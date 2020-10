Von Anica Edinger

Heidelberg. Allein ins Heidelberger Theater? Das geht. Allerdings kann es bei der Online-Buchung eines einzelnen Sitzplatzes oder bei Einzel-Abonnements vorkommen, dass man auf einem Doppelsitz neben einer völlig fremden Person platziert wird. Denn derzeit werden nur Doppelplätze verkauft. Links und rechts davon bleiben jeweils fünf Sitze leer. Denn nur so kann der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Theaterbesuchern in alle Richtungen – auch nach vorne und hinten – eingehalten werden.

"Skandalös", findet das ein 76-jähriger Theaterabonnent aus Neckargemünd, der vergangene Woche als Einzel-Abonnent direkt neben einer fremden Person hätte sitzen müssen. Auch Elisabeth Hinz aus Neckarsteinach meldete sich aus diesem Grund bei der RNZ. Sie war am Montagabend in der Oper Pagliacci im Marguerre-Saal – "und direkt neben mir saß eine wildfremde Person". Die 81-Jährige findet: "Das kann ja wohl nicht sein." Beide Betroffenen beschwerten sich bei den Ordnern im Saal – und für beide wurde sofort eine Lösung gefunden: Sie bekamen kurzfristig frei gewordene Plätze in der ersten Reihe – ohne Sitznachbar. Der Theatergänger aus Neckargemünd fragt nun allerdings: Warum könne man im Hinblick auf "eine beträchtliche Zahl von Einzelabonnenten oder Einzelticket-Käufern" nicht in jeder Reihe noch ein paar weitere Stühle einbauen – "dann hätten auch Einzelbesucher die Möglichkeit, den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten zu können".

Theater-Intendant Holger Schultze erklärt auf RNZ-Anfrage: "Wir können keine weiteren Sitze mehr einbauen, da dann die nötigen Abstände in alle Richtungen nicht mehr einzuhalten wären." Zudem versichert er: "Wir sind im ständigen Dialog mit dem Gesundheitsamt und der Amtsärztin." Das Konzept im Theater sei im Hinblick auf Hygiene- und Abstandsregeln von den zuständigen Ämtern begutachtet und abgenommen worden. Deshalb ist Schultze sicher: "Das Theater ist ein sicherer Ort." Selbstverständlich sei man aber in beiden Fällen auf die Besucher eingegangen und habe eine Lösung gefunden – das handhabe man bei allen Theatergästen so. Laut Corona-Verordnung sei es rechtlich aber möglich, zwei einander fremde Gäste auch ohne Abstand nebeneinanderzusetzen.

Das sieht ein Sprecher des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart anders. Auf RNZ-Anfrage sagt er: "Der geschilderte Sachverhalt ist so nicht erlaubt." Bei Theaterbesuchen gelte für Nicht-Verwandte generell der Mindestabstand. Zwar gebe es eine Ausnahme für Gäste aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten – diese greife aber nur, wenn sie auch die Tickets gemeinsam gekauft haben. In der Corona-Verordnung "Studienbetrieb und Kunst" heißt es dazu in Paragraf 5, dass (bis zu vier) Personen unter einer Bedingung ohne Abstand sitzen dürfen: Ihre Tickets müssen "mit derselben Rechnungsadresse oder demselben digitalen Warenkorb bestellt worden" sein.

Allerdings, und darauf bezieht sich die Rechtsauffassung des Theaters, wird im gleichen Absatz kurz zuvor eine weitere Ausnahme vom Mindestabstand definiert – mit Verweis auf Paragraf 9 der allgemeinen Corona-Verordnung des Landes: Dort heißt es, dass "Ansammlungen von mehr als zehn Personen" ausnahmsweise zulässig seien, wenn die Personen "höchstens zwei Haushalten angehören". Das Theater ist daher überzeugt, dass zwei sich fremde Theaterbesucher aus zwei Haushalten sehr wohl nebeneinander sitzen dürfen. Der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, ein studierter Jurist, sieht das genauso: "Auch andere Theater in Deutschland handhaben das so", sagt er gegenüber der RNZ.

Egal, wer nun im Recht ist: Das Theater reagiert schnell auf die Beschwerden. Ab 1. November können Einzeltickets – ohne Sitznachbar – direkt an der Theaterkasse und auch telefonisch gekauft werden. Nur online sei das nicht möglich, da dies das System technisch schlicht nicht hergebe.