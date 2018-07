Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist ein besonderes Spektakel, das sich da am Himmel abspielt: Am Freitagabend findet die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts statt. Auch über Heidelberg färbt sich der Erdtrabant rot. Doch nur die wenigsten können das Schauspiel von ihrem Zuhause aus beobachten.

Wer mit dabei sein möchte, sollte vor Anbruch der Dämmerung stattdessen auf die Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt kommen. Dorthin lädt das Haus der Astronomie (HdA) alle Interessierten zum großen Mondfinsternis-Public-Viewing ein.

"Es gibt in der Astronomie nicht viele Ereignisse, die man mit bloßem Auge wahrnehmen kann", sagt Markus Nielbock. Nielbock ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Astronomie, forschte zuvor zehn Jahre lang im Dienste des Heidelberger Max-Planck-Instituts für Astronomie. Er hat schon die eine oder andere Mondfinsternis erlebt.

Dieses Mal sei es aber schon etwas Spezielles, erklärt er: "Eine ähnlich lange Mondfinsternis hat es lange nicht mehr gegeben." Von circa 21.45 bis 23.15, rund eineinhalb Stunden, soll das Ganze dauern. Dadurch, dass der Mond diesmal sehr zentral durch den Erdschatten laufe, stelle sich außerdem eine intensive rötliche Färbung ein, so Nielbock.

Wer Zeuge dieses einmaligen Schauspiels sein will, muss dafür allerdings in die Bahnstadt kommen. Der Grund: "Man braucht einen möglichst freien Blick auf den Süd-Ost-Horizont", sagt Nielbock. Da der Mond in der Finsternis aufgehe, werde er in weiten Teilen des Stadtgebiets vom Königstuhl verdeckt.

Mit dem Versuch, die Mondfinsternis in der Altstadt oder an der Neckarwiese zu verfolgen, ist man diesmal daher schlecht beraten. "Wir hätten ja gerne in die Altstadt eingeladen", sagt Nielbock. Aber dort würde man schlicht und ergreifend nichts von dem besonderen Ereignis sehen.

Nielbock und seine Kollegen haben daher die Pfaffengrunder Terrasse auserkoren. Dort sind ab 21.30 Uhr Mitarbeiter des HdA und geben Hintergrundinformationen.

Das kostenlose Public Viewing lohne sich aber nicht allein wegen der Mondfinsternis, wie Nielbock verrät: "An diesem Abend leuchtet nicht nur der Mond, auch einige andere Planeten sind besonders gut zu sehen." So komme der Mars der Erde so nahe wie schon seit 15 Jahren nicht mehr. Aber auch andere Planeten wie Saturn oder Jupiter seien besser als sonst zu erkennen.

Der Unterschied zur Sonnenfinsternis: Um die Mondfinsternis zu verfolgen, braucht es keine spezielle Lichtschutzbrille. "Das bloße Auge reicht", sagt Nielbock. Das Fernglas von zu Hause mitzubringen, könne dennoch nicht schaden.

Mehr Wert auf technische Ausstattung legt derweil Prof. Elmar Schmidt. Der Physiker, der an der SRH-Hochschule unterrichtet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Helligkeit des Mondes zu untersuchen.

Dafür ist er in den letzten zehn Jahren mehr als fünf Mal um den Äquator gereist, war auf Hawaii, in Taiwan, Mexiko und auf Teneriffa. Dieses Mal hat er sich auf den Weg nach Namibia gemacht. "Die Mondfinsternis ist zwar theoretisch auch hier in Deutschland sichtbar, aber für Lichtmessungen ist der Standort ungeeignet, weil der schon verfinsterte Mond kaum wahrnehmbar in der Dämmerung aufgeht", erklärt Schmidt.

Ganz anders sind die Bedingungen in Namibia: Dort, in über 1800 Metern Höhe, umgeben von kargem Dornbuschland, wird der Mondforscher von keinerlei Lichtquellen in der Umgebung gestört.

Mehr als zehn Stunden dauert die Messung selbst, dazu kommen Aufbau und Betrieb der erforderlichen Apparate. "Das Adrenalin ist in diesen Nächten am Anschlag", sagt Schmidt. Mit seiner Wissenschaft ist der Heidelberger Forscher ein Pionier.

Seine Ergebnisse sind nicht nur für das astronomische Grundlagenwissen von Bedeutung, sie dienen dem Professor für mathematisch-naturwissenschaftliche Methoden an der SRH-Hochschule auch als Beispiele in der Lehre. Außerdem lässt sich über die Helligkeit einer Mondfinsternis etwa herausfinden, ob sich in der Stratosphäre Gase und Aerosole befinden, die sich negativ auf das Klima auswirken.

Das Phänomen der Mondfinsternis zieht Schmidt aber auch aus anderen Gründen nach wie vor in seinen Bann: "Wer so eine Nacht einmal erlebt hat, weiß, dass man nur ein Staubkorn im Kosmos ist."