So sah es im Bergheimer Thermalbad mal aus. Am 1. August 1939 öffnete es erstmals seine Türen. Foto: heidelberg-images.com

Heidelberg. (RNZ) Das Thermalbad in Bergheim feiert runden Geburtstag - und lockt deshalb am Donnerstag, 1. August, mit ganz besonderen Jubiläumsangeboten. An diesem Tag im Jahre 1939 - genau vor 80 Jahren - öffnete das Bad zum ersten Mal seine Tore. In der Vangerowstraße 4 erwartet die Besucher deshalb nun ein buntes Programm und musikalische Untermalung. Und: Allen Gästen wird der Besuch noch einmal verschönert, denn jeder Badegast zahlt ganztägig nur 80 Cent Eintritt, wenn er an der Kasse bar bezahlt.

Eine schöne Lage mit Blick auf den Odenwald, eine attraktive, gut restaurierte Badeanlage, Liegeflächen unter Bäumen sowie Angebote für Kinder: Nicht umsonst ist das Thermalbad ein Freizeitmagnet für alle Altersgruppen, für Sportschwimmer und Freizeitplanscher sowie Erholungsuchende.

Am Jubiläumstag finden um 11 Uhr, 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr stündlich kostenlose Schnupper-Aquajoggingkurse statt. Weiterhin bieten die Stadtwerke von 15 bis 20 Uhr jeweils zur vollen Stunde Führungen in die Technikräume des Bades an. Die Anmeldung dazu ist während der Veranstaltung vor Ort möglich.

Zudem findet ab 15 Uhr bis zur Schließung des Bades um voraussichtlich 21 Uhr ein buntes Programm im Außenbereich der Liegewiese statt: Bei den jungen Gästen sorgt Clown Benji mit kleinen Zauberkunststücken und fröhlichen Luftballontieren für gute Laune. Das Kulturfenster bietet sechs Stunden lang mit Animation und vielfältigen Spielgeräten allen Kindern an, sich auszuprobieren und Zirkusluft zu schnuppern. Ab 18 Uhr trägt die Live-Band "AJazz" mit einem Repertoire von Liedern aus früheren Jahrzehnten zu noch mehr Sommerstimmung bei. Dazu kommt ein passendes Getränke- und Speisenangebot.

Wer mehr über die Historie des Bades erfahren möchte, kann sich in einer Ausstellung rechts vor dem Badausgang informieren. Die Ausstellung ist für jeden Gast ohne Aufpreis zugänglich.

Kassenschluss ist an diesem Tag um 20 Uhr, Badeschluss um 20.30 Uhr. Für Mehrfach-, Saison- oder Geldwertkarten kann keine Rückerstattung der Preisdifferenz zum gewöhnlichen Eintrittspreis erfolgen.

Aktuelle Informationen zu den Heidelberger Bädern gibt es im Internet auf www.swhd.de/baeder.