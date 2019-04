Von Selma Badawi

Heidelberg. Abseits der Heidelberger Hauptstraße - versteckt in den vielen Gassen - finden sich in der Altstadt viele Geschichten. Unter anderem auch über die Anfänge des deutschen Hip-Hops. Hip-Hop-Legende Toni L selbst ging auf Einladung der Grünen auf dessen Spuren. Mit einer gewöhnlichen Stadtführung hatte dies aber nicht viel gemein. Vielmehr bekamen die Teilnehmer dieser Führung tiefe Einblicke in die Heidelberger Hip-Hop-Szene der 1980er und 1990er Jahre.

Zu Beginn ging es noch um die persönlichen Anfänge Toni L’s in Heidelberg, beispielsweise, wie er aus der Wohnung der Mutter am Marktplatz in das Haus gegenüber schaute, um die Proben der Tanzgruppe "Baobab" zu bewundern. Hip-Hop ist für Toni L nicht nur der als Rap bekannte Sprechgesang, sondern eine eigene Kultur, und umspannt auch Breakdance und Graffiti. "Wir waren alle gleich, und es kam nur darauf an, was für Moves wir drauf hatten", beschreibt er die Faszination des Hip-Hop damals.

In 14 Stationen innerhalb der Altstadt erlebten die Teilnehmer der Führung Schritt für Schritt die Entstehung des deutschsprachigen Hip-Hops. Mit der Gruppe "Advanced Chemistry" erfanden 1987 Toni L, Torch, Linguist und andere den Deutschrap in der sonst eher englisch dominierten Hip-Hop-Szene. Von der Möglichkeit, in dem Küchengässchen das Coverbild des Hits "Fremd im eigenen Land" nachzustellen, bis zum Bestaunen eines die Hauswand füllenden Graffiti in der Karpfengasse - eines wird sehr deutlich: Die Geschichte des deutsch-sprachigen Hip-Hops ist tief in der Heidelberger Altstadt verwurzelt.

Toni L, mit bürgerlichem Namen Toni Landomini, schafft es, den schmalen Grat zwischen detaillierter Nostalgie und lockerem Erzählen immer beizubehalten, sodass es nie langweilig wird.

Das ist auch gut so, denn die Teilnehmergruppe mit um die 30 Personen könnte nicht vielfältiger sein. Von eingefleischten Toni-L-Fans bis hin zu Hip-Hop-Enthusiasten ist alles vertreten - und jeder kommt auf seine Kosten. "Ich kenne zwar viel, aber dennoch gab es viele neue Geschichten und Einzelheiten", meint ein begeisterter Teilnehmer, der die Rundführung zum Geburtstag geschenkt bekam.

Hip-Hop ist längst nicht mehr nur ein Genre für junge Leute. "Es gibt auch noch eine Perspektive im Hip-Hop mit 50", meint auch Toni L. Er selbst ist der Beweis, wenn er erprobt lässig ein paar Zeilen in der Hauptstraße improvisiert oder sich voller Stolz in einem Fahrradbeiwagen herumfahren lässt. "Ich könnte endlos weitererzählen", gesteht Toni L. Doch nach gut drei Stunden kommt die Führung am Bismarckplatz zum Ende. Eines verrät Toni L noch: Es ist bereits ein neues Album inklusive der alten Songs geplant.