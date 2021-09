Heidelberg. (rnz) Seit dem letzten Umbau im Jahr 2005 gilt die untere Bergbahn als eine der modernsten Standseilbahnen in Deutschland. Auch die obere, historische Bahn wurde saniert. Hier fahren jedoch noch immer die über 100-jährigen Wagen, angetrieben vom Original-Elektromotor. Daher zählt die obere Bahn zu den ältesten deutschen Standseilbahnen.

Hintergründe zu den Heidelberger Bergbahnen erfahren Interessierte bei zwei Führungen am "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 12. September. Um 10 Uhr und um 14 Uhr gibt Wagenbegleiter Martin Wenger während der Fahrt auf den Königstuhl und an den einzelnen Stationen Einblicke in die Geschichte der Bergbahnen und ihre Technik. Auch ein Bergbahn-Maschinist beantwortet Fragen zum Betrieb.

Eröffnet im Jahr 1890 fuhr die untere Bergbahn zunächst als kombinierte Drahtseil- und Zahnradbahn, angetrieben mit Wasserballast, vom Kornmarkt über das Schloss zur Molkenkur. Der obere Streckenabschnitt zwischen Molkenkur und Königstuhl kam 1907 hinzu. Die obere Bahn, eine reine Standseilbahn, wurde elektrisch betrieben, und der Antrieb der unteren Bahn wurde dann ebenfalls umgestellt. 2004 erfolgte ein Eintrag der Heidelberger Bergbahnen in das Denkmalbuch des Landes als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung.

Die Führungen dauern rund zwei Stunden. Treffpunkt ist vor der Talstation am Kornmarkt. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils zehn Personen begrenzt. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich – und zwar bis spätestens Donnerstag, 9. September, per E-Mail an unternehmenskommunikation@swhd.de. Zutritt nur mit medizinischer Maske und 3G-Nachweis.