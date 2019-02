Von Sara Wess

Heidelberg. Laut dröhnen die Bässe am frühen Samstagabend aus dem alten Güterbahnhof in der Bahnstadt. Am Pult steht DJ Bouillabass, doch die Kopfhörer hat ein anderer auf: Etwa zehn Laien sind gekommen, um vom bekannten Plattenaufleger zu lernen. Der Workshop ist Teil des zweiten europäischen Open Club Days. "Unser Ziel ist es, Leuten, die sonst eher nicht in Clubs gehen, zu zeigen, wie der Laden funktioniert", erklärt Halle 02-Betriebsleiterin Caroline Schaffner. "Eine Art ‚Tag der offenen Tür‘ für Clubs."

Im Foyer begrüßt Geschäftsführer Hannes Seibold währenddessen etwa 40 Interessierte zur Führung hinter die Kulissen. "Bis 1997 wurde die Halle vom Güterbahnhof genutzt", erzählt Seibold. "Im Rahmen eines studentischen Projekts für zeitgenössische Musik und Kunst fanden dann seit 2002 monatliche Ausstellungen statt." Nach dem Bad Reichenhaller Eishallenunglück im Jahr 2006, bei dem das Dach unter der Schneelast zusammenbrach, musste die Halle aufgrund bundesweiter Auflagen temporär geschlossen und die Dachanlage erneuert werden. Die Modernisierung der gesamten Anlage wurde 2016 abgeschlossen. "Die Stadt investierte 4,5 Millionen Euro in Dach und Fach, also, einfach gesagt, alles, was man nicht bewegen kann", so Seibold. Die Halle selbst habe anschließend noch etwa 2,7 Millionen Euro in Technik und Inventar investiert. Heute stemmt der Veranstaltungsort über 500 Events jährlich, die drei Räume bieten Platz für rund 1900 Gäste.

Am "Open Club Day" gewährte die Halle 02 den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen. Foto: Philipp Rothe

Seibold führt die Besucher zunächst in den "Club", in dem die Nachwuchs-DJs noch immer üben. "Das Soundsystem wurde in einem kleinen Ort in England handgefertigt", verrät der Geschäftsführer. Ein Club müsse eine gewisse Programmqualität vorweisen, um vom Hersteller beliefert zu werden. In Deutschland seien dies nur wenige, darunter der bekannte Berliner Technoclub "Berghain". Im "Club" in der Halle 02 finden überwiegend kleinere Veranstaltungen wie Improvisationstheater und Lesungen statt. Für Konzerte und große DJ-Events lädt die Halle 02 in den "Saal" ein. "Heutzutage können sich Örtlichkeiten wie diese nur mit ihren eigenen Veranstaltungen nicht mehr halten", bedauert Seibold. Die Halle 02 vermiete ihre Räumlichkeiten deshalb regelmäßig an Privatpersonen und Firmen.

Im Saal findet gerade der Soundcheck für "The Rock Club" statt. Schlagzeug und E-Gitarre übertönen alle Gespräche, weshalb Seibold die Gäste an der Bühne vorbei in den Bereich führt, der Besuchern für gewöhnlich verborgen bleibt. "Das hier ist das sogenannte ‚Loadingdeck‘, der Schmelzpunkt des Clubs", erklärt Seibold. "Das ist der Ort, wo der Nightliner, der Tourbus, ankommt und das Equipment aus- und umgeladen wird. Wir benutzen englische Begriffe, weil wir mit vielen internationalen Künstlern arbeiten." Auch einige wenige Büroräume, das Catering, welches bis zu 500 Menschen gleichzeitig bewirten kann, und das Techniklager befinden sich auf dieser Ebene.

Ein unauffälliges Schild zeigt auf die Treppe, die in den Keller führt: "Backstage". Im modernen Design präsentieren sich dort Ess- und Wohnzimmer, Duschen und Umkleiden. Seibold erklärt: "Es gibt A-Städte wie Berlin, München und Hamburg, B-Städte wie Stuttgart und Düsseldorf und C-Städte wie Karlsruhe, Ulm und Bielefeld. Diese Kategorien werden von Bands bei der Tourplanung berücksichtigt. Heidelberg ist eine C-Stadt. Wir möchten den Künstlern den Aufenthalt also so angenehm wie möglich gestalten, damit sie wiederkommen." Im Backstagebereich endet der Blick hinter die Kulissen.

Den Besuchern hat der Rundgang gefallen. "Früher waren wir hier auf Konzerten oder Veranstaltungen", erzählt Rudolf Haase. Mittlerweile fehle ihm aber der Zugang, so der 64-jährige Bergheimer. Er lobt: "Ich kannte die Halle nur im Ursprungszustand. Toll, was daraus geworden ist!"