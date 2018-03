Von Birgit Sommer

Heidelberg. Genau 154 Operationen werden in einer Station der Chirurgischen Universitätsklinik in dieser Woche ausfallen. Der Grund: Der zweitägige Warnstreik, den die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag angesetzt hat. Doch in einer hoch spezialisierten Klinik, in der wie in einem Uhrwerk alle Rädchen ineinandergreifen müssen, geht es nicht nur um Ausfälle an zwei Tagen.

"Schon am Montag wurden OP-Termine reduziert, weil die Frischoperierten während des Streiks nicht richtig versorgt werden könnten", sagt Gisela Müller, die Leiterin des Pflegedienstes in der Chirurgie, über die Viszerale Transplantationsstation (VTS). Dort liegen in 24 Betten schwer kranke Patienten, die ständig überwacht werden müssen, nachdem sie operiert worden sind. "Die Streikenden lassen mich praktisch sitzen, wenn ich mit der Arbeit im OP fertig bin", sagt Oberarzt Dr. Markus Mieth. "Wir haben dann eine Phase, in der wir die Patienten nicht richtig betreuen können."

Mieth ist aufgefordert, bis Mittwochabend sechs Betten leer zumachen. Und in diese sechs Betten kommen dann Patienten mit Herzoperationen, denn deren Station mit 14 Betten soll für zwei Tage komplett geschlossen werden. Verlegungen bedeuten Stress für alle Beteiligten. "Ich bin Gewerkschafter", sagt Mieth, "ich bin im Marburger Bund. Aber die Art und Weise, wie jetzt bei Verdi gearbeitet wird, ist ungeschickt".

In einer Notdienstvereinbarung haben sich Verdi und Uniklinikum über die Schließung von Stationen verständigt. Laut Gewerkschaftssekretärin Monika Neuner forderte Verdi eine Schließung von Stationen dort, wo hohe Streikbereitschaft herrscht. Arbeitgeber und Kollegen teilten dann mit, ob ein Streik auch so durchführbar sei. "Die Patientensicherheit muss gewährleistet sein."

An eine große Streikbereitschaft glaubt man im Klinikum aber nicht. "Beim letzten Mal hätten Drei streiken wollen, hat man mir gesagt", erklärte Stationsleiterin Birgit Trierweiler-Hauke, die für 90 Pflegekräfte zuständig ist.

Es ist eine riesige Arbeit, die Ärzten und Stationsleitungen wegen des angekündigten Arbeitskampfes bevorsteht. Für Patienten heißt es: Operation verschieben, Taktung von Bestrahlungsterminen ändern, Angst haben vor einer Verschlechterung der Gesundheit.

Das Zentrale Patientenmanagement des Klinikums ist seit zwei Wochen damit beschäftigt, terminierte Operationen zu verschieben und den Patienten die Gründe dafür klar zu machen. "Ich habe so etwas noch nicht erlebt, und ich bin seit 35 Jahren hier", sagt Gisela Müller. Einen mehrtägigen Streik gab es am Uniklinikum letztmals im Jahr 2005, da kämpften die Ärzte um bessere Arbeitsbedingungen.

Auch bei Verdi geht es diesmal nicht ums Geld, sondern darum, wie viele Pflegekräfte eine Station braucht, um gut zu funktionieren, - und wer bei Ausfällen das Sagen hat. Letzteres ist noch ein strittiger Punkt in den Gesprächen zwischen den baden-württembergischen Uniklinika und der Gewerkschaft. "Ich kann sehr gut erkennen, was der Bedarf eines Patienten ist und wie viele Pflegekräfte ich in einer Schicht brauche", sagt Pflegeleiterin Birgit Trierweiler-Hauke, "Verdi will hier in unsere Gestaltungsmöglichkeit und unsere unternehmerische Freiheit eingreifen."

"Der Ausgleich bei Krankheitsfällen funktioniert bei uns gut", sagt auch ihre Chefin Gisela Müller, "das muss zeitnah und kompetent entschieden werden." Schließlich kompensiert die Klinik auch jetzt zehn Prozent Ausfälle durch Grippe und sonstige Infekte. Sie wollten, so unterstreichen beide, nicht täglich vor Ort diskutieren, ob nun Betten zu schließen seien und welche Aufgaben sie selbst dabei hätten.

Natürlich wissen beide Führungskräfte Bescheid über Arbeitsverdichtung und Pflegekräftemangel, über die emotionale Last, die Pflegende nicht einfach zurücklassen, wenn sie nach ihrem Dienst nach Hause gehen, und über den Nachwuchs, der neuerdings viel Wert auf Work-Life-Balance und weniger auf das Dienen legt. "Doch viele Forderungen, die Verdi stellt, haben wir an unserer Klinik schon erfüllt." Mehr Geld, attraktive Karrieremöglichkeiten, Wertschätzung im Team - das alles sei wichtig, wenn man junge Menschen für den Beruf gewinnen wolle, meint Birgit Trierweiler-Hauke. Das Heidelberger Uniklinikum arbeite schon daran. "Unverhältnismäßig und nicht nachvollziehbar" sei der geplante Streik, erklärte auch das Klinikum gestern in einer Pressemitteilung.