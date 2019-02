Von Micha Hörnle

Heidelberg. Joachim Dauer kam 2006 als Pfarrer für die Altstadt und Ziegelhausen nach Heidelberg, dann setzte die Zeit der Veränderungen ein: Seit 2008 leitet er das neue Dekanat Heidelberg-Weinheim, seit 2015 zudem die Stadtkirche Heidelberg, zu der auch Eppelheim gehört. Die RNZ fragte den 58-Jährigen, wie er zu den Reformplänen des Erzbischofs Stephan Burger steht.

Herr Dauer, wann haben Sie das erste Mal von den Plänen aus Freiburg gehört?

Das war im Frühjahr 2018, auf einer regionalen Dekanatskonferenz, allerdings nur als Ankündigung ohne konkrete Details. Man sieht: Die jetzigen Planungen kommen nicht aus heiterem Himmel - vor allem, wenn man beobachtet, was in anderen Diözesen Deutschlands gerade passiert. Was aber damals schon klar war: Die Zahl der momentan etwa 220 Seelsorgeeinheiten wird sich drastisch verringern. Und der Erzbischof wünscht, dass Kirchengemeinde und Pfarrei wieder identisch sind.

Aber mit der Gestalt von Kirche, für die Sie mal angetreten sind, hat das doch nicht mehr viel zu tun?

Das Erscheinungsbild von Kirche hat sich seit Beginn meines Theologiestudiums im Jahr 1980 enorm verändert - und wird sich weiter verändern. Und doch ist sie immer noch die katholische Kirche, für die ich als Dekan, Pfarrer und Seelsorger einstehe. Aber das Bild, die Funktion und das Profil des Pfarrers ist nicht mehr das, wofür ich einst ausgebildet worden bin.

Aber geht mit den neuen großen Pfarreien nicht auch viel Nähe unter den Gläubigen verloren?

Als ich klein war, waren Pfarrer und Priester als Funktion und Person eine Einheit, und der Pfarrer kannte alle in der Gemeinde. Künftig wird ein Pfarrer an der Spitze eines sehr großen Gebildes stehen, in dem mehrere Priester und andere hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger tätig sind.

Aber verlangt das nicht zu viel von den Gläubigen ab?

Ja, zweifelsohne ist das eine große Umstellung, aber in der konkreten Seelsorge spielt es keine so große Rolle, ob es dieser leitende Pfarrer oder jemand anderes ist, der beispielsweise ein Trauergespräch führt.

Wie sieht dann die Zukunft der bisherigen Kirchengemeinden aus?

Wir haben in Heidelberg mit der seit 2015 bestehenden Stadtkirche schon ein größeres Gebilde, für das mittlerweile auch ein Bewusstsein gewachsen ist. Aber es wird immer auch eine starke Identifikation rund um den eigenen Kirchturm geben. Viel wird davon abhängen, wie lebendig die Gemeinde ist - und da gab und gibt es Unterschiede. Das hat nicht nur etwas mit der Größe zu tun, sondern auch mit anderen Gegebenheiten. Die Jesuitenkirche als Pfarrkirche der kleinen Altstadtgemeinde hat die höchste Zahl an Gottesdienstbesuchern.

Werden Gebäude verkauft - so wie es gerade die Evangelische Kirche macht?

Die Pläne des Erzbischofs verfolgen nicht als erstes Ziel, Gebäude zu verkaufen oder zu schließen. Aber es ist ja absehbar, dass die Finanzen weniger werden und man sich die Frage stellen muss, was man sich noch leisten kann.

Nun sollen ja künftig "pastorale Zentren" eingerichtet werden. Wird das denn die Jesuitenkirche?

Bei diesem Stichwort denke ich nicht zuerst an ein Gebäude oder eine bestimmte Kirche. "Pastorales Zentrum" erlebe ich in Heidelberg seit fast fünf Jahren zum Beispiel bei den regelmäßigen Treffen des Seelsorgeteams. Es geht also nicht primär um den Dienstsitz des leitenden Pfarrers, sondern darum, dass Seelsorge geschieht.

Das Dekanat Heidelberg-Weinheim gibt es seit 2008. Hat es eine Zukunft?

Ich gehe davon aus, dass es die Dekanate im jetzigen Zuschnitt künftig nicht mehr geben wird. Der Erzbischof wird selbst entscheiden müssen, ob er diese mittlere Ebene und die Dekane noch braucht. Denn die geplanten etwa 40 neuen Großpfarreien befinden sich ja auf dem gleichen Gebiet der Erzdiözese, wo es bis 2008 die 39 "alten" Dekanate gab.

Haben die aktuellen Reformpläne des Erzbischofs Sie dazu bewogen, gegen Jahresende nicht mehr als Dekan anzutreten, sondern wieder "nur" Pfarrer zu werden?

Nein. Mit Ablauf des Jahres 2019 geht meine zweite Amtsperiode als Dekan zu Ende, und schon sehr früh stand für mich fest, dass ich keine dritte anstrebe, sondern wieder nur als Pfarrer arbeiten möchte.

Angesichts dieser tiefgreifenden Veränderungen: Haben Sie Bammel, oder sind Sie zukunftsfroh?

Ich bin immer zukunftsfroh, sonst wäre ich ja nicht gläubig. Und da hat man immer ein großes Grundvertrauen. Aber mir ist auch klar, dass die zu erwartenden Veränderungen aus Notsituationen herrühren. Und Notsituationen sind nie einfach.