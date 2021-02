Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Stadt hat nach wie vor eine der attraktivsten Innenstädte des Landes. Das geht aus den jüngst veröffentlichten Ergebnissen der bundesweiten Studie "Vitale Innenstädte" hervor. Obwohl der Einzelhandel auch hier zu kämpfen hat, erhielt das Heidelberger Zentrum hinsichtlich seiner Attraktivität die beste Note unter allen teilnehmenden Städten zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Wer besucht die Innenstadt? Gut die Hälfte der Innenstadtbesucher (52 Prozent) kommt von außerhalb – deutlich weniger als noch im Jahr 2018: Damals waren es 63 Prozent. Das Gros der Besucher (57 Prozent) ist weiblich – und vergleichsweise jung: Der durchschnittliche Besucher in Heidelberg ist fast vier Jahre jünger (39,8 Jahre) als in vergleichbaren Städten (43,7 Jahre).

Warum kommen die Besucher in die Innenstadt? Wie in allen Städten ähnlicher Größenordnung kommen die meisten zum Einkaufen in die Innenstadt. In Heidelberg sind es allerdings deutlich weniger (42 Prozent) als im Durchschnitt (56 Prozent). Dafür punktet die Stadt beim Freizeit- und Kulturangebot sowie beim Sightseeing. Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) kommt hierfür ins Zentrum, während es in anderen vergleichbaren Städten nur 16 Prozent aller Befragten sind.

Wie kommen die Menschen in die Stadt? Die meisten Besucher nutzen hierfür den öffentlichen Nahverkehr (43 Prozent). Das sind deutlich mehr als in allen untersuchten Städten (17,7 Prozent) und auch allen Städten vergleichbarer Größenordnung (27 Prozent). Dementsprechend reisen deutlich weniger Menschen (nur jeder Vierte) mit dem Pkw oder dem Motorrad an. Die Zahl der Innenstadtbesucher, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen, ist mit dem allgemeinen Durchschnitt vergleichbar.

Wo schneidet Heidelberg gut ab? Die Heidelberger Innenstadt spricht die Menschen an: In Bezug auf ihre Attraktivität erreichte sie dieselbe Durchschnittsnote wie schon im Jahr 2018: 2,1. Das bedeutet Rang eins in der Gruppe der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner. Diese wurden im Schnitt mit 2,5 bewertet. Sehr gut oder gut beurteilen die Befragten jeweils die Erreichbarkeit der Innenstadt mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln und dem Fahrrad, das Gastronomie- und das Dienstleistungsangebot sowie das Freizeit- und Kulturangebot. Auch für das Ambiente erhält Heidelberg Bestnoten – vor allem aufgrund der Lebendigkeit, Sauberkeit und Sicherheit der Innenstadt sowie der Sehenswürdigkeiten, Plätze, Wege und Grünflächen.

Wo schneidet Heidelberg nicht so gut ab? Die größte Schwäche der Innenstadt: die Parkmöglichkeiten. Hier gaben ihr die Befragten lediglich die "Schulnote 4 bis 6". Was die generelle Erreichbarkeit der Innenstadt angeht, gab es die Note 3. Beim Einzelhandelsangebot wurden drei Bereiche nur mit "befriedigend" bewertet: "Wohnen/Einrichten/Dekorieren", "Sport/Spiel/Hobby" und "Lebensmittel". Luft nach oben hat die Innenstadt auch hinsichtlich ihrer digitalen Aufstellung und Zukunftsfähigkeit.

Wie wirkt sich die Pandemie auf das Einkaufsverhalten aus? Hier lässt sich noch kein eindeutiger Trend ablesen. Negative Effekte für den analogen Einzelhandel deuten sich aber an: Mehr als jeder dritte Befragte (36 Prozent) erklärte, verstärkt online einzukaufen. Vier von zehn Befragten besuchen die Innenstadt zudem seltener als zuvor (42 Prozent) – fünf Prozent mehr als in anderen vergleichbaren Städten. Zwar gab knapp über die Hälfte aller Befragten (53 Prozent) an, bewusst mehr in der Innenstadt einzukaufen, allerdings zu einem Zeitpunkt, als noch alle Geschäfte geöffnet hatten.

Was sind die Reaktionen? Marc Massoth, Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung, freut sich: Sogar während der Pandemie habe die Innenstadt überzeugen können – "das ist großartig". Er sieht Heidelberg "damit gut aufgestellt" für die Bewältigung der Krisenfolgen. Doch es gibt auch warnende Stimmen: Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, sorgen die schwindenden Autokunden. Er fordert, sich "ernsthafter" um die verkehrliche Erreichbarkeit der Innenstadt zu kümmern. Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin bei Pro Heidelberg, weist darauf hin, dass die Befragungen in einer Zeit stattfanden, als die Situation in der Handelslandschaft "stabil" gewesen sei. "Interessant ist jedoch, wie die Ergebnisse bei der nächsten Befragung in zwei Jahren aussehen werden." Auch Sahin Karaaslan, Heidelberger Vizepräsident des Handelsverbandes Nordbaden, warnt: Die gute Gesamtbewertung sei "gerade in der jetzigen Zeit trügerisch". Und Susanne Schaffner, Vorsitzende von Pro Heidelberg, sagt: "Die Pandemie hat nochmal stärker in den Fokus gerückt, wie wichtig Einzelhandel und Gastronomie für eine funktionierende und lebendige Innenstadt sind."