Am Morgen des 10. November 1938 war der Dachstuhl der Synagoge an der Ecke Lauerstraße/Große Mantelgasse ausgebrannt. Foto: Stadtarchiv

Von Norbert Giovannini

Heidelberg. Am Vormittag des 10. November 1938 kommt Rudolf Lampert an seinen Arbeitsplatz, das Büro des Möbelfabrikanten Gustav Basnizki in der Kaiserstraße 6 (Weststadt). Gegen 7 Uhr dringen sechs bis acht SA-Männer vom Wilhelmsplatz kommend in die drei Büroräume ein. Basnizki und seine Frau, die in einem kleinen Nebenzimmer wohnen, flüchten in den Dachstuhl. Eine Orgie der Gewalt fegt durch die Büros. Lampert berichtet: "Die beiden großen und der kleine Perserteppich waren an vielen Stellen mit SA-Dolchen zerschnitten und außerdem mit Tinte beschüttet worden. Der Schreibtisch stand auf dem Kopf, die Schubladen waren herausgerissen und zertrümmert (...) Die vier ledernen Klubsessel waren mit SA-Dolchen zerschnitten worden (...) Die großen Aktenregale wurden auseinandergesprengt und dadurch unbrauchbar gemacht. Das Gemälde ,Große Landschaft’ von Prof. Schönleber lag auf dem Fußboden und war zertreten." Die SA - Männer machen eine Pause. Gustav und Ernestine Basnizki flüchten. Basnizki bricht auf der Straße zusammen. Mehrere Wochen liegt er im St. Josefskrankenhaus, bis er mit seiner Frau in die Schweiz ausreisen kann. Rudolf Lampert erinnert sich an einen Besuch bei seinem Chef im Krankenhaus: "Ich musste feststellen, dass er körperlich völlig zusammengebrochen war und kaum etwas mit mir sprechen konnte. Vorher war er immer völlig gesund." Man spürt im Protokoll, aufgefunden in einer Entschädigungsakte von 1951, das Entsetzen des Zeugen vor der Zerstörungslust, dem unverhohlenen Sadismus.

In der ganzen Stadt toben sich marodierende SA-Horden, ein SS-Trupp, ein paar gewaltgierige Mitmacher aus, die einen vom Wredeplatz (heute: Friedrich-Ebert-Platz) aus, die anderen vom Wilhelmsplatz. Die Pogromnacht war lange vorbereitet in der Nacht vom 9. auf den 10. November inszeniert worden, ausgelöst durch Goebbels-Rede in München, wo sich die NS- und SA-Granden im Gedenken an den Putschversuch von 1923 versammelt hatten. Die NS-Presse hatte drei Tage lang das Attentat eines jüdischen Jugendlichen, dessen Eltern nach Polen deportiert wurden, auf Botschaftssekretär Ernst vom Rath in Paris als "Kriegserklärung des internationalen Judentums" hochgepuscht. Dem sollte nun der Dampfhammer einer wilden Zerstörungsjagd antworten. 1406 Synagogen, Betstuben und Gemeinderäume, Tausende von Wohnungen, Geschäften, Anwaltskanzleien und Arztpraxen wurden reichsweit gestürmt. Mindestens 400 Todesopfer, darunter viele Suizide, waren unmittelbar zu beklagen, ebenso viele Häftlinge starben in Lagern, bei der Flucht und durch Misshandlungen.

Die Feuerwehr durfte nicht löschen.​ Foto: Stadtarchiv

Obersturmbannführer Hans Bender von der SA-Standarte 110 hatte gegen 1 Uhr den Leiter des SA-Studentensturms Franz von Chelius beauftragt, die Synagoge in der Lauerstraße in Brand zu stecken. Dies geschah zwischen 2 und 3 Uhr, nachdem die Geheime Staatspolizei Kultgegenstände und Papiere aus der Synagoge transportiert hatte. Die Feuerwehr, die um 4.45 Uhr erschien, durfte nur das Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser verhindern. In den frühen Morgenstunden lagen Rauchschwaden über der Altstadt, das Synagogendach war eingestürzt. Angegriffen wurden auch das Bethaus der orthodoxen Gemeinde (Plöck 35) und die Rohrbacher Synagoge, wohin Chelius weitergezogen war. Mit dem SA-Pioniersturm unter Philipp Maßholder wurden dort die Eingangstür und die Einrichtung zertrümmert, mit Büchern und Akten zum Scheiterhaufen aufgeschichtet und angezündet.

Demoliert und geplündert wurden mindestens 17 Geschäfte in der Altstadt, in Bergheim und der Weststadt, die Kanzleien aller jüdischen Anwälte, die Praxis des einzigen verbliebenen jüdischen Arztes in der Bunsenstraße 3 und zwischen 15 und 20 Privatwohnungen. Allein in der Hauptstraße traf es das Bettengeschäft Sommer (Hausnummer 80), die Teigwarenfabrik Beer-Gutmann (Nr. 64), das Textiliengeschäft von Heinrich und Max Kaufmann (Nr. 87) und die Möbelfabrik Reis (Nr. 79). Demoliert wurde auch die Wohnung des Kantors Julius Krämer (Untere Neckarstraße 54) sowie Wohnung und Laden des Tuchhändlers Kahn in der Bunsenstraße 7.

Zerstört wurde das Zimmer der jüdischen Klasse in der Pestalozzischule in der Weststadt, der heutigen Landhausschule. In ihr hatte Lehrer Durlacher seit 1935 die jüdischen, aus der Volksschulen ausgegliederten Kinder unterrichtet. Das "arische" Lehrerkollegium bekundete nun, dass ein weiteres Zusammensein mit den jüdischen Schülern im Haus nicht mehr zumutbar war.

Mindestens 73 jüdische Männer aus Heidelberg wurden von Gestapo und Polizei verhaftet und in den Faulen Pelz, das Stadtgefängnis, transportiert. Tags darauf folgte der Transport in die Lager Buchenwald, Sachsenhausen und - aus Heidelberg - nach Dachau. Es waren über 30.000 Männer, die dort wochenlang dem gnadenlosen Terror ausgesetzt blieben: stundenlanges Stehen, sinnlose Schwerstarbeit, demütigende Rituale, Schläge und Strafen. Wer entlassen wurde, musste sich verpflichten, Deutschland schleunigst zu verlassen.

In sechs Fällen gingen die Söhne anstelle älterer Väter ins Lager. Gymnasialprofessor Ludwig Basnizki verwies auf seine schwere, noch sichtbare Kriegsverletzung und das Eiserne Kreuz, das er als Frontkämpfer erhalten hatte. Der Tabakhändler Richard Marx wurde von einem Polizisten zu Hause abgeholt, der ihn zu Fuß zum Bahnhof begleitete. Als sie ankamen, war der Zug nach Dachau fort, der Polizist schickte Marx wieder nach Hause. Sally Goldscheider, der Gemeindevorsitzende, wurde gleich entlassen und kehrte in das Inferno zurück, das die SA in seiner Weststadtvilla hinterlassen hatte.

Völlig passiv blieb in Heidelberg das Rathaus. Von dort kam nie Hilfe für die Juden und andere Verfolgte, allenfalls in unberechenbaren Einzelfällen. Wenn es Klagen gab, dann über die volkswirtschaftlich unsinnige Zerstörung von Sachwerten" (Hermann Göring), die sich das Reich gerne legal und unbeschädigt angeeignet hätte. Goebbels Lösung war dagegen einfach. Die Schäden solle "der Jude" bezahlen. Tatsächlich mussten die jüdischen Gemeinden die Kosten der Trümmerbeseitigung der Synagogen übernehmen. Von den deutschen Juden wurde eine Sonderabgabe von über einer Milliarde Reichsmark eingetrieben. In der Bevölkerung regte sich Irritation und Abscheu. Mitleid, kleine Zeichen von Solidarität, Hilfen zur Flucht sind bezeugt, aber es dominierten Angst, Gleichgültigkeit und Opportunismus.

Auffällig in Heidelberg ist auch, dass die örtliche Parteileitung in die Pogromaktion nicht einbezogen war. Nach Goebbels Anweisung sollte "die Partei" nach außen hin nicht die Regie führen. Wichtigtuerisch lässt sich der Kreisleiter am Vormittag des 10. November im Dienstwagen in die Altstadt, nach Rohrbach, ja bis nach Wiesloch und Walldorf kutschieren, wo andere schon vollendete Tatsachen geschaffen haben. Am Nachmittag sucht er seinen Mannheimer Friseur auf, während weitere SA-Trupps marodierend durch die Stadt ziehen. Am Abend des 10. November wurde das Pogrom amtlich beendet.

Die Folgen: Nahezu alle Geschäfte und Betriebe von Juden wurden in den folgenden Wochen liquidiert oder "arisiert", also zu lächerlichen Preisen zwangsverkauft. Geldkonten eingefroren, Wertpapiere eingezogen und verkauft. Gold, Silber und Schmuck mussten bis August 1939 beim städtischen Leihamt abgegeben werden, die Edelmetalle wurden eingeschmolzen, der Schmuck an lokale Händler versteigert. Der Vermögensraub und die Reichsfluchtsteuer bewirkten, dass die nun einsetzende Flucht ins Ausland mit weitgehender Verarmung zusammenfiel. Mietverhältnisse mit Juden konnten gekündigt werden, in Heidelberg entstanden Judenhäuser in "jüdischen" Immobilien. Das kleine Bethaus in der Plöck, eigentlich eher eine Wohnung, wurde zur Stätte der Gottesdienste.

40 der 73 Heidelberger Dachau-Häftlinge konnten (meist mit Ehefrauen und Kindern) 1939 ins Exil fliehen, zehn nach Großbritannien, 18 in die USA, fünf nach Palästina und sieben nach Südamerika. Zwölf der Inhaftierten starben später in Gurs, neun in Auschwitz und vier gelang die Flucht aus Gurs in die USA. Am 27. Dezember 1938, sieben Tage nach seiner Rückkehr aus Dachau, verstarb der Kaufmann Michael Liebhold an den Folgen schwerer Misshandlungen.