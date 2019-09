Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Seit Murat S. (Name geändert) in Deutschland ist, hat er immer gearbeitet. Nächstes Jahr geht er in Rente, will aber weiter Taxi fahren. "Arbeit ist gesund", sagte der 64-Jährige am gestrigen Dienstag im großen Saal des Landgerichts. Doch jetzt ist Murat S. krank, er hat Angst, kann nicht mehr schlafen. Die psychischen Probleme machen sich auch körperlich bemerkbar: "Ich habe nie Tabletten genommen. Jetzt habe ich Herzprobleme." Und dem Selbstständigen geht das Geld aus: "Das Geschäftskonto ist leer, das Privatkonto ist leer." Er hat auch einen Angestellten - wie es mit dem weitergehen soll, weiß er nicht.

"Sie haben mein Leben zerstört", rief Murat S. den beiden jungen Männern auf der Anklagebank zu. Seit gestern müssen sich der 21-Jährige und sein 24-jähriger Mitangeklagter vor der Strafkammer von Richter Jochen Herkle verantworten. Sie sollen Murat S. in der Nacht zum 13. März auf der Fahrt mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Erst die Tageseinnahmen, dann nur noch 50 Euro.

"Lohnen sich 50 Euro dafür, dass ich nicht mehr schlafen kann?", fragte Murat S. die beiden Männer. Die hatten im Großen und Ganzen eingeräumt, was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft. Vor allem der Jüngere, der das Messer in der Hand gehabt haben soll, verstrickte sich jedoch in Widersprüche.

Beide Angeklagten sagten aus, sie hätten Drogenprobleme, würden viel trinken. Keiner der beiden hat eine erfolgreiche Bildungskarriere. Dem Jüngeren wird außerdem vorgeworfen, er habe einen Motorroller klauen wollen. Als er daraufhin geschnappt wurde, soll er sich vehement gegen die Polizisten gewehrt und sie aufs Übelste beschimpft haben.

Viel schwerer wiegt jedoch, was in der Nacht zum 13. März passiert ist. Murat S., der auch als Nebenkläger auftritt, sprach über alle Details der etwa 45 Minuten langen Fahrt. Schon gleich zu Beginn seien ihm die Männer komisch vorgekommen. Lange hätten sie am Hauptbahnhof gewartet, fünf oder sechs Taxis wegfahren lassen, bevor sie bei Murat S. einstiegen. Sie hätten in die Rohrbacher Straße gewollt. "Die ist lang", habe der Taxifahrer ihnen geantwortet. Ob er sie zu Rohrbach Markt bringen solle?

Dort angekommen, habe einer der jungen Männer Murat S. gesagt, sie wollten zu einem "Sex-Club", erinnert sich der 64-Jährige. "Das ist in Rohrbach-Süd, ich bring euch da hin, kein Problem." Doch dann hätten die Männer ihm beim Abkassieren gesagt, sie hätten kein Geld dabei. Die Fahrt ging also noch zu einem Bankautomaten. Murat S. war verärgert: "An diesem Tag sind viele Züge ausgefallen, meine Kollegen sind nach Frankfurt oder Stuttgart gefahren." Er musste sich weiter mit den unangenehmen Fahrgästen rumschlagen.

Wieder am "Sex-Club" angekommen, hätten die Angeklagten schließlich erklärt, sie hätten keine EC-Karte dabei. Murat S. meinte, er müsse nun zur Polizei fahren, doch die Situation eskalierte: Murat S. spürte ein Messer am Hals. Die Spitze bohrte sich in seine Haut. Die Angeklagten hätten seine Tageseinnahmen gefordert. Er habe aber gelogen und gesagt, es sei seine erste Fahrt, er habe kein Geld dabei. 50 Euro wollten die Männer dann noch von ihm.

Erst ein herannahender Kollege sorgte dafür, dass die Männer, die - wie Murat S. - zwischenzeitlich ausgestiegen waren, das Weite suchten. Auch der Kollege sagte am gestrigen Dienstag aus. Er hatte auch am Hauptbahnhof gestanden, auch bei ihm hätten die Angeklagten einsteigen können. Dann wäre es vielleicht nicht gut ausgegangen. "Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte", sagte der Taxifahrer. Das Urteil soll im Oktober fallen.