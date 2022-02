Von Philipp Neumayr

Hunderte Menschen aus Heidelberg, der Region und dem Südwesten Deutschlands kamen am Donnerstag in den Park am Bismarckplatz, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen (siehe Artikel rechts). Die RNZ hat sich umgehört, was sie bewegt:

> Anastasiia Surova, 28, Wiesloch: "Das ist kein Fake: Mein Heimatland wird wirklich bombardiert. Ich kann es nicht glauben. Alles, was die Menschen in der Ukraine wollen, ist Frieden."

> Valerii Makrushych, 29, Heilbronn: "Meine Eltern wohnen in der Hafenstadt Odessa, im Süden der Ukraine. Sie sind heute Morgen, um 5.15 Uhr, von Raketenbeschuss geweckt worden. Aktuell sind sie in ihrem Haus eingeschlossen, dürfen nicht mehr raus. Ich hoffe, sie können bald nach Deutschland kommen, um weiter arbeiten und ein normales Leben führen zu können. Ich bin sehr besorgt, es fiel mir schwer, mich heute auf meine Arbeit zu konzentrieren."

> Adelina Meixner, 26, Neckargemünd: "Ich wurde in Lettland geboren, habe russische Wurzeln. Es tut mir in der Seele weh, zu sehen, was in der Ukraine passiert. Wir sind doch Brudervölker, wir können keinen Krieg gegeneinander führen. Ich weiß, dass auch die Menschen in Lettland in Sorge und Angst sind. Niemand weiß, wie weit Putin gehen wird."

> Iryna Korenevyk, 26, Heidelberg: "Meine Freundinnen und ich sind hier, weil wir nicht still bleiben möchten. Ich habe Familie in der Westukraine. Meine alten Schulfreundinnen sitzen jetzt alleine zu Hause mit ihren Kindern – ihre Männer wurden eingezogen, um zu kämpfen. Gestern haben sie alle noch ganz normal gearbeitet und gefeiert, heute ist auf einmal Krieg. Es ist ein Albtraum. Ich hätte das nie für möglich gehalten."

> Klaus Staeck, 83, Heidelberg: "Dass ich zu meiner Lebzeit in Europa noch einen Krieg erlebe, hätte ich nicht gedacht. Ich musste einst selbst aus der DDR fliehen, daher weiß ich, was es bedeutet, wenn man seine Heimat verlassen muss."

> Tetiana Dost, 52, Mannheim: "Es schmerzt, mein Heimatland so zu sehen. Ich habe vorhin mit einer früheren Mitschülerin telefoniert, die in der Ukraine lebt. Ihre Tochter ist Soldatin. Heute früh stand sie in Militäruniform vor ihr, um sich zu verabschieden. Vielleicht haben sie sich zum letzten Mal gesehen."