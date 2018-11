Heidelberg. (hö) Zum 80. Mal jährt sich heute die Pogromnacht, in der Nationalsozialisten in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 auch in Heidelberg Synagogen in Brand steckten, Häuser, Geschäfte und Einrichtungen von Juden plünderten und zerstörten - und auf grausame Weise das Leben der jüdischen Gemeinde erstickten.

Weil die jährliche Gedenkfeier der Stadt auf einen Freitagabend, also den Beginn des Sabbat, fällt, wird sie um einen Tag verlegt - auf den morgigen Samstag, 10. November (18 Uhr, Synagogenplatz, Ecke Große Mantelgasse/Lauerstraße). Unverändert bleibt die Gedenkveranstaltung in Rohrbach (heute, 18 Uhr, Rathaus, Rathausstraße 43) mit einem Vortrag von Guilhem Zumbaum-Tomasi von der Ebert-Gedenkstätte.

CDU und FDP rufen zur Teilnahme an beiden Veranstaltungen auf. Deswegen unterstützen sie auch nicht die Gegendemonstration zur AfD-Veranstaltung in Kirchheim.