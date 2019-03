Von Micha Hörnle

Heidelberg. Das muss man erst einmal hinkriegen: Dass ein Nachname wie Nuzinger für Tanzen in Heidelberg steht, dass er sozusagen zu einer Marke geworden ist. Nur: Zwar gibt es weiterhin die Tanzschule Nuzinger mit vier Standorten (zwei in Heidelberg, je einen in Schriesheim und Neckargemünd), aber die namensgebende Familie hat sich mittlerweile aus dem Geschäft zurückgezogen: Mit Claudia und Werner Nuzinger verabschiedeten sich die beiden letzten Familienmitglieder aus dem Unternehmen, das seit 2008 Ingo Schneckenberger führt.

Die Anfänge der Tanzschule liegen um die vorletzte Jahrhundertwende, als Helene Nuzinger und ihre beste Freundin Alice Schramm am Philosophenweg eine Schule für Freilufttanz eröffneten. Helenes einziger Sohn Alfred hatte die Tanzgene von seiner Mutter geerbt, musste aber doch erst eine kaufmännische Ausbildung machen, bis er endlich 1928 eine Schule für Gesellschaftstanz eröffnen konnte. Im Krieg lernte Alfred seine spätere Frau im Bayerischen kennen, nahm sie mit nach Heidelberg und eröffnete gleich 1946 wieder seine Tanzschule. Die bayerische Verwandtschaft war entsetzt: Ein Tanzlehrer galt als unsolide, ein brotloser Künstler. Aber weit gefehlt: 1955 baute sich Alfred Nuzinger in der Endemannstraße in der Weststadt ein eigenes Haus für seine Schule. "Das war ungewöhnlich", sagt seine Schwiegertochter Claudia, "denn früher wurden die Tanzstunden oft in Gasthäusern oder in Cafés abgehalten."

Die Entscheidung war goldrichtig: "Nach dem Krieg war der Bedarf an Vergnügen riesengroß", so Claudia Nuzinger. Ein bisschen muss man sich das so vorstellen wie im Fernsehmehrteiler "Ku’damm 56", wenn auch mit weniger Drama: Neumodische "Ami-Tänze" waren verpönt, man ging mit Krawatte zum Tanzkurs - natürlich Jungen und Mädchen getrennt -, "Benimmunterricht gehörte dazu". Rock, Swing oder Twist tanzte Filius Werner Nuzinger erst einmal privat. Von seinen zwei Brüdern stieg nur Dieter, der jüngste, ins elterliche Geschäft ein, Werners Zwillingsbruder Alfred arbeitete als Kaufmann bei der Bahnhofsbuchhandlung Schmidt.

In Werners Leben trat Claudia Nuzinger ganz klassisch: Sie lernten sich bei der Tanzstunde kennen. "Ich wollte jemanden haben, der tanzen kann", sagt er knapp, und sie meint: "Wäre ich untalentiert und einen Kopf kleiner gewesen, wäre ich nicht genommen worden." Und seit 52 Jahren, davon 47 verheiratet, dreht sich bei Claudia und Werner Nuzinger alles ums Tanzen. Schon ein Jahr nach dem Kennenlernen gingen sie auf Turniere, die damals sogar im Fernsehen übertragen wurden. Mit Dieter und Dörte Nuzinger ging man sogar zu viert zu Weltmeisterschaften, "wir waren Leistungssportler: tägliches Training, kaum Urlaub", erinnert sich Claudia Nuzinger. Ende der siebziger Jahre hörten sie auf mit dem Turniertanz: "Es reichte uns, es gab noch ein anderes Leben", aber für die Tanzschule waren die so talentierten wie bekannten Nuzingers natürlich eine prima Werbung - zumal es damals noch in Heidelberg Konkurrenz gab.

Unterdessen boomte das Geschäft, die Räume in der Endemannstraße platzten aus allen Nähten, 1984 wurde die Filiale in der Friedrich-Ebert-Anlage mit zwei zusätzlichen Sälen bezogen; ein Jahr zuvor wurde die erste Tanzlehrerin eingestellt, 1985 wurde man zum Ausbildungsbetrieb. "Der Beruf Tanzlehrer ist nicht geschützt. Aber der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband ADTV hat die schwersten Prüfungen, die heute sogar von der Industrie- und Handelskammer zertifiziert werden." Eigentlich lief alles bestens, aber die nächste, also die vierte Generation machte keine Anstalten, die Tanzschule zu übernehmen: "Wir haben uns ernsthaft überlegt, wie es weitergehen soll", berichtet Claudia Nuzinger, "und dann kam uns der Gedanke, dass ein Mitarbeiter der Nachfolger sein sollte." Und so stieg Ingo Schneckenberger 1998 in die Firma ein, seine Frau Corinna ist Prokuristin - also in gewisser Weise bleibt Nuzinger weiter ein Familienbetrieb. Doch für die dritte Generation Nuzinger wurde es langsam Zeit, in den Ruhestand zu gehen: Dörte und Dieter Nuzinger hörten bereits im Sommer 2017 auf, Claudia und Werner Ende 2018. So lange hatten sie noch Kurse gegeben, und Werner Nuzingers 75. Geburtstag war ein guter Grund, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen.

Aber beide erlebten noch die wohl wichtigste Entscheidung der Firma: Der alte Standort Endemannstraße wurde aufgegeben, das Gebäude abgerissen - mittlerweile wird hier eine schicke Stadtvilla gebaut -, die Tanzschule zog auf Landfriedareal, in die ehemaligen Räume eines insolventen Fitnessstudios. "Die Situation in der Endemannstraße wurde immer schwieriger", berichtet Claudia Nuzinger. Man konnte die Räume dort nicht mehr erweitern, auch die Parkplatzsuche wurde immer schwieriger." Und so fiel schweren Herzens die Entscheidung für den Umzug nach Bergheim - endlich mit eigenen Parkplätzen und guter Bahnanbindung für die Azubis. "Ganz bewusst wollten wir noch bei der Eröffnung dabei sein", sagt Claudia Nuzinger, und jetzt ist die Tanzschule für die nächsten Jahrzehnte bestens aufgestellt - mit drei Sälen und einem Restaurant mit eigener Terrasse: "Die ist herrlich, hier gibt es sogar Hasen", schwärmt sie.

Wie schwer ist Claudia und Werner Nuzinger der Rückzug aus der Firma, die ihren Namen trägt, gefallen? "Viele Leute denken noch, dass wir die Chefs sind. Aber seit elf Jahren haben wir keine Leitungsfunktionen mehr. Wir reden auch unseren Nachfolgern nicht rein - das hatten wir uns nach unseren Erfahrungen mit unseren Schwiegereltern fest vorgenommen. Auch im Unternehmen selbst sieht man die Situation ganz entspannt: "Wenn alle Übergaben so ablaufen würden, hätte der Mittelstand keine Probleme", sagt Firmensprecherin Sarah Engels.

Aber ganz werden die beiden Nuzingers nicht von ihrer alten Liebe lassen: Seit 30 Jahren arbeitet Werner Nuzinger mit Senioren, im Harbigweg unterrichtet er Gesellschaftstänze. Und dann gibt es auch noch die jährliche "Tanzreise ins Warme" für bis zu 100 Fortgeschrittene. "Aber privat tanzen wir so gut wie nie", lacht Claudia Nuzinger, "dafür haben wir das zu viel gemacht. Aber das kann ja noch kommen." In der Akademie für Ältere hat sie sich für einen Spanisch-Kurs angemeldet, beide gehen gern ins Theater und haben eine besondere Leidenschaft für Katzen.

Ist ihnen nicht manchmal bang, ob Tanzschulen nicht doch mal aus der Mode kommen könnten? "Vielleicht die altmodischen. Wir bieten heute mit unseren 60 Mitarbeitern alles für alle Altersklassen an - vom Zumba- bis zum Hochzeitskurs", meint Claudia Nuzinger. Und ihr Mann lächelt, als er die alte Wahrheit ausspricht: "Als Tänzer hat man gute Chancen bei den Frauen. Da ist schon etwas dran."