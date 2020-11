Beratung per App, das bietet Benjamin Durani (links) jetzt an. Horatio Evers hat die App entwickelt. Foto: Hentschel

Von Joris Ufer

Heidelberg. Termine beim Hautarzt sind oft nicht leicht zu bekommen, und auch im Ausland kann es schwierig werden, kurzfristig eine medizinische Einschätzung zu erhalten. Benjamin Durani ist Dermatologe in Heidelberg und betreibt seit Mitte Oktober über eine neue App Telemedizin. Auf diesem Wege berät er auch Waisenkinder in Myanmar, die ansonsten kaum Zugang zu medizinischer Versorgung hätten.

"Für uns war es ein schönes Projekt, um etwas Gutes zu tun", erklärt der Dermatologe, während er in einem Behandlungsraum in seiner Praxis sitzt. "Es ist ein bisschen wie Ärzte ohne Grenzen, aber ohne tatsächlich über Grenzen zu gehen, denn das geht zurzeit ja ohnehin nicht." Außerdem habe die Beratung per App auch weitere Vorteile. So sei es insbesondere bei Geschlechtskrankheiten so, dass die Anonymität die ansonsten hohe Hemmschwelle senken würde, einen Arzt zu kontaktieren. Auch wegen der Corona-Pandemie würden viele Menschen den Arztbesuch scheuen.

Neben Durani sitzt Horatio Evers. Er hatte die Idee für die erst seit Mitte Oktober verfügbare App und investierte in das Start-up "Skindoc24", das von seiner Frau Martina Evers und einem weiteren Geschäftsführer in der Schweiz geleitet wird. Evers lebte und arbeitete mehrere Jahre als Expat in Singapur. "Dort habe ich andere deutsche Expats getroffen, die den Verein ,Nila’ gegründet haben", berichtet er. Mittlerweile betreue und finanziere der Verein durch Spenden über 500 Kinder in fünf Waisenhäusern in Myanmar und viele weitere in Südostasien. Dazu habe er einen Beitrag leisten wollen und mit der Entwicklung der Anwendung begonnen. Mithilfe der App bekommen die Kinder die hautärztliche Fernuntersuchung umsonst. Das Start-up trägt die Kosten dafür selbst. Die Funktionsweise ist so einfach wie möglich gehalten. Das haben Evers und Durani mit mehreren älteren Menschen aus ihrem familiären Umfeld getestet.

Die Nutzer können online auswählen, ob sie ihre Diagnose gerne innerhalb von zwei, sechs oder zwölf Stunden hätten. Davon hängt auch der Preis ab. Danach schickt man ein Foto oder Video der betroffenen Hautstellen an den Mediziner. All das ist anonym. Durani erfährt Alter und Geschlecht, nicht aber die Namen seiner Patienten. Bisher stehen nur er selbst und seine Frau, Hendrike Durani, als Dermatologen auf der App zur Verfügung. Mit steigenden Nutzerzahlen könnte sich das aber noch ändern.

Ärztliche Konsultationen aus der Ferne sind in Baden-Württemberg erst seit dem 1. Juni dieses Jahres gesetzlich zugelassen. Durani ist gespannt auf die Zukunft der Telemedizin, die insbesondere für die Dermatologie ein wichtiges, zusätzliches Werkzeug sein könne. Dennoch sei der Besuch beim Hautarzt damit nicht zu ersetzen. Er betont: "Wenn ich mir bei etwas nicht sicher bin, bin ich sehr vorsichtig mit meiner Aussage. In so einem Fall würde ich dem Patienten immer empfehlen, einen Hautarzt-Kollegen aufzusuchen."