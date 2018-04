Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Große Rockstars haben für ihn posiert und Popstars ihm den Weg nach Hollywood geebnet. Martin Häusler ist zwei Mal ausgewandert - und lebt inzwischen in Los Angeles und Heidelberg. "Ich bin Fotograf", sagt der 47-Jährige heute von sich. Dabei hat er in seiner Karriere nicht nur fotografiert. Häusler drehte Musikvideos und Dokumentarfilme, designte Bücher und Kalender für viele Künstler. Sein jüngstes Projekt ist erstmals keine Auftragsarbeit, sondern rein künstlerisch motiviert. "Cuban Beauty" heißt die neue Ausstellung, die am 5. Mai im "Alten Hallenbad" in Bergheim startet.

Seine Porträts von Rockgrößen wie Meat Loaf und Lemmy Kilmister, von Schauspielern wie Denny Trejo oder Models und Popstars wie Britney Spears machten den Heidelberger als Fotografen berühmt. Häuslers Geschichte ist dabei auch eine Geschichte darüber, wie Menschen einander sehen, was sie erwarten und woran sie sich orientieren.

Der Fotograf ist leger gekleidet: schwarzes Sakko auf schwarzem Hemd, dazu Jeans, Sportschuhe - und eine Kappe. Es ist das Outfit eines Freigeists. Häusler hat früh entschieden, Konventionen hinter sich zu lassen. Auch wenn erst sein Vater und später sein Geldbeutel wenig erfreut davon waren. Eine Ausbildung hat Häusler nicht, eine Uni besuchte der 47-Jährige ebenso wenig. Viele hatten deshalb kein Zutrauen in seine Fähigkeiten. Dabei wollte er Design studieren, reichte Arbeitsproben ein, "ich bin aber überall hochkant abgelehnt worden - wegen: unbegabt", lacht der Fotograf.

Davor war Häusler als Gitarrist mit seiner Band unterwegs, die sogar einen Plattenvertrag bekam. Nach dem Abitur am Gymnasium in Neckargemünd war er direkt wieder nach Heidelberg, seinen Geburtsort, gezogen. "So früh wie’s ging, um mein Ding zu machen", lacht er. Sein Vater war wenig begeistert. Auch nicht, als Häusler letztendlich beschloss, gar nicht mehr zu studieren.

Als Aushilfsgitarrist für eine Band aus Leimen kam er nach Washington. Dort lernte er einen Musikmanager kennen, in dessen Band er für ein Jahr spielen sollte. Wie auch schon zu seiner Zeit in Heidelberg bastelte Häusler am Computer fleißig an Artworks und anderen Grafiken. "Und da fanden die Leute das auf einmal ganz toll", erinnert sich der 47-Jährige. Der Professor in Berlin hatte ihn noch abgelehnt mit den Worten: "So etwas, was Sie da machen, das brauchen wir nicht."

Statt zu studieren, machte er sich nun einfach selbstständig. Häusler gründete in Heidelberg eine Firma, die "alles Mögliche" anbot. Und bald schon bildete er dort selbst Mediendesigner aus. "Dabei habe ich ja nie etwas gelernt, sondern war nur Abiturient", grinst Häusler. Doch die Industrie- und Handelskammer stellte ihm im Schnellverfahren einen Ausbilderschein aus. Eine Woche habe das nur gedauert. "Ich hab’s bis heute nicht ganz verstanden", gesteht Häusler. Dabei hatte ihm nicht nur der Mangel an Ausbildern für den neuen Beruf geholfen, sondern auch seine Erfahrungen, die er bis dahin gesammelt hatte.

Von Heidelberg aus arbeitete er viel für amerikanische Musiker. Mit den damals noch kaum bekannten Backstreet Boys kam er durch Zufall in München zusammen. Später flog er mit ihnen und anderen Musikern um die Welt und drehte Dokumentationen. "Das fand ich total geil", erinnert sich Häusler und ergänzt: "Dabei habe ich gelernt, wie man fotografiert, wie Licht funktioniert." Doch noch war die Fotografie nicht seine einzige Leidenschaft: Er dreht vor allem Musikvideos und arbeitet als Designer. Sogar bei Disney war er eine Weile engagiert. "Abschlüsse haben die nicht interessiert", so Häusler.

Als seine Erfolge bei den Deutschen ankamen, hätten ihn plötzlich auch in seiner Heimat viele angefragt. "Wie in einem schlechten Film", schmunzelt Häusler. Für ihn war es an der Zeit, sich von dem Image des Alleskönners zu trennen und sich vollkommen auf die Fotografie zu konzentrieren. Er wollte nicht mehr in alle Schubladen gleichzeitig passen. "Die Figur eines ,Fotografen’ ist bei den Leuten im Kopf schon geformt", erklärt der 47-Jährige - und deshalb wollte er nun auch nur noch genau das sein: Fotograf.

Kaum hatte Häusler diese Entscheidung getroffen, wollte der Rocksänger Meat Loaf mit ihm ein Musikvideo drehen. Er sagte ab, zur Verwunderung des Sängers: "Der ist ausgeflippt", schmunzelt Häusler. Wirtschaftlich war die Entscheidung heikel: Als Fotograf blieben ihm zunächst nur etwa 20 Prozent seines vorherigen Einkommens. "Ich dachte auch kurz: ,Wie doof bin ich?’, allein mit der Absage an Meat Loaf habe ich 30.000 Euro in die Tonne getreten." Doch Häuslers Entscheidung beeindruckte den Musiker. "Und er hat danach - für Fotos - nur noch mich engagiert", lacht Häusler. Auch heute sind die beiden noch befreundet.

Mit der Kuba-Ausstellung in Heidelberg betritt Häusler wieder Neuland. Denn zum ersten Mal sind keine prominenten Persönlichkeiten auf seinen Fotos. Stattdessen hat er über einen Zeitraum von drei Jahren ausschließlich einheimische Models gesucht und gefunden - schließlich setzte er sie an den beeindruckendsten Orten der Insel in Szene.

Häusler ist fasziniert von Kuba, dabei war sein erster Besuch vor vielen Jahren "ein Albtraum", wie er sagt. "Jeder ist bestechlich, und trotz Drehgenehmigung kommt die Polizei und macht dir den Laden dicht." Dennoch nahm er immer wieder Aufträge dort an, fotografierte und drehte auf der karibischen Insel, auf der seit fast 60 Jahren der Sozialismus regiert. Die Menschen, die er kennenlernte, faszinierten ihn, weil sie überhaupt nicht dem Klischee entsprachen. "Wer an Kuba denkt, denkt an alte Männer mit Zigarren am Straßenrand." Doch Häusler lernte das junge Kuba kennen und lieben, eine Generation, die trotz des Mangels in dem kommunistischen Land auf eine Zukunft hofft - so wie der 47-Jährige einst als junger Mann selbst.