Heidelberg. (hö) Direkt nach der Amokfahrt im nordhessischen Volkmarsen glühten auch bei den Organisatoren des Fastnachtszugs und der Polizei die Drähte: Wie reagiert man auf diese Situation? Welche Erkenntnisse könnten auch für Heidelberg gelten? Und das gab auch den Ausschlag: Solange man wenig über die Hintergründe dieser Tat weiß, kann man auch wenig konkrete Folgen für Heidelberg ableiten.

Und so sagte denn auch Joe Schwarz vom Heidelberger Karneval-Komitee, das den Zug organisiert am Montagabend zur RNZ: "Der aktuelle Stand ist: Der Umzug findet statt." Allerdings gebe es kurz vor Beginn um 14.11 Uhr eine letzte Besprechung zwischen Organisatoren und Sicherheitskräften – und die wird die Situation im Lichte der dann neuesten Erkenntnisse bewerten.

Kritische Situationen für den Fastnachtszug sind gar nicht so selten: Nach den Anschlägen von Paris und Nizza wurde ein neues Sicherheitskonzept ausgearbeitet, das nach der Amokfahrt am Bismarckplatz im Jahr 2017 – sie ereignete sich nur drei Tage vor dem Fastnachtszug – noch einmal verschärft wurde. Damals blockierten quergestellte Räum- und Müllfahrzeuge die Rohrbacher- und die Sofienstraße, die der Zug querte. Im Jahr zuvor, 2016, hatte es derartig gestürmt, dass um ein Haar die gesamte Veranstaltung – wie an jenem Tag auch in Schwetzingen und in Feudenheim – abgesagt worden wäre.

Aber im letzten Moment gaben die Meteorologen Entwarnung – und so war es "nur" kalt und regnerisch (wie auch 2017). Und so gingen diese beiden Umzüge als die mit den wenigsten Besuchern – 2016: 70.000, 2017: 40.000 – in die Narren-Geschichte ein. Abgesagt wurde in der Nachkriegszeit das Spektakel nur einmal: 1991 während des Golfkriegs.