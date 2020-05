Von Holger Buchwald

Heidelberg. Taxifahrer befinden sich in der Coronakrise in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite hoffen sie ständig, einen der wenigen Kunden zu ergattern. Auf der anderen Seite fährt die Angst mit: Was ist, wenn der Fahrgast Covid-19 hat? Im Gespräch mit der RNZ berichtet Reza Ramezani, wie er die letzten beiden Monate erlebt hat. Der 53-jährige Selbstständige hat eine Konzession für ein Auto und ist zweiter Vorsitzender der Heidelberger Taxizentrale.

Herr Ramezani, wie viele Kunden haben Sie derzeit an einem Tag?

Drei, vier, wenn es hochkommt fünf. Aber auch nur, wenn ich sieben oder acht Stunden am Tag fahre. Vor der Coronakrise musste ich 45 bis 60 Minuten an einem Halteplatz auf den nächsten Kunden warten. Jetzt sind es 90 Minuten. Ich hatte aber auch schon eine Wartezeit von vier Stunden.

Damit kann man sich doch nicht über Wasser halten.

Die Corona-Soforthilfen haben ein bisschen geholfen. Sie waren aber schnell aufgebraucht. Was nämlich viele nicht wissen: Ein Taxiunternehmen hat zwischen 2500 und 3000 Euro Auslagen im Monat. Allein durch die Finanzierung eines Mercedes plus Versicherung sind schon 1000 Euro weg. Hinzu kommt der Lohn für den Fahrer, Gebühren für die Berufsgenossenschaft, den Steuerberater, die Taxizentrale, die Umsatzsteuer, Autoreparaturen und, und, und. Ich habe es durchgerechnet: Auch wenn der Wagen nur in der Garage steht, kostet mich das 2500 Euro.

War es da keine Option, das Taxi vorübergehend abzumelden?

Doch, das habe ich gemacht. Ich habe die Versicherung ruhen lassen und den Beitrag für die Taxizentrale halbiert. Aber alle anderen Rechnungen habe ich bezahlt. Ich will nach der Coronakrise nicht auch noch völlig überschuldet sein.

Vier Stunden Wartezeit, wie schlägt man sich da die Zeit tot?

Zum Glück gibt es Smartphones. Man liest aber auch mal eine Zeitung oder ein Buch. Das kann einen aber nur bis zu einem gewissen Grad ablenken. Die ganze Situation ist auch abseits der finanziellen Existenzangst psychisch belastend.

Inwiefern?

Man denkt ständig an die nächste Kundschaft. Ist sie sauber oder infiziert? Ganz zu Beginn der Coronakrise, ich glaube, es war die zweite Märzwoche, hatte ich eine kurze Fahrt innerhalb der Weststadt – vom Studentenwohnheim zur Apotheke und wieder zurück. Als der junge Mann einstieg, war ich froh, schließlich hatte ich nach zwei Stunden endlich wieder einen Kunden. Beim Aussteigen sagte er mir aber, ich solle besser das Auto, meine Hände und auch das Geld desinfizieren. Er stehe unter Corona-Verdacht. Nach diesem Erlebnis habe ich meine beiden angestellten Fahrer sofort in die Kurzarbeit geschickt. Einer von ihnen hat Familie. Er fürchtete, dass er seine Angehörigen mit dem Virus anstecken könnte.

Und Sie, hatten Sie keine Angst?

Doch. Am 15. März habe ich mein Auto stillgelegt. 14 Tage lang habe ich immer in mich reingehorcht. Geschaut, ob ich Krankheitssymptome entwickle. Erst seit Anfang Mai fahre ich wieder Taxi. Es ist aber lange nicht mehr so wie früher. Das gegenseitige Misstrauen zwischen Kunde und Fahrer – es ist einfach da.

Welchen Aufwand betreiben Sie, um sich und Ihre Kunden zu schützen? Desinfizieren Sie das ganze Auto nach jedem Kunden?

Nicht das ganze Auto. Aber wir arbeiten schon mit Desinfektionsmittel. 90 Prozent unserer derzeitigen Kunden sind nämlich Patienten, die wir zum Beispiel zum Bestrahlungstermin fahren. Das sind Hochrisikopatienten, die wie wir Mundschutz tragen. Bei solch einer Fahrt sitzt man zusammen im Auto, ohne zu reden.

Wie ist das rechtlich? Dürfen Sie einen Mundschutz tragen?

Das ist für mich irrelevant. Es kommt darauf an, mich und an den anderen zu schützen. Ich fühle mich verantwortlich, dass der Fahrgast gesund aus dem Auto steigt. Aber ja, wir sollen sogar Mundschutz tragen.

Eine Plexiglasscheibe zwischen Fahrer und Hinterbank könnte auch helfen.

Die muss aber vom TÜV abgenommen werden und verkehrssicher sein. Damit warte ich, bis wir klare Vorgaben haben.

Haben Sie angesichts dieser Probleme schon einmal ans Aufhören gedacht?

Nein. Ich lebe davon. Außerdem sind auch andere Wirtschaftsbereiche lahmgelegt. Ich arbeite auch als Dolmetscher beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – für Persisch, Farsi und Türkisch. 15 Tage im Monat war ich dort beschäftigt. Doch das ist auch alles weggebrochen. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Sozialleistungen sind für mich keine Option. Ich will mein Geld selbst verdienen.