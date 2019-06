Heidelberg. (rie) Es ist schon seltsam: Da kommt das Staatsoberhaupt nach Heidelberg, hält eine flammende Rede für Zivilcourage und gegen Antisemitismus - und kein städtischer Vertreter begrüßt ihn. Doch genau so war es am Montag beim Festakt zum 40. Geburtstag der Hochschule für Jüdische Studien (HfJS). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im März 2017 in der Stadt - und weder der Oberbürgermeister noch einer seiner vier Vertreter waren in der Aula der Neuen Universität dabei.

Das ist schon verwunderlich, nicht nur wegen des hohen Besuchs, sondern auch aufgrund des Anlasses. Schließlich ist die Stadt Heidelberg sonst immer sehr stolz auf "ihre" Hochschule für Jüdische Studien.

Auf Nachfrage erklärt ein Stadtsprecher: "Bürgermeister Wolfgang Erichson wollte beim Festakt dabei sein, doch leider erkrankte er kurzfristig." Da sowohl Oberbürgermeister Eckart Würzner als auch Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß gerade im Pfingsturlaub sind, blieben nur zwei, um Erichson zu vertreten: Baubürgermeister Jürgen Odszuck und Kulturbürgermeister Joachim Gerner. "Beide konnten eine Teilnahme leider aus Termingründen nicht ermöglichen."

Auch einen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt gab es nicht. Der Stadtsprecher erklärt: "Das Bundespräsidialamt legte sehr viel wert darauf, dass es sich ausschließlich um einen Besuch der Hochschule für Jüdische Studien handelt." Für das Programm seien die Hochschule und der Stab des Bundespräsidenten verantwortlich gewesen. "Wir hatten da keine Rolle."

Im August gibt es eine zweite Chance: Dann kommt der Bundespräsident erneut in die Stadt. Vom 26. August bis 2. September lädt die Hans-Böckler-Stiftung zur Sommerakademie zum Thema "Demokratie gestalten" - und Steinmeier hat als Schirmherr sein Kommen zugesagt.