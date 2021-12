Heidelberg. (ani/shy) Niedlicher Nachwuchs, ein schmerzhafter Verlust und ein frecher Vogel auf der Flucht – das sind die tierischsten Geschichten des Jahres 2021.

> Traurige Nachricht aus dem Zoo: Braunbär Martin muss im Januar eingeschläfert werden. Der 18 Jahre alte Bär litt unter Arthrose in den Kniegelenken.

> Wildschwein wild geworden: Am 7. Februar wird eine Frau in der Gaisbergstraße von einem Wildschwein attackiert. Das Tier stürmt gegen 17.45 Uhr unvermittelt aus einer Einfahrt auf die 43-Jährige zu.

Papagei Kani hält seine Tierpfleger mächtig auf Trab. Foto: Faktenhaus

> Ausgebüchst: Am 22. Februar fliegt Edelpapagei Kani bei einem Freiflug-Training im Zoo davon. Auch Edelpapagei-Weibchen Akela schließt sich dem Ausflug an. Doch während Akela schon wenige Tage später wieder wohlbehalten in den Zoo zurückgebracht werden kann, denkt Kani gar nicht daran, wieder zurückzukehren. Besonders in der Weststadt scheint es dem Tier gut zu gefallen. In verschiedenen Gärten wird er regelmäßig gesichtet, frisst aus den Vogelhäuschen dort. Verschiedene Versuche der Tierpfleger, den Papagei einzufangen, misslingen. Erst am 30. Mai ist es soweit: Tierpfleger füttern Kani auf einem Balkon in der Weststadt in einem speziellen Fangkäfig an – so wird das Tier in den Käfig gelockt und stressfrei zurück in den Zoo zu Weibchen Akela gebracht.

> Lang ersehnter Nachwuchs im Raubtierrevier:Sumatra-Tigerin Karis bringt in der Nacht zum 28. Februar drei Junge zur Welt. Der Sumatra-Tiger ist vom Aussterben bedroht. Der Nachwuchs hat für den Artenschutz eine große Bedeutung.

Bei den Braunbären gibt es Nachwuchs. Foto: Rothe

> Merle ist der neue Star im Zoo: Sie ist das erste Syrische Braunbärenbaby in Heidelberg seit 20 Jahren: Gemeldet hat der Zoo den Nachwuchs am 13. April. Da ist das kleine Bärchen etwa drei Monate alt. Merles Vater musste im Januar eingeschläfert werden.

> Ein neuer für die Elefanten-WG: Am 13. Mai kommt Namsai in den Zoo. In einem mächtigen Container reist der sieben Jahre alte Asiatische Elefant mit den prächtigen Stoßzähnen vom Zoo Kolmarden in Schweden per Lastwagen und Schiff nach Heidelberg.

Nach 20 Jahren kommt im Zoo erstmals wieder ein Roter Panda zur Welt. Foto: Medan

> Panda-Mama im Glück: Mitte Juli gibt es noch mal ganz besonderen Nachwuchs im Zoo: Zum ersten Mal seit 20 Jahren kommt wieder ein Panda-Baby zur Welt. Der Rote Panda zählt zu den stark bedrohten Tierarten.