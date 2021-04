Die Initiative „HDplastikfrei“ macht auch mit Aufklebern auf sich aufmerksam – wie hier am Philosophenweg. Am Montag, 3. Mai, startet die zweite Aktionswoche der Studierenden. Foto: privat

Von Sarah Hinney

Als sich die studentische Initiative "HD Plastikfrei" vor über zwei Jahren gegründet hat, war Corona noch ganz weit weg. Am Anfang stand ein Selbstversuch unter Freunden – eine Woche lang wollten sie versuchen, auf Plastik im Alltag zu verzichten. Das Thema zog Kreise, und im Mai 2019 stellten die Studierenden ihre erste Aktionswoche rund um das Thema Müllvermeidung auf die Beine. Workshops, Vorträge und viele weitere Aktionen standen auf dem Programm. Dann kam die Pandemie und machte einer Wiederholung der Aktionswoche 2020 einen Strich durch die Rechnung.

In diesem Jahr ist "HD Plastikfrei" wieder am Start, am Montag, 3. Mai, beginnt die Aktionswoche. Allerdings haben die Studierenden diesmal mit gleich zwei großen Herausforderungen zu kämpfen: Einerseits müssen die Aktionen größtenteils online stattfinden, andererseits ist das Verpackungsmüllvolumen in der Pandemie noch gestiegen.

"Darüber gibt es inzwischen Studien", berichtet Helen Fischer, eine der Initiatorinnen der 15-köpfigen Gruppe. Nicht nur die Müllabfuhren sind voller – es reicht ein Gang mit offenen Augen durch die Stadt, um zu sehen, dass öffentliche Mülltonnen regelmäßig überquellen, seit Gastronomien geschlossen haben und auf Speisen zum Mitnehmen umsteigen mussten. Die plastikfreie Aktionswoche ist also doppelt wichtig. Die 20-Jährige berichtet aber auch: "Es ist gerade total schwer, Leute zu erreichen. Die meisten sitzen schon den ganzen Tag in Videokonferenzen. Da ist es schwierig, sich noch einmal zu motivieren und vor die Kamera zu setzen."

Aber ohne online geht es in Coronazeiten eben nicht, und die Macher haben sich bemüht, trotzdem ein abwechslungsreiches Programm anzubieten. Dabei ist es den Studierenden wichtig, nicht zu belehren, sondern zu begeistern. "Wir sehen uns auch nicht als Vorbilder", betont Fischer. "Uns geht es darum, für das Thema zu sensibilisieren und Spaß daran zu wecken. Wir versuchen deshalb, Workshops anzubieten, in denen man selber etwas Neues erforschen kann – beispielsweise, wie man Deo oder Seife selbst herstellt." Dass trotz allem niemand immer perfekt sein kann, ist für die Initiative dabei klar: "Es ist auf jeden Fall so, dass es nicht immer klappt, Müll zu vermeiden. Uns geht es darum, Inspiration zu geben und Räume zu schaffen", betont Fischer.

Vor zwei Jahren haben die Studierenden große Resonanz auf ihre Aktionswoche bekommen. Auch wenn in Corona-Zeiten alles etwas schwieriger ist, verfolgen sie weiter ihr Ziel: gemeinsam mit vielen Menschen eine langfristige Motivation entwickeln, um weniger Müll im Alltag zu verwenden und das Leben enkeltauglicher zu gestalten. Die Initiative wird dabei finanziell vom Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit des Studierendenrats der Universität Heidelberg unterstützt.