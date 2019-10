Von Arndt Krödel

Heidelberg. Auf diesem Tag ruhen die ganzen Hoffnungen von Janina Bühler: Vielleicht findet sich bei der Registrierungsaktion der Knochenmarkspenderdatei DKMS, die Sonntag Nachmittag im Sportzentrum der TSG Rohrbach im Erlenweg stattfand, ein geeigneter Spender von Blutstammzellen, der genetisch hundertprozentig zu ihrer 16 Monate alten Tochter Leonora passt - und ihr dadurch hilft, die im März diagnostizierte Leukämie zu überwinden. Trotz ungemütlichen Schauerwetters haben sich Hunderte von Menschen hierher auf den Weg gemacht, um sich mit einer Speichelprobe registrieren zu lassen, die möglicherweise Rettung bedeutet.

Im Vorraum vor der großen Turnhalle bildet sich eine lange Schlange von Teilnehmern der Aktion, die alles in allem nur sieben bis acht Minuten dauert: Alter, Gewicht und gesundheitliche Verfassung werden an einer der drei langen Tischreihen abgefragt, dann erfolgt ein Abstrich der Mundschleimhaut. "Bis jetzt gibt’s keine freien Tische", freut sich Janina Bühler im Gespräch mit der RNZ am frühen Nachmittag.

Da waren schon 400 Leute registriert. Zusammen mit einer Freundin hat sie die ganze Aktion in zwei Wochen auf die Beine gestellt. "Der Raum war das größte Problem, weil die Stadt Heidelberg nicht kooperativ war und keine Räumlichkeiten für eine solche Veranstaltung vermieten wollte", bedauert Bühler. Ihre Freundin, deren Sohn Mitglied in der TSG Rohrbach ist, hat dann dort angefragt, und "die waren sofort dabei und haben das unterstützt".

Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann. Fotos: Rothe

Ralf Grimm von der Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg hat ebenfalls mitgewirkt. "Wir haben die Tombola organisiert und unser Botschafter Oliver Baumann hat die Schirmherrschaft übernommen und unterstützt die Aktion auch finanziell, zum Beispiel mit der Verpflegung." Baumann, Torhüter der TSG Hoffenheim, kommt direkt vom Überraschungssieg seiner Mannschaft über den FC Bayern München - "die Stimmung ist gut" - nach Rohrbach.

"Durch den engen Kontakt von mir und meiner Frau zur Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg habe ich von der heutigen Veranstaltung erfahren und auf Anfrage sofort zugesagt, dabei zu helfen", so der Fußballer. "Wir sind hier reingekommen und waren total erstaunt, dass so viele Leute gekommen sind. Natürlich war der TSG-Tormann ein Magnet für die Kinder: "Die Autogrammkarten sind schon alle weg", schmunzelt Baumann.

Duygu Keles vom organisierenden DKMS lobt die große Bereitschaft der Heidelberger, sich an der Aktion zu beteiligen. Am Abend, als alles vorbei ist, waren 1060 neue Spender registriert. Die Proben werden jetzt in das Labor nach Dresden geschickt, wo sie in etwa zwei bis drei Wochen ausgewertet werden. Möglicherweise ist unter den Registrierten nicht nur jemand, der der kleinen Leonora hilft, sondern auch anderen an Blutkrebs erkrankten Menschen auf der ganzen Welt.

"Eigentlich wollte ich mich schon lange bei der DKMS melden", sagt die 34-jährige Rohrbacherin Kirsten Auer, die in der Immobilienbranche tätig ist. Jetzt war der Anlass konkret. Ich dachte mir: "Da muss man eigentlich hingehen." Sie habe auch alle ihre Freunde informiert, dass sie kommen sollen. Steve Ayan, Redakteur beim Heidelberger Spektrum-Verlag, hat sich zusammen mit seiner Frau registrieren lassen. Von der Aktion erfahren hat er im Kindergarten "Sonnenblume" seiner vierjährigen Tochter in Eppelheim. "Uns geht es wie den meisten Leuten, die hier sind, die sich ein bisschen in die Lage dieser Familie versetzen und sich vorstellen, wie es wäre", sagt der 48-Jährige.

Schon seit über 20 Jahren ist Markus Becker als Spender registriert. Der Schlagersänger mit dem roten Cowboyhut hat sofort zugesagt, als er angefragt wurde, an der Veranstaltung mit einem kleinen Auftritt teilzunehmen. Auch ein Verwandter der kleinen Leonora hat sich an der Aktion beteiligt: Ihr 22-jähriger Cousin Alessandro Zannino ist seit dem Morgen als Helfer dabei, hat selbst Registrierungen durchgeführt, die Teilnehmer mit Wasser versorgt oder mit Kindern gespielt. Dass so viele gekommen sind, hätte er nicht erwartet. Jetzt hoffen alle, dass die Aktion auch Ergebnisse hat, die Leonora weiterhelfen auf ihrem schwierigen Weg.