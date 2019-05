Von Micha Hörnle

Heidelberg. Was haben die "Kölner Teller", die in die Straße eingelassenen Metallnoppen, die Gemüter bewegt - hauptsächlich wegen des tödlichen Unfalls in Schlierbach: Am 30. Oktober 2017 war ein 41-jähriger Radfahrer in der abschüssigen Wolfsbrunnensteige talwärts gefahren, über eine der Metallplatten gestürzt und gegen eine Hauswand geprallt. Kurz darauf erlag er seinen schweren Kopfverletzungen; er hatte keinen Helm getragen. Die Metallplatten in der Wolfsbrunnensteige wurden sechs Wochen später von der Stadt entfernt.

Dagegen standen die Ziegelhäuser "Kölner Teller" an der Einmündung von der Hirtenaue in die Peterstaler Straße (und direkt vor "Elektro Scheuerer") immer etwas im Schatten. Seit Freitag sind sie weg und wurden durch biegbare Plastikpoller ersetzt, die jetzt auf einer frisch schraffierten Fläche stehen. Das kam nicht völlig überraschend, denn bereits im November 2018 war die städtischerseits geplante Entfernung der "Kölner Teller" Thema im Bezirksbeirat Ziegelhausen - eben weil es Beschwerden über diese "Stolperfallen" gegeben hat. Allerdings wurde damals in diesem Gremium kontrovers diskutiert, denn einige forderten, dass die Fläche prinzipiell überfahrbar sein sollte - allein schon, um den Laden beliefern zu können.

Einst und jetzt: 2014 wurden die "Kölner Teller" an der Kreuzung Peterstaler Straße/ Hirtenaue vor dem Elektrogeschäft Scheuerer installiert - sie sollten die Geschwindigkeit der Autos beim Einbiegen in die Hirtenaue drosseln. Nun wurden sie durch zehn Plastikpoller ersetzt, die nicht mehr überfahren werden können. Fotos (3): Alexander Müller

Auch an dieser Stelle in Ziegelhausen war es zu einem Unfall - wenn auch zu einem weniger dramatischen - gekommen: Ein Lastwagenfahrer, der das Elektrogeschäft beliefern wollte, war vor knapp zwei Jahren über eine der Metallplatten gestolpert und hatte sein Sprunggelenk verstaucht. Vor einer Woche wurde ein Urteil des Landgerichts bekannt, wonach seine Klage gegen die Stadt auf Schmerzensgeld abgewiesen wurde. Die Stadt habe hier ihre Verkehrssicherheitspflicht nicht verletzt - der Fahrer hätte die Fläche mit den "Kölner Tellern" einfach nicht befahren dürfen. Im Schlierbacher Fall hatten die Richter - allerdings vom Amtsgericht - noch anders geurteilt: Drei Mitarbeiter des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement erhielten eine "Verwarnung mit Strafvorbehalt", also eine Art "Geldstrafe auf Bewährung" wegen fahrlässiger Tötung. Denn hier hätte eine sichere Umfahrung für die Radfahrer geschaffen werden sollen.

Einst und jetzt: 2014 wurden die "Kölner Teller" an der Kreuzung Peterstaler Straße/ Hirtenaue vor dem Elektrogeschäft Scheuerer installiert - sie sollten die Geschwindigkeit der Autos beim Einbiegen in die Hirtenaue drosseln. Nun wurden sie durch zehn Plastikpoller ersetzt, die nicht mehr überfahren werden können. Fotos (3): Alexander Müller

Allerdings waren viele Ziegelhäuser mit ihren "Kölner Tellern" auch nicht glücklich: "Etliche unserer Kunden sind über die Platten gestürzt, noch viel mehr sind gestolpert, aber konnten sich wieder abfangen", hat Seniorchefin Gabriele Scheuerer beobachtet. "Und vor allem haben sie nie ihren Zweck erfüllt: Die wenigsten fahren um sie herum, sondern drüber." Denn das war ja genau das Ziel, weswegen vor knapp fünf Jahren die Metallnoppen angebracht wurden: Sie sollten den einst extrem breiten Einmündungsbereich der Hirtenaue schmaler machen - und so die Geschwindigkeit der Autos drosseln. Bereits 2012 wurde eine provisorische Mittelinsel installiert, um die Wege für die Fußgänger sicherer zu machen.

Immerhin kann kein Auto die zehn neuen Poller, die am Montag und Dienstag montiert wurden, überfahren. Allerdings ist für das Elektrogeschäft die Anlieferung auch nicht einfacher geworden: Die Lastwagen müssen nun komplett auf dem Gehweg parken. "Der Platz reicht gerade so", sagt Scheuerer. Das wird die Stadt eher ungern hören, denn eigentlich hält sie eine Anlieferung direkt vor dem Geschäft für unzulässig - zu gefährlich für Fußgänger.

Aber auch die Poller sind wohl nur Provisorien. Denn langfristig will die Stadt die Kreuzung Peterstaler Straße/Hirtenaue ganz neu bauen: Die Mittelinsel wird dauerhaft angelegt, aber vor allem soll dann der Bordstein des verbreiterten Gehwegs die Autos ausbremsen.