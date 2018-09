Heidelberg. (rnz/rl) Mit dem Schulanfang am kommenden Montag, 10. September, verlagert sich die Großbaustelle am Hauptbahnhof in die Kurfürsten-Anlage zwischen Karl-Metz-Straße und Mittermaier Straße. Mit dem neuen Bauschwerpunkt gibt es auch andere Umleitungsverkehre rund um den Heidelberger Hauptbahnhof.

Westlich des Hauptbahnhofs ist die neue OEG-Haltestelle (Linie 5) "Hauptbahnhof West" nun fertig. Ein neuer Gleisbogen verbindet ab Montag die Kurfürsten-Anlage mit der Karl-Metz-Straße, sodass die Linie 5 aus Mannheim in Richtung Bergheimer Straße und zum Bismarckplatz fahren kann. Auf der erneuerten Fahrbahn in Höhe des F&U-Gebäudes sind neue Bus-Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Bis November erfolgt der Abbau der alten Fahrleitungsmasten und die Errichtung neuer Masten für die neue Haltestelle und den neuen Verlauf der Gleise. Leitungsarbeiten, auch der Stadtwerke Heidelberg und der Telekom begleiten die Arbeiten.

Weiterhin werden die Grün- und Mittelinseln für Fußgänger im Bereich der Kurfürsten-Anlage zwischen Karl-Metz-Straße und Mittermaier Straße gebaut und die ersten beiden neuen Bahnsteige der künftig barrierefreien Haltestelle hergestellt.

Schließlich werden die neuen Fahrbahnen einschließlich Radweg zwischen Karl-Metz-Straße und Mittermaierstraße asphaltiert und Gehweg nördlich der Fahrbahnen mit barrierefreier Rampe zur Kurfürsten-Passage gebaut, sodass ab Ende November 2018 dort wieder Autos fahren können.

Weiterhin bleibt die bisherige Haltestelle Hauptbahnhof gesperrt und wird durch die zwei Haltestellen "Heidelberg Hauptbahnhof Ost" und "Heidelberg Hauptbahnhof West" ersetzt.

Grundsätzlich gilt: Der Nahverkehr in Richtung Mannheim, Edingen, Wieblingen und Neuenheimer Feld/Handschuhsheim oder für den Anschluss in Richtung Pfaffengrund und Eppelheim fährt an der "Haltestelle Hauptbahnhof West" ab. Diese umfasst die Straßenbahnsteige A (Linie 5, Richtung Weinheim und Linie 24, Richtung Handschuhsheim) und B (Linie 5, Richtung Mannheim), sowie die neuen Bussteige C (Linie 31, Richtung Neuenheimer Feld) gegenüber dem Gebäude der F&U-Schule und D (Linie 34, Richtung Wieblingen) vor dem Gebäude der F&U-Schule.

Alle Fahrten in Richtung Innenstadt, Ziegelhausen, Rohrbach, Emmertsgrund oder Kirchheim starten wie bisher an der Ersatzhaltestelle Hauptbahnhof Ost mit den Bussteigen K und L in der Mittermaierstraße neben der Touristeninformation sowie Straßenbahnsteig M in der Kurfürsten-Anlage auf Höhe der Print-Media-Academy.

Die Linie 5 nimmt ihren Rundkurs zum regulären Takt wieder auf und wird zwischen Hauptbahnhof West und Bismarckplatz über die Bergheimer Straße umgeleitet.

Die Linie 21 verkehrt wieder, jedoch nur auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof Ost und Bismarckplatz.

Die Linie 24 wird am Hauptbahnhof geteilt, verkehrt jedoch auf ihrem regulären Linienweg zwischen Handschuhsheim (bzw. Schriesheim) und Rohrbach Süd.

Die Buslinien 31 und 34 erhalten eigene Bushaltestelle vor/gegenüber dem F&U-Gebäude westlich des Hauptbahnhofs. Die Linie 31 verkehrt über Betriebshof und Jahnstraße durch das Neuenheimer Feld und anschließend weiter in Richtung Universitätsplatz und zurück. Die Linie 34

Für die Buslinie 33 entfällt die Haltestelle Hauptbahnhof West auf der Rückseite des BG Chemie Hauses.

Für die Bauzeit gibt es ein Leitsystem am Hauptbahnhof. Vier große und zahlreiche kleine Infosäulen weisen Fahrgästen den Weg zur richtigen Abfahrtshaltestelle und den wichtigsten Attraktionen in Heidelberg. Flyer und Infopersonal unterstützen zu Beginn neuer Umleitungsphasen.

Info: Aktuelle Informationen zu Umleitungen und Ersatzverkehren gibt es unter www.rnv-online.de/hbf-hd oder in der rnv-Smartphone App "Start.Info".