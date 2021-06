Von Sarah Hinney

Heidelberg. Soul, Rock’n’Roll, brasilianische Musik und jede Menge Jazz – der Juli auf dem "Sonnendeck" wird musikalisch enorm abwechslungsreich. Das Programm auf der neuen Bühne auf der Bäderterrasse des Heidelberger Schlossgartens findet schon jetzt reißenden Absatz. Damit ist das Konzept des Theater und Orchester Heidelberg, die neue Bühne für die "Freie Szene" zu öffnen und damit jenen Künstlerinnen und Künstlern einen Raum zu schaffen, die pandemiebedingt lange nicht auftreten konnten, voll aufgegangen. Fast alle Vorstellungen im Juni sind ausverkauft, es gibt nur noch wenige Restkarten. "Am vergangenen Wochenende wurden wir regelrecht überrannt", berichtet Brit Bartkowiak, Oberspielleiterin am Theater und Orchester, im Gespräch mit der RNZ.

Hintergrund Nahezu ausgebucht sind die Juni-Termine auf dem "Sonnendeck" des Theater und Orchester Heidelberg. Lediglich für zwei Vorstellungen gibt es noch Karten. > Dienstag, 15. Juni: Wenige Karten gibt es für das Stück "Princess Forever". Das amüsante Schauspiel beschäftigt sich [+] Lesen Sie mehr Nahezu ausgebucht sind die Juni-Termine auf dem "Sonnendeck" des Theater und Orchester Heidelberg. Lediglich für zwei Vorstellungen gibt es noch Karten. > Dienstag, 15. Juni: Wenige Karten gibt es für das Stück "Princess Forever". Das amüsante Schauspiel beschäftigt sich mit den Fragen: Was ist ein Schloss ohne Prinzessin? Womit muss sich die Ärmste plagen? Was hat eine Prinzessin für Träume? Ist Dornröschen wirklich besser als Schneewittchen, oder doch das Dior-Kleid? Und: Welche Prinzessin hat eigentlich Dehnungsstreifen? > Dienstag, 22. Juni: Ulrike Welde liest Lyrik und Gedichte von der Klassik bis heute. Dieser stimmungsvolle Abend kreist um die Nacht mit all ihren Stimmungen, Freuden und Gefahren, die sie birgt. Von Sonnenuntergang bis nach Mitternacht werden die Zuschauer mitgenommen auf eine Reise zur anderen Seite des Tages. > Das Programm für den Juli wird am Dienstag, 15. Juni, veröffentlicht. Um 13 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf. Infos gibt es im Internet unter www.theaterheidelberg.de.

Wer im Juni keine Karten mehr für das "Sonnendeck" ergattert, darf sich bereits jetzt auf den Juli freuen. Die Bandbreite der freien Musikszene ist groß, umringt wird sie von Chorrevue, Tanz, Oper, Schauspielproduktionen und drei Abende mit dem Orchester. "Eigentlich müsste für jeden was dabei sein", versichert Bartkowiak angesichts der Vielfalt. "Etablierte Bands spielen ebenso wie ganz junge Formationen, die sich erst in der der Coronazeit gefunden haben", so die Oberspielleiterin. Im Juni sei man angesichts der Pandemie mit dem Spielplan noch etwas zaghaft gewesen. Der Juli sehe schon ganz anders aus. Trotzdem gelte auch hier: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – 80 Plätze sind schnell weg." Die gute Nachricht: Es gibt deutlich mehr Vorstellungen. "Die Produktionen vom Haus werden häufiger gespielt, es wird wieder Karten für die Chorrevue ,Souveniers, Souveniers’ geben und für die Oper. Auch weitere Schauspielproduktionen sowie ein Lyrikabend stehen auf dem Juli-Programm." Ganz besonders freut sich Bartkowiak aber auf die musikalische Vielfalt, die die freie Musikszene aus der Region auf der Bäderterrasse präsentiert.

„Florian Hartz’ Flo & Fauna“ . Foto: Hagaff-Fotografie

Den Auftakt am Donnerstag, 1. Juli, macht "Ember Tales" mit ehrlichem Sound der 60er und 70er. Am Dienstag, 6. Juli, folgt "Krüger Rockt!" – nach eigener Aussage "die schärfste Rock’n’Roll-Band seit Einführung der Anschnallpflicht." Soul und Jazz erwartet die Zuschauer dann mit "Balsamico", der Band des Heidelberger Sängers, Komponisten und Musikers Peter Saueressig, am Freitag, 9. Juli.

Am Samstag, 10. Juli, steht ein Doppelabend auf dem Programm: Der Heidelberger Singer-Songwriter Johannes Falk & Band sowie die Mannheimerin Shelly Philips gastieren auf dem "Sonnendeck". Musik direkt aus einer Mannheimer WG gibt es am Samstag, 17. Juli. Unter dem Motto "Küchencombo – Jazz erst recht" haben die Musiker der Pandemie getrotzt.

Der Musiker „Lampe“. Foto: privat

Ein weiterer Doppelabend steht am Donnerstag, 22. Juli, an. Die Kompositionen der Vibraphonistin Katarzyna Kadłubowska sind durch die amerikanische Strömung Minimal Music und Weltmusik inspiriert. Kombiniert wird dies mit Lo-Fi Indie Pop der Band "Lampe". Bartkowiak verspricht eine "wunderbare Mischung zwischen sehr lustigen Texten und einem Switch ins Melacholische". Das Trio "Florian Hartz’ Flo & Fauna" um den jungen Mannheimer Bassisten präsentiert am Samstag, 24. Juli, feinsten Jazz. Den Juli-Abschluss der freien Künstlerszene macht am Sonntag, 25. Juli, "Horizontes" mit Brazil, Groove, World Music – einem neuen Projekt von Dirik Schilgen, Zelia Fonseca und Rolf Breyer.

Brit Bartkowiak ist sich sicher: "Der Juli wird sehr bunt und kraftvoll. Jetzt brauchen wir noch noch Sonne auf dem Sonnendeck". Alle Veranstaltungen auf der Bäderterrassen-Bühne beginnen um 18. 30 Uhr und dauern rund eine Stunde.