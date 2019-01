Heidelberg. (dpa-lsw)

Tierschützer sprechen von skandalöser Tierquälerei, Behörden ermitteln, Forscher gehen in die Offensive - ein umstrittener Tierversuch am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat eine erneute Diskussion um den Sinn solcher Experimente ausgelöst. Stein des Anstoßes war ein Versuch mit Mäusen zur Wirksamkeit einer bestimmten Virentherapie für das besonders bösartige Ewing-Sarkom, an dem vor allem Kinder leiden. Die dazu im Sommer vergangenen Jahres veröffentlichte Studie bekamen Tierschützer über ihre Auswertung von Publikationen in die Hände. Sie zeigten die verantwortliche Ärztin bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an.

Nach Ansicht des Vereins Ärzte gegen Tierversuche wurde das Experiment, bei dem Mäuse an Tumoren qualvoll eingegangen seien, ohne Antrag auf Genehmigung durchgeführt. Das Heidelberger Projekt sei illegal und nur die Spitze des Eisbergs. Vereinsvize Corina Gericke sagt: "Da hat das Kontrollsystem komplett versagt."

Das DKFZ räumt ein, dass die Forscher den vorgeschriebenen Versuchszeitrahmen von fünf Jahren um sechs Wochen überzogen, eine andere Tumorzelllinie als ursprünglich geplant benutzt und einige Mäuse zu spät eingeschläfert haben. An Tumoren sei aber kein einziges Tier gestorben. Und das Team habe selbstverständlich einen Antrag gestellt, in dessen Rahmen es sich die ganze Zeit zu bewegen wähnte. Die Genehmigungsbehörde, das Regierungspräsidium Karlsruhe, prüft allerdings, ob damit die Genehmigung verwirkt ist.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt, ob es sich bei den Versäumnissen um eine Straftat oder um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Im Fall einer Ordnungswidrigkeit, die in der Regel mit Geldbuße geahndet wird, wäre das Regierungspräsidium am Zug. Der Strafrahmen für einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz liegt bei bis zu drei Jahren Haft. Tierschützerin Gericke fordert für die ehemalige DKFZ-Mitarbeiterin die ganze Härte des Gesetzes: "Das darf kein Kavaliersdelikt sein."

Der Fall frustriert und ängstigt die Forscher. Für Andreas Trumpp, der das Heidelberger Institut für Stammzelltechnologie und Experimentelle Medizin (HI-STEM) am DKFZ leitet, geht die öffentliche Debatte in die verkehrte Richtung. Tierversuche seien unverzichtbar, und wer anderes behaupte, verhöhne Millionen von Patienten, denen an Tieren erprobte Medikamente geholfen hätten.

"Solche Äußerungen sind menschenverachtend und widersprechen dem hippokratischen Eid." Zu Versuchen mit Mäusen und Ratten, mit denen das DKFZ ausschließlich arbeitet, gebe es keine Alternative. Grund: Die Organismen seien denen der Menschen sehr ähnlich. In-Vitro-Forschung könne ergänzend eingesetzt erden.

Tierärztin Gericke ist ganz anderer Meinung: Sie hält Multiorganchips für die Forschungsgrundlage der Zukunft. Das sind aus menschlichen Stammzellen gezüchtete Miniorgane, die mit einer Art Blutkreislauf verbunden werden. An ihnen ließen sich Medikamente besser testen als im Tierversuch, erläutert sie. "Doch noch immer fließen mehr als 99 Prozent der staatlichen Förderung in die Tierversuch-Forschung und nur weniger als ein Prozent in tierversuchsfreie Methoden." Ein Plan zum Ausstieg aus den Tierexperimenten, wie es ihn bereits in den Niederlanden gebe, tue auch in Deutschland Not.

Der Fall ist für Stammzell-Forscher Trumpp Anlass, sich für mehr Spielräume für sich und seine Kollegen einzusetzen. Bislang müssten die Anträge für einen Zeitraum von fünf Jahren minuziös beschreiben, zum Beispiel welche Eingriffe am Tier geplant sind, wie viel Blut entnommen wird und nach wie vielen Tagen ein Tier eingeschläfert wird. Schon bei kleinsten Abweichungen ohne irgendeinen Einfluss auf die Tiere gelte der Versuch als nicht genehmigt. "Das ist, als wenn man mit 55 Stundenkilometern durch die Stadt fährt und das gleich als Fahren ohne Führerschein geahndet würde." Er fordert weniger Detailtiefe: "Die Anträge müssten abstrakter formuliert werden können."

Die Landestierschutzbeauftragte Julia Stubenbord widerspricht: Die akribische Beschreibung von Tierversuchen sei nötig, um eine wirksame Kontrolle zu ermöglichen. Immerhin gehe es um empfindungsfähige Lebewesen. Da sei ein ordentlicher und gut vorbereiteter Antrag zwingend. Überdies seien die Schutzvorschriften in Deutschland nicht außergewöhnlich restriktiv.

Trumpp sieht zwar noch nicht den Gesetzgeber, aber die Rechtsprechung auf seiner Seite: Das Verwaltungsgericht Gera hat einer Forscherin Recht gegeben, die gegen eine Ablehnung ihres Tierversuchsantrags wegen vermeintlich zu offener Formulierung geklagt hatte.

Das DKFZ reagiert auf die jüngste Entwicklung mit zusätzlichen Pflichtkursen zu Tierversuchen für die bereits in einer einwöchigen Einführung qualifizierten Wissenschaftler und mit einer Softwarelösung, die bei Gefahr der Überschreitung von Fristen Alarm schlägt. In der Diskussion ist auch, für künftige Versuchsanträge einen Medizin-Juristen hinzuziehen.