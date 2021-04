Von Werner Popanda

Heidelberg. Es ist ein nahezu vergessener Aspekt der NS-Zeit in der Geschichte des Stadtteils Kirchheim: Auf dem Kirchheimer Friedhof liegen Opfer der KZ-Zwangsarbeit begraben. Doch im Stadtteil und in Heidelberg ist das wenig bekannt. Und genau das möchten Schülerinnen und Schüler des Wieblinger Thadden-Gymnasiums endlich ändern. Sie setzen sich schon seit Jahren für ein Denkmal auf dem Friedhof ein. Für ihren Einsatz und ihre Idee wurden die Schüler schon 2019 mit dem Friedenspreis der Stiftung Heidelberger Friedenskreuz ausgezeichnet.

Es war im Geschichtsunterricht, als die damalige Klasse 9c bei der Behandlung der Nazizeit erstmals das Zitat des österreichischen Schriftstellers und Holocaustüberlebenden Jean Amery hörte: "Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und darf die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst auferstehen und zu neuer Gegenwärtigkeit werden könnte." Davon inspiriert setzte sich die Klasse intensiv mit dem Thema auseinander. "Und so fanden wir heraus, dass ganz in unserer Nähe auf dem Kirchheimer Friedhof Opfer von Zwangsarbeit aus der NS-Zeit begraben wurden", erklärt Schülerin Marina Kaiser.

So soll es aussehen: Die Schüler haben ein Denkmal entworfen, das aus drei Tafeln besteht. Eine Tafel trägt die Namen der Opfer, eine die Zeichnung eines Häftlings aus dem KZ Neckarelz und eine zeigt Auszüge aus der Textsammlung der selbstschreibenden Bücher. Repro: pop

Die Schüler – inzwischen stehen sie kurz vor dem Abitur – gingen unterstützt von ihrer Lehrerin Eva Bernhardt auf Spurensuche, recherchierten immer weiter und stießen darauf, dass 78 Häftlinge, die zwischen April und Oktober 1944 im Konzentrationslager Neckarelz durch die menschenverachtende "Vernichtung durch Arbeit" der Nazis zu Tode kamen, im Heidelberger Krematorium verbrannt und ihre Asche auf dem Kirchheimer Friedhof vergraben wurden.

"Bis heute gibt es auf dem Kirchheimer Friedhof keine Erinnerung oder einen Ort des Gedenkens", sagt Schülerin Marina Kaiser. "Das wollen wir ändern, indem wir ein Denkmal errichten", so die 17-Jährige. Es gebe auch immer wieder Anfragen von Angehörigen nach einer Stätte der Trauer. Also haben die Schüler selbst ein Denkmal entworfen. Geplant sind drei Tafeln, auf einer stehen die Namen der Verstorbenen, auf einer zweiten ist die Zeichnung eines Häftlings aus Neckarelz zu sehen – und auf einer dritten steht eine Textsammlung aus den sogenannten selbstschreibenden Büchern der Schüler. Dabei handelt es sich eine Auswahl einer Textsammlung aus Büchern, die die Schüler in Umlauf brachten, damit andere ihre Gedanken zu dem Thema aufschreiben können.

Unscheinbar und ohne Erklärung: die Gräber der Zwangsarbeiter auf dem Kirchheimer Friedhof. Foto: pop

Nun hat die Thadden-Schule ein Fundraising-Projekt gestartet, um das Denkmal endlich professionell bauen und aufstellen lassen zu können. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf 23.000 Euro. 14.000 Euro haben die Schüler schon gesammelt, weitere 2500 Euro stehen ihnen aus dem Friedenskreuz-Preisgeld zur Verfügung. Es fehlen also noch einige Tausend Euro.

"Es ist wichtig, die Geschichte nicht zu vergessen", sagt Marina Kaiser. "Mit diesem Denkmal kann ein wenig dazu beigetragen werden, dass dies nicht geschieht." Schließlich gebe es immer weniger Zeitzeugen, die direkt davon berichten können. "Deshalb werden Gedenkstätten immer wichtiger und leisten einen Beitrag, der die Hoffnung nährt, dass sich die Gräueltaten der Nazizeit nicht mehr wiederholen." Und Kaiser sagt ganz deutlich, dass dies besonders wichtig sei in einer Zeit "in der wir in einer Gesellschaft leben, in der Rechtsextremismus immer präsenter wird". Sie ruft daher alle Heidelberger dazu auf, das Projekt zu unterstützen: "Werden Sie Teil des Projekts, spenden Sie und helfen Sie, das Denkmal Wirklichkeit werden zu lassen."

Info: Mehr Infos zum Projekt gibt es direkt auf der Seite der Thadden-Schule unter kurzelinks.de/5lzu. Spendenkonto: Elisabeth-von-Thadden-Schule, Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE68.6725.0020.0000.9007 88, Stichwort: "Spende Denkmal".