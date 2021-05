Heidelberg. (RNZ/ppf) Das Wetter ist grau, der Lockdown besteht, trotzdem hat das Studierendenwerk Heidelberg einige Veranstaltungen geplant - alle online und somit kontaktarm.

Bunter Einstieg in die Woche: Spieleabend beim Referat gegen Einsamkeit

Die neue Woche startet mit Spiel und Spaß, wenn der Referent gegen Einsamkeit am 17. Mai zum digitalen Spieleabend einlädt. Die gesellige Runde trifft sich via Discord, um zusammen mit Würfeln, Spielbrettern und Fantasie eine gute Zeit zu verbringen. Ab 19.00 Uhr sind volle zwei Stunden für das digitale Freizeitvergnügen reserviert. Einfach unter discord.gg/8yPJhaG auf den Server des Studierendenwerks Heidelberg surfen und in den Raum des Referats gegen Einsamkeit klicken.

Parents-Lunch-Talk #digital

Dass das Studium oder die wissenschaftliche Karriere mit Kind herausfordernd sein kann, werden junge Eltern bestätigen. Damit sie aber gegenseitig von ihren Erfahrungen profitieren und sich miteinander austauschen können, gibt es am 19. Mai von 11.30 bis 13.00 Uhr den digitalen Parents-Lunch-Talk. Statt in der Krabbelgruppe kommen die Mamas und Papas im Netz zusammen und treffen sich unter discord.gg/8yPJhaG. Das webbasierte Format des Studierendenwerks Heidelberg und des Gleichstellungsbüros der Uni Heidelberg richtet sich an die Eltern kleiner und großer Kinder und bietet Tipps und gute Gespräche.

Wahre Worte – Realtalk mit dem Referat gegen Einsamkeit

Zeit für Klartext: Am 19. Mai um 17.00 Uhr geht das Referat gegen Einsamkeit live! Im Realtalk auf Instagram berichten Raphael Wankelmuth und Carola Kasimir von ihrer Arbeit für die Studierenden und ihren Erfahrungen. Einfach in den Account @studierendenwerkheidelberg klicken und den Realtalk miterleben. Dieses Mal mit dabei ist das Collegium academicum, das selbstverwaltete studentische Wohnkonzept in Heidelberg – Raphael ist live vor Ort auf der Baustelle und stellt das spannende Projekt vor.

Redezeit: Das Internationale Sprachcafé #digital

Reisen kann man derzeit zwar nicht so richtig, aber das ist noch lange kein Grund, die Fremdsprachenkenntnisse brachliegen zu lassen! Schließlich gibt es das digitale Internationale Sprachcafé, das die redefreudigen Gäste unter discord.gg/8yPJhaG empfängt. Ob Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch oder Polnisch – jeder Sprache ist ein digitaler Raum zugeordnet, in dem unter einem bestimmten Motto geplaudert werden kann. So klappt der Smalltalk am besten, und die Sprache lernt man nebenbei mit jeder Menge Spaß.

Gelassen ins Wochenende gleiten: Entspannungsworkshop mit der Referentin gegen Einsamkeit

Wenn die Woche stressig war, hat die Referentin gegen Einsamkeit genau das richtige Gegenmittel parat: Am Freitag, 21. Mai, bietet Carola Kasimir einen webbasierten Entspannungsworkshop an. Auf dem Discord-Server des Studierendenwerks Heidelberg unter discord.gg/8yPJhaG in den Raum des Referats gegen Einsamkeit klicken, und schon sind der Entspannung Tür und Tor geöffnet. Anderthalb Stunden lang kann man den Körper locker machen und die Seele baumeln lassen und sich außerdem noch Tipps für die Entspannung nach Hause holen. Ob Atemübungen oder Klopftechnik – Carola kennt sich aus und geht individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Wer den Stress von sich abfallen lassen möchte, ist hier genau richtig.