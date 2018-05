Heidelberg. (kaz) Mittwochnachmittag im Thermalbad, das Thermometer zeigt 30 Grad im Schatten. Da geht noch mehr: In der mobilen Sauna, die seit dem Saisonstart am 8. April auf dem Gelände steht, ist es 90 Grad heiß. Parvus und Andy, zwei Jungs im besten Mannesalter, sind so nett, sich beim Saunieren fotografieren zu lassen. Die beiden halten sich im Thermalbad durch Schwimmen fit. Andy reißt vier Mal die Woche 20 Bahnen runter, also jeweils einen Kilometer.

Doch die mobile Sauna ist für die Schwimmer ebenfalls eine heiße Nummer. Überhaupt bekam Badleiter Tobias Hornisch in den letzten vier Wochen nur positive Rückmeldungen zum neuen Angebot, dessen Testphase voraussichtlich nach Pfingsten endet. Es sei denn, die Stadtwerke entscheiden sich doch noch für eine Verlängerung. Bis einschließlich 21. Mai ist der Eintritt in die Sauna jedenfalls frei.

Nun herrschte in den letzten Wochen eigentlich alles andere als "Sauna-Wetter". Stattdessen verzeichnete das Thermalbad bei zumeist frühsommerlichen Temperaturen einen neuen Besucherrekord. Allein im April besuchten rund 22.500 Gäste das Bad. Das gab es noch nie.

Laut Tobias Hornisch haben täglich fünf bis zehn Prozent der Badegäste auch einen Abstecher in die Sauna gemacht. "Das ist auch zum Aufwärmen ideal", so ein Besucher aus Eppelheim, der dafür nur einen Saunagang braucht. Viele wünschen sich die mobile Sauna als Dauereinrichtung, würden für deren Nutzung künftig auch gern mehr bezahlen. "Aber, bitte, nicht mehr als drei bis vier Euro", hieß es bei den Badegästen.