Von Katharina Kausche

Heidelberg. „Ein bisschen verrückt sind wir schon“, sagt Jannis Kuhlencord. Verrückt ist es ein Event wie TEDx in nur einem halben Jahr aufzuziehen, verrückt ist es das ehrenamtlich zu tun und verrückt ist es was die Besucher am 30. Juli in der Stadthalle erwartet, so der Projektleiter. Aber wo sonst sollte so eine Idee Realität werden, wenn nicht bei TEDx: Einem Event, das sich „ideas worth spreading“ (Ideen, die es wert sind geteilt zu werden) zum Grundsatz gemacht hat.

Acht Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen sprechen über ihr Leben, ihre Ideen und was sie bewegt – eine reine Rednerveranstaltung ist TEDx aber nicht. Vielmehr geht es darum aktiv mitzumachen und mitzugestalten. „Wir wollen Menschen ganz bewusst aus ihrem Alltag und ihrer Komfortzone reißen“, sagt Kuhlencord.

„Die Fassade fallen lassen, authentisch und verantwortlich sein.“ Ganz nach dem diesjährigen Motto „Who cares?“, wen interessiert’s, dürfe man auch mal „albern sein“, solle Leute ansprechen und sich von neuen Ideen „faszinieren lassen“. Ob mit Perfomance-Acts, einer Silent-Disco oder anderen Überraschungen – Nur rumsitzen gibt es bei TEDx nicht.

Auf die Beine gestellt hat das ein „kunterbunter Mix“ von 25 Menschen aus elf verschiedenen Nationen, von 19 Jahren bis Mitte Fünfzig, Studenten oder IT-Strategieberater. So vielfältig wie das Team, so vielfältig sind auch die Besucher, sagt der 25-Jährige. Alter, Beruf, Herkunft – all das sei bei TEDx egal. Nur Eines müsse man mitbringen: Neugier auf andere Perspektiven. Jede Meinung werde respektiert, versichert der Projektleiter, „aber auch herausgefordert“.

Herausgefordert wurde auch das TEDx-Team in den vergangenen Monaten. Nachdem das Event seit 2016 Jahr für Jahr gewachsen und weiter vollkommen ehrenamtlich organisiert war, sollte 2019 endlich eine Projektstelle eingerichtet werden. Dann sprang einer der Hauptsponsoren ab, die geplante Stelle wurde gestrichen.

Gleichzeit machte sich das Team an eine andere Herausforderung, die zunächst nur als eine „lustige Idee“ am Rande des Events im Dezember 2018 aufkam, sagt Jannis Kuhlencord. Ein letztes TEDx-Event bevor die Stadthalle saniert wird – Das hatte sich das Team eigentlich schon abgeschminkt, die Stadthalle war ausgebucht. „Nur ein Termin war plötzlich frei“, erinnert sich der Projektleiter. Ausgerechnet der 30. Juni, der letzte mögliche Termin. Zwei Tage später schließ die Stadthalle bis voraussichtlich 2022. „Uns war sofort klar: Das müssen wir machen.“

„Ein Kraftakt“ sei es gewesen, geklappt hat es trotzdem. Ohne das Team wäre das nicht möglich gewesen, sagt Kuhlencord. „Menschen, die statt nur rumzumeckern lieber Verantwortung übernehmen und etwas ändern möchten.“

Verantwortung ist ein Stichwort, dass TEDx in diesem Jahr auch beim Thema Umweltschutz umsetzen möchte, so Kuhlencord. Ein Speaker reist mit dem Zug aus dem Vereinigten Königreich an, das Team macht alle nötigen Fahrten mit dem Elektroauto – alles um den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten. „Davon können sich andere Veranstaltungen eine Scheibe anschneiden.“

Das sind die Redner

> Del Keens: Das Model sollte eigentlich schon 2018 auf der TEDx-Bühne stehen, hatte aber kurz vor dem Event einen Motorradunfall. Mittlerweile geht es ihm wieder gut und der Gründer von „Misfit Models Berlin“ ist dafür in diesem Jahr mit dabei. Er spricht über Schönheitsideale in unserer Gesellschaft und warum wir uns beim Aussehen öfter mal fragen sollten: Wen interessiert´s?

> Sulin Sardoschau: Eine neue Perspektive auf das Thema Migration verspricht Sulin Sardoschau. Die Wirtschaftswissenschaftlerin forscht am „Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung“ (DeZIM). Statt danach zu fragen, was Auswanderung für die Herkunftsländer bedeutet, interessiert sie, was Migration die Aufnahmeländer beeinflusst.

> Charlie Easmon: Mit Charlie Easmon kommt ein Gesundheitsaktivist auf die TEDx-Bühne, der auf der ganzen Welt mit NGO´s wie „Save the Children“, „Ärzte ohne Grenzen“ oder Organisationen wie den „Verneinten Nationen“ zusammengearbeitet hat. Seine Bilanz: Das aktuelle System muss ausgebessert werden. Bei TEDx will Easmon zeigen, wie das möglich wäre.

> Anna Pendrix Rosell: Sie gehört zu den „30 under 30“ der Forbes-Liste 2018. In der Kategorie Science and Helathcare gehört Anna Pendrix Rosell damit zu den erfolgreichsten Visionären in Europa. Neben ihrem Doktor gründete die Wissenschaftlerin „Sixfold Bioscience“. Das Start-Up entwickelt Methoden, um Krebs-zellen effektiver zu therapieren.

> Elisa Naranjo: Elisa Naranjo bezeichnet sich selbst als „Einhornliebhaberin“ – praktischerweise heißt ihr Arbeitgeber „einhorn“. Das Start-Up verkauft vegan und nachhaltig produzierte Kondome und Periodenprodukte. Bei Tedx spricht Elisa Naranjo über Greenwashing und warum wir Alternativen für typische Geschäftspraktiken brauchen.

> Oliver Rößling: Wie TEDx bringt Oliver Rößling gerne Menschen und Ideen zusammen. Mit „12min.me“ hat er eines der am schnellsten wachsenden Meet-Up-Communitys in den USA ins Leben gerufen. Das Prinzip: Drei Vorträge a 12 Minuten zu den unterschiedlichsten Themen. Bei TEDx hat Rößling länger als nur 12 Minuten Zeit, um über ein neues Verständnis von Lernen im Zeitalter der Digitalisierung zu sprechen.

> Cawa Younis: Wie fühlt es sich an für 22.000 Mitarbeiter verantwortlich zu sein – Cawa Younis weiß es, denn er ist Head of Human Ressources bei SAP. In seiner Position als Personalchef und Mitglied der Geschäftsleitung der SAP setzt er sich für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration ein. Auf der TEDx Bühne wird er darüber spreche, was Förderung von Mitarbeitern alles bewirken kann.

> Michael Rasche: Mit Anfang 40 sein Leben einfach auf den Kopf stellen? Michael Rasche hat es getan. Nach 15 Jahren als katholischer Priester kündigte er seinen Job, gab seine Stelle als Professor der Philosophie auf und heiratete. Wie es sich anfühlt so eine schwere Entscheidung zu treffen und warum er es doch getan hat, erklärt Rasche in seinem Talk bei TEDx.