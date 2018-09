Von Arnd Janssen

Heidelberg. Für Architektur- und Geschichtsliebhaber hat der Tag des offenen Denkmals zum Schwerpunktthema "Entdecken, was uns verbindet" am Sonntag wieder viele Besichtigungen und Führungen im Angebot. Denn wie jedes Jahr an diesem besonderen Tag öffnen in ganz Europa historische Stätten ihre Türen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Auch Heidelberg lockt mit insgesamt 22 Angeboten, die zu Streifzügen in die Vergangenheit einladen. Die RNZ stellt alle Programmpunkte vor, bei denen man spontan teilnehmen kann.

Altstadt

Heiliggeistkirche: In der Heiliggeistkirche am Marktplatz, einem der Wahrzeichen der Stadt, wird um 12.30 Uhr eine Kirchenführung angeboten. Eine Speicherführung gibt es um 14.30 Uhr.

Akademie der Wissenschaften: Die sonst der Öffentlichkeit nicht zugängliche Akademie, Karlstraße 4, öffnet ihre Pforten von 14 bis 17 Uhr und bietet jeweils um 14, 15 und 16 Uhr Führungen durchs Gebäude an.

Montpellier-Haus: Das Kulturzentrum und Botschaftssitz der Partnerstadt Montpellier in der Kettengasse 19 öffnet von 11 bis 16 Uhr. Führungen gibt es nach Bedarf.

Altstadt-Brunnen: Um jeweils 11 und 15 Uhr gibt es Führungen zu den acht Barock-Brunnen der Altstadt. Treffpunkt ist am Marktplatz auf der linken Seite vor dem Rathauseingang.

50 Jahre Aufbruch 1968: Eine Stadtführung zum Thema "Aufbruch 1968" findet um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist auf dem Marktplatz am Herkulesbrunnen.

Friedrich-Ebert-Haus: Das Geburtshaus des ersten demokratisch gewählten Reichspräsidenten in der Pfaffengasse 18 öffnet von 10 bis 18 Uhr. Führungen gibt es um 11, 13, 14 und 16 Uhr.

Alt-katholische Erlöserkirche: Die Pfarrkirche in der Plöck 44 öffnet ihre Tore für Besucher zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr. Eine Führung durch das Kirchengebäude mit anschließender Orgelführung gibt es um 13 Uhr.

Evangelische Peterskirche: Die 1196 erstmals erwähnte Universitätskirche, Plöck 70, öffnet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Ein Gottesdienst gibt es von 10 bis 11.30 Uhr, Führungen um 12.30 Uhr und Vorträge um 14.30 Uhr.

Bahnstadt

Tankturm: Anlässlich der denkmalgerechten Sanierung und des Umbaus des Wasserturms, Eppelheimer Straße 46, zum Tankturm mit kultureller Nutzung gibt es von 11 bis 17 Uhr immer stündlich Führungen.

Handschuhsheim

Klosterruine St. Michael: Führungen durch die Ruine auf der Gipfelkuppe des Heiligenbergs gibt es um 11, 14 und 15.30 Uhr. Das Gelände ist von 8 bis 20 Uhr zugänglich.

Altes Rathaus: Das im historischen Ortskern von Handschuhsheim gelegene Rathaus, Dossenheimer Landstraße 5, ist von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen durchs Füllfederhalter-Museum finden nach Bedarf statt.

Tiefburg: Die ehemalige Wasserburg im historischen Ortskern Alt Hendesse, Dossenheimer Landstraße 6, öffnet ihre Tore von 11 bis 17 Uhr. Eine Führung gibt es um 11 Uhr, eine Kinder-Backaktion um 13 Uhr und eine Autorenlesung um 15 Uhr.

Ökogarten am Klausenpfad: Eine Führung durch den Ökogarten der Pädagogischen Hochschule am Klausenpfad wird um 13 Uhr angeboten. Treffpunkt ist an der Straße Im Neuenheimer Feld an der Bushaltestelle Pädagogische Hochschule in Richtung Zoo.

Katholische St.Vitus-Kirche: Die älteste Kirche Heidelbergs in der Pfarrgasse öffnet von 11 bis 17 Uhr und bietet um 15 Uhr eine Führung an.

Neuenheim

Villa Landfried: Die 1926 erbautet Villa, Albert-Überle-Straße 9, ist zu zwei Führungen um jeweils 12 und 15 Uhr geöffnet.

Südstadt

Mark-Twain-Center: Das ehemalige europäische Hauptquartier der US-Armee an der Römerstraße 162 öffnet ausnahmsweise von 11 bis 17 Uhr. Führungen gibt es um 12, 14 und 16 Uhr.

Schlierbach

Gutleuthofkapelle: Der 1430 errichtete Kapellenbau in der Schlierbacher Landstraße 172 öffnet von 11 bis 17 Uhr. Auf einen katholischen Gottesdienst um 9.30 Uhr folgt eine Führung um 11 Uhr.

Wolfsbrunnen-Anlage: Das bis 1465 zurückverfolgbare Haus an der Wolfsbrunnensteige 15 beherbergt auch ein Museum und öffnet von 12 bis 18 Uhr. Führungen zur Geschichte gibt es um 13 und 17 Uhr, um 15 Uhr einen Vortrag zur Geschichte des Landschaftsgartens.

Wieblingen

Kreuzkirche: Die Neugotische evangelische Kirche, Mannheimer Straße 252, öffnet am Sonntag exklusiv zu einer Führung um 16 Uhr.

Alter Staatsbahnhof: Der heutige S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ist von 11 bis 18 Uhr zugänglich. Führungen finden von 11 bis 17 Uhr stündlich statt.