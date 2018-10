Die Stadt Heidelberg will vermeiden, dass das Chemiesalz TFA ins Trinkwasser - hier der Behälter des Wasserwerks Schlierbach - gerät. Ein paar Kilometer flussabwärts sieht man das nicht so dramatisch. Foto: Stadtwerke

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Chemiefirma Solvay kommt unter Druck: Heidelberg will sie auf Schadensersatz verklagen, weil sie das Salz Trifluoracetat (TFA) in ihrem Bad Wimpfener Werk in den Neckar einleitet. Von dort sickert es in das ufernahe Grundwasser der Region ein. In Edingen-Neckarhausen ist das schon länger Thema als im benachbarten Heidelberg, aber nach einigen Runden Tischen und einer Erhöhung des Wasserpreises will man dort im Gegensatz zu Heidelberg erst einmal abwarten - und sich der Heidelberger Klage nicht anschließen. "Uns läuft ja nichts davon", sagt Bürgermeister Simon Michler.

Denn noch gibt es keinen eindeutigen Grenzwert für TFA im Wasser - zumal es ja noch nicht einmal erwiesen ist, ob es sich dabei überhaupt um einen Schadstoff handelt. Erst Anfang des nächsten Jahres will das Bundesumweltministerium einen Leitwert - sozusagen einen "Grenzwert light" - festlegen. Das Umweltbundesamt hat allerdings eine Abstufung von Daten herausgegeben, die bisher eine grobe Orientierung geben: Es gibt einen Handlungswert von 30 Mikrogramm (millionstel Gramm) TFA pro Liter Wasser - bis 2017 waren es zehn Mikrogramm.

Hier sollten Behörden und Wasserversorger tätig werden, um die Konzentration zu vermindern. Außerdem empfiehlt die Behörde einen Toleranzwert ("Gesundheitlicher Orientierungswert"), der viel strenger ist: drei Mikrogramm TFA pro Liter Wasser (bis 2017: ein Mikrogramm). In Heidelberg und Edingen-Neckarhausen wurden zeitweise Werte über 20 Mikrogramm gemessen, mittlerweile sinken sie aber wieder - unter anderem, weil Solvay in den letzten drei Jahren die TFA-Einleitung um 90 Prozent verringert hat. Momentan sind sie im einstelligen Mikrogramm-Bereich.

"Bei uns ist das seit gut einem Jahr kein großes Thema mehr", sagt Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Michler. Und so trinken seine Bürger weiter das Trinkwasser des gemeindeeigenen Erzeugers "Neckargruppe", das Heidelberg wegen des TFA-Gehalts seinen Bürgern nicht mehr zumuten will. Denn bereits vor zwei Jahren, seit dem 7. Oktober 2016, stellten die Stadtwerke Heidelberg den Trinkwasserbezug von der Neckargruppe ein und bezogen Ersatz vom Wasserwerk Schwetzinger Hardt - Mehrkosten: 450.000 Euro.

Die Edinger-Neckarhäuser hatten sich auch überlegt, "fremdes" Trinkwasser dazuzukaufen, allein eine neue Leitung nach Mannheim hätte 750.000 Euro gekostet. Man verzichtete darauf - und doch wurde in der 14.000- Einwohner-Gemeinde das Trinkwasser teurer: Erstens waren Planungskosten für die nie gebaute Wasserleitung angefallen, zweitens brachen die Einnahmen der Heidelberger weg, die fortan auf Schwetzinger Wasser setzten.

Während die Nachbarkommune eher entspannt in Sachen TFA ist, verschärft Heidelberg seinen Kurs und wähnt sich juristisch auf der sicheren Seite - auch wenn es keinen Grenzwert gibt. Denn, so ein Stadtsprecher, zum Zeitpunkt des umgestellten Wasserbezugs waren "sowohl ein Gesundheitlicher Orientierungswert als auch ein Maßnahmenwert des Umweltbundesamtes maßgeblich. Beide Werte wurden bei Messungen an den Heidelberger Bezugspunkten deutlich überschritten". So habe die Stadt "im Rahmen der gesundheitlichen Vorsorge für ihre Bürger" handeln müssen - und TFA-freies Schwetzinger Wasser einkaufen müssen.

Gegen die Heidelberger Klage hat Bürgermeister Michler nichts - im Gegenteil: "Es ist doch nachvollziehbar, dass man hier ein Zeichen setzt. Wir verfolgen das sehr gespannt." Die Firma Solvay will die neuen Entwicklungen nicht kommentieren: "Bisher liegt uns noch keine Klageschrift vor", so ein Sprecher. Eine rechtliche Handhabe, die TFA-Einleitung komplett zu verbieten, gibt es nicht. Seit 20 Jahren ist sie vom Regierungspräsidium Stuttgart wasserrechtlich genehmigt, Solvay handelt also nicht illegal.