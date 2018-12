Die Mitstreiter liegen sich in den Armen: Nach zwei Jahren Planung wurde das Transition-Haus in Kirchheim eröffnet. Foto: vaf

Von Katharina Kausche

Heidelberg. Es soll ein Ort der Begegnung sein. Das Transition-Haus Heidelberg hat Anfang Dezember in Kirchheim seine Türen geöffnet. Unter dem Motto "Triff Freunde! Lass dich inspirieren! Werd aktiv!" geht es in Zukunft mit Vorträgen, Workshops, Lesungen, Ausstellungen und Filmabenden rund um das Thema Nachhaltigkeit ums Mitmachen. Der Verein Transition Town organisiert das Projekt. Er gehört zur weltweiten Transition-Town-Bewegung, die sich für eine nachhaltige Gestaltung von Städten durch Bürger einsetzt.

Seit mehr als zwei Jahren läuft die Planung für das Haus. Im Oktober 2016 hatte die Heidelberger Initiative zwei Förderungsanträge beim Bundesumweltministerium gestellt. Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert das Ministerium ausgewählte Projekte mit je 150.000 Euro. Ein Jahr später, im Herbst 2017, bekam der Verein den Zuschlag für beide Anträge - für das Haus und für den "Wandelgarten" als zweites Projekt.

Das Konzept und die Finanzierung standen. "Es fehlte nur das Gebäude", sagt Projektkoordinator Marco Ieronimo. "Jeder, der die Immobilienlage in Heidelberg kennt, weiß, wie schwer die Suche nach einem passenden Gebäude ist." Geklappt hat es nun trotzdem - und zwar in der Hardtstraße 90. Im August dieses Jahres konnten die Renovierungsarbeiten beginnen. Ganz fertig ist der Umbau noch nicht, mit einigen Veranstaltungen wurde das Haus aber schon eingeweiht. "Wir hatten parallel Lesekreise und einen Filmabend", sagt Ieronimo. "Auch Greenpeace hat schon eine Aktion organisiert." Das Team habe sich bewusst dafür entschieden, das Haus noch während der Renovierung zu öffnen. "Es soll zeigen: Wir möchten das Projekt mit den Menschen vor Ort weiterentwickeln."

Als Vorgeschmack auf die Veranstaltungen in den nächsten Monaten gab es bei der Eröffnung einige Mitmach-Aktionen. An der "Up-Cycling"-Station konnten Besucher unter dem Motto "Decken statt Heizpilze" Wolle und alte Stoffe in Neues umwandeln oder in der Zukunftswerkstatt eine Strategie für nachhaltiges Leben in Heidelberg im Jahr 2050 entwickeln. Die Workshops und Treffen im Transition-Haus sollen Menschen dazu anregen, nachhaltig zu leben. "Wenn wir etwas tun müssen, dann machen wir das meist nur eine kurze Zeit", erklärt Ieronimo. "Wenn es Spaß macht und die Lebensqualität steigert, wird es zur Gewohnheit." Transition Town setze bewusst lokal an. "Wir sind eine Graswurzel-Bewegung." In der Nachbarschaft könne man sich direkt austauschen und den Wandel effektiver umsetzen.

Deshalb sei die Philosophie: Jeder kann sich einbringen. Transition Town will seine Räume auch anderen sozial-ökologischen Initiativen zur Verfügung stellen. "Es ist in Heidelberg schwer, Räume für Treffen zu finden", erklärt Ieronimo. "Das Problem hatten wir vor dem Haus auch." Außerdem könne so ein Austausch entstehen: "Es gibt eben nicht nur den einen Weg, nachhaltig zu leben." Mit verschiedenen Initiativen treffen verschiedene Ansätze aufeinander. "Um diese Begegnungen geht es uns", ergänzt Projektkoordinatorin Jane Goldbach.