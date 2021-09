Von Julia Schulte

Heidelberg. In Heidelberg wie auch in anderen Städten in ganz Europa wird am Sonntag der "Tag des offenen Denkmals" unter dem Motto "Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" begangen. Mit dabei ist in diesem Jahr zum ersten Mal das Gloria-Kino. "Als das Motto des Tages feststand, war klar, dass wir als Kino teilnehmen", so Jutta Freimuth, die das Gloria zusammen mit Tillmann Steinhilber leitet. Das Kino sei schließlich ein Ort des Träumens und nach Filmende auch des Wiedererwachens, sagte Freimuth. Zudem würden im Kino Bilder aus früherer Zeit projiziert.

Hintergrund Programmhöhepunkte beim "Tag des offenen Denkmals" Es ist die bundesweit größte Kulturveranstaltung und sie findet in 50 Ländern in ganz Europa statt: Am "Tag des offenen Denkmals" beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Kulturdenkmäler und öffnen ihre Türen. Auch in Heidelberg haben Interessierte am Sonntag, 12. September, hierzu Gelegenheit. Höhepunkte des [+] Lesen Sie mehr Programmhöhepunkte beim "Tag des offenen Denkmals" Es ist die bundesweit größte Kulturveranstaltung und sie findet in 50 Ländern in ganz Europa statt: Am "Tag des offenen Denkmals" beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Kulturdenkmäler und öffnen ihre Türen. Auch in Heidelberg haben Interessierte am Sonntag, 12. September, hierzu Gelegenheit. Höhepunkte des Programms im Überblick: > Alt-Katholische Erlöserkirche: Die Kirche in der Plöck 44 war Teil des ehemaligen Dominikanerinnenklosters von 1724. Seit 1936 dient sie als Pfarrkirche der alt-katholischen Gemeinde. Sie ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet, eine Führung wird um 13 Uhr angeboten. Im Internet: www.heidelberg.alt-katholisch.de. > Heiligenberg: Zum Heiligenberg mit seiner 7000 Jahre alten Kulturgeschichte finden Führungen statt: von 11 bis 12.30 Uhr, 14 bis 15.30 Uhr und 15.30 bis 17 Uhr. Andacht 17 bis 17.30 Uhr. Im Internet: www.heiligenberg-handschuhsheim.de. > Heiliggeistkirche und ihre Gräber: Die spätgotische Hallenkirche beherbergte nicht nur bis 1622 die berühmteste Bibliothek ihrer Zeit. Auch Grabmäler finden sich darin. Sie sind Thema einer Führung um 14.30 und um 15.30 Uhr in der Kirche in der Hauptstraße 189. Im Internet: www.ekihd.de/html/altstadtgemeinde_heiliggeist_providenz.html. > Hendsemer Eiskeller: Am 10. August 1878 eröffnete der Gastwirt und Bierbrauer Peter Gilbert in der Dossenheimer Landstraße 42 die Gastwirtschaft "Bierquelle" mit einem dazugehörigen Eiskeller unter der Erde. Dieser kann von 10 bis 22 Uhr besucht werden. Im Internet: www.hendsemer-eiskeller.de. > Tankturm: Er wurde als Bahnwasserturm Ende der 1920er-Jahre in robuster Betonkonstruktion und mit Ziegelfassaden erbaut. Heute ist der Turm, Eppelheimer Straße 46, Denkmal der Industriearchitektur. 2014 wurde er für eine Mischnutzung umgebaut. Geöffnet 12 bis 17 Uhr. Im Internet: www.tankturm.de. > Tiefburg: Die Tiefburg Handschuhsheim, Dossenheimer Landstraße 6, wurde als Wasserburg im 12./13. Jahrhundert errichtet. Sie war Sitz der Ritter von Handschuhsheim bis 1600. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg folgte der Wiederaufbau von 1911 bis 1913. Heute dient sie als Veranstaltungsort, der seine Türen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr öffnet. Es finden Kinderführungen statt. Im Internet: www.tiefburg.de > Zwinger: Die Zwinger, Zwingerstraße 3-5, sind in den Jahren 1872 bis 74 entstanden als Erweiterungsbau einer Gastwirtschaft. 1876 beherbergten sie "Ammann’s Concerthalle", 1897 das "Varieté-Theater zum Zwinger". Im Ersten Weltkrieg kam ein Lazarett darin unter. Seit 2000 handelt es sich um die Studiobühne des Theaters. Führungen stündlich von 11 bis 15 Uhr, Voranmeldung erforderlich. Im Internet: www.theaterheidelberg.de.

[-] Weniger anzeigen

Die Programmvorstellung des Gloria-Kinos für den "Tag des offenen Denkmals" fand vor Ort statt. Dabei gab Freimuth einen Vorgeschmack darauf, was die Besucher am Sonntag erwartet: eine Vorstellung davon, wie Heidelberg und das Gloria-Kino in der Vergangenheit in Form bewegter Bilder festgehalten worden sind. Ihr Kollege Steinhilber habe sich mit viel Enthusiasmus auf die Suche nach entsprechendem Material begeben.

Zunächst schaute sich Steinhilber im Heidelberger Stadtarchiv um. Dort werden zwar nur unbewegte Bilder aufbewahrt, jedoch fand er eine Fotografie des Kinos aus dem Jahr 1907 – eine erste Überraschung, denn bis dahin dachte man, dass das Kino 1912 gegründet worden sei. Das Gloria-Kino habe damals "Central-Theater lebender Fotografien" geheißen, berichtete Freimuth. Die Bilder aus dem Stadtarchiv sowie eigene Archive – beispielsweise alte Programmhefte – wird das Gloria am Sonntag in einer eigenen kleinen Ausstellung präsentieren.

In einem nächsten Schritt suchte Steinhilber nach Filmen. Eine Herausforderung sei dabei gewesen, dass diese in digitaler Form vorliegen müssten, damit sie im Gloria abgespielt werden könnten, erklärte Freimuth. Diesmal wurde Steinhilber im "Haus des Dokumentarfilms" Stuttgart sowie im "Bundesarchiv Internet" in Koblenz fündig. Unter anderem stieß er auf verschiedene Heidelberger Beiträge aus den Kinowochenschauen "Welt im Film" aus den Jahren 1945 bis 1951. Diese wurden damals als Kino-Vorprogramme gespielt und werden auch am Sonntag als Vorprogramm zu den stündlichen Vorstellungen im Gloria-Kinosaal gezeigt.

Im anschließenden Hauptprogramm laufen dann drei Werke mit historischem Wert. So findet unter anderem eine Filmpremiere mit 43 Jahren Verspätung im Gloria statt: Das studentische Filmprojekt "Hand aufs Herz. Wir müssen bauen" sollte eigentlich 1978 dort gezeigt werden. Doch da in dem Film die Altstadtsanierung der 70er-Jahre kritisch hinterfragt wird, wurde die Vorführung aus politischen Gründen vom Kinobetreiber abgesagt. Außerdem wird die Dokumentation "Heidelberg. Der Film. Die Geschichte" gezeigt. Sie besteht aus teils privaten und unveröffentlichten Filmaufnahmen aus 100 Jahren Heidelberger Stadtgeschichte und dokumentiert offizielle und private Erlebnisse der Bürger und Besucher der Stadt.

Und auch ein absolutes Kino-Highlight wird am Sonntag gezeigt. Der Stummfilm "Die Schwiegertochter des Anarchisten" war 1907 zur Eröffnung des Gloria-Kinos zu sehen: ein vierminütiges Werk des dänischen Filmpioniers Viggo Larsen, "das die Zuschauer auf humorvolle Art in die Gründungszeit des Gloria-Kinos versetzt", so Freimuth.

Info: Die Ausstellung zur Kinogeschichte ist am Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Von 10 bis 14 Uhr werden stündlich die filmischen Funde gezeigt. Der Eintritt ist frei, ein 3G-Nachweis ist erforderlich.