle" eine Renovierung ohne Hubböden und eine Sanierung im optimierten Ist-Zustand. Der historische Saal werde durch den unsensiblen Umbau der Ästhetik beraubt, schreiben sie in einer Stellungnahme: "Damit wird erneut historisches Erbe zerstört – wie im Alten Theatersaal. Es wurde nie ernsthaft durchdacht, als Alternative für große Orchesterkonzerte das Neue Konferenzzentrum zu nutzen." Mit dem Entwurf des Architekten Felix Waechter gebe es künftig im großen Saal der Stadthalle nur noch 40 Stehplätze statt heute 200, was zum Beispiel Studenten von Konzertereignissen ausschließen würde, sagen die "Konzertfreunde": Es entstünden etwa 214 Plätze mit "ungünstiger bis äußerst ungünstiger" Akustik. Zudem befürchten die Kritiker der aktuellen Pläne eine Diskriminierung für Rollstuhlfahrer oder Rollator-Nutzer, da sie bei einem aufsteigenden Gestühl nur eine äußerst begrenzte Platzauswahl zur Verfügung hätten. Jetzt die Heidelberger zum "Probesitzen" einzuladen, sei unredliche Augenwischerei, die von den wichtigen Fragen ablenke.

Ein Stadtsprecher wies auf RNZ-Anfrage die Anschuldigungen zurück. "Die aufgeworfenen Fragen wurden mehrmals in öffentlicher Sitzung diskutiert." Gerade für die Barrierefreiheit werde bei der Sanierung viel getan. "Das Probesitzen ist nur ein Angebot von unserer Seite. Jeder ist eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen." Zudem könne man vor der Stadthalle in einem Bauwagen alle Pläne ansehen. "Das ist das Gegenteil von Augenwischerei."