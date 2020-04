Von Holger Buchwald

Heidelberg. In der Corona-Krise wird der städtische Haushalt stark belastet. Außerdem kann der Gemeinderat nicht tagen. Doch wie stark beeinträchtigt die Situation die langfristigen Projekte von Stadtplanungs-, Hoch- und Tiefbauamt? Das erklärt Baubürgermeister Jürgen Odszuck, 49, im Gespräch mit der RNZ.

Herr Odszuck, wie gravierend wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Arbeit aus?

Wir haben unsere Arbeitsweise radikal verändern müssen und sind dabei in einen regelrechten Digitalisierungsstrudel geraten. Projektbesprechungen, Ämterabsprachen – alles läuft jetzt elektronisch. Nun sind wir aber voll arbeitsfähig.

114 große und kleine Maßnahmen stehen in der städtischen Vorhabenliste – mit Fristen und festgesetzten Zeitabläufen. Gibt es bereits Verzögerungen?

Sicherlich wird sich einiges verzögern. Die stark veränderte Arbeitsweise muss erst einmal eingeübt werden. Noch stärker verzögern sich natürlich Projekte, wo wir noch Beschlüsse der gemeinderätlichen Gremien benötigen.

Etwa beim Masterplanprozess Neuenheimer Feld, der noch in zwei Bezirksbeiräten abgehandelt werden muss.

Ich rechne hier mindestens mit einem Vierteljahr, wenn nicht einem halben Jahr Verzögerung. Bei diesen Bezirksbeiratssitzungen möchte viel Publikum dabei sein. Und noch ist nicht absehbar, wann wir solche Sitzungen wieder machen können. Finanziell hat das aber erst einmal kaum Auswirkungen.

Wenn der Gemeinderat nicht tagt, gibt es auch keine Ausführungsgenehmigungen für Bauprojekte. Könnte das Warten zu Preissteigerungen führen?

In den letzten Jahren hatten wir alle Vierteljahre teilweise enorme Preissteigerungen, das ist richtig. Ob das auch nach der Corona-Krise noch so ist, muss man abwarten. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Es kann gut sein, dass der private Wohnungsbau etwas abnimmt. Vielleicht führt das dann auch dazu, dass sich dieses Segment etwas abkühlt und die Preisspirale nicht immer weiter nach oben getrieben wird.

Der dynamische Masterplan für Patrick-Henry-Village stand auf der Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung, wurde aber abgesetzt. Wird das zu Problemen führen?

Zumindest zu Diskussionen. Es fehlte ja nur noch die Beschlussfassung des Gemeinderates. Vor allem die Fraktionen, die mit den Beschlüssen in den Ausschüssen unzufrieden waren, werden bei dem Thema wieder eine intensive Debatte führen wollen.

Anders sieht es bei den laufenden Bauprojekten aus. Sind diese von der Corona-Krise betroffen?

Bei den städtischen Maßnahmen gibt es noch keinen Baustopp. Von privaten Bauträgern habe ich aber gehört, dass einige Subunternehmer derzeit gar keine Angebote abgeben, weil sie kaum noch Personal haben. Viele von ihnen haben Mitarbeiter aus unseren östlichen Nachbarländern. Jetzt, wo die Grenzen teilweise dicht sind, zeichnen sich hier die ersten Probleme ab.

Die Schulen und Kitas sind derzeit geschlossen. Können in diesem Bereich Bauprojekte vorgezogen werden?

So schnell geht das meistens nicht. Manche Projekte sind noch nicht ausgeschrieben, bei anderen haben wir einen konkreten Arbeitszeitraum vorgegeben. Kleine Maßnahmen, etwa in einer Schultoilette neue Fliesen zu legen, wollen wir aber in dieser Phase umsetzen. Auch, damit in der Region die Wirtschaft Impulse bekommt. Dieses Vorgehen haben Oberbürgermeister Würzner, Finanzbürgermeister Heiß und ich am letzten Donnerstag so besprochen. Die Stadt hat in diesen Zeiten auch als Auftraggeber eine wichtige Rolle.

Jetzt müsste doch auch eine gute Zeit für Straßenbauarbeiten sein.

Das stimmt. Wir wollen auch hier schauen, was möglich ist. Der Verkehr und die Bauarbeiten selbst würden jetzt weniger gestört. Allerdings ist es gar nicht so einfach, auf die Schnelle eine Kolonne mit Straßenbauarbeitern zu bekommen. Die sind alle gut beschäftigt.

Gesamtwirtschaftlich hat die Corona-Krise jetzt schon immense Auswirkungen. Fürchten Sie, dass für Ihre Projekte in Heidelberg zu wenig Geld übrig bleibt?

Finanzbürgermeister Heiß hat eine Haushaltssperre verfügt. Bestehende Verträge werden noch ausgeführt, neue Projekte aber gestoppt. Das gilt auch für die Einstellung neuer Mitarbeiter. Teilweise haben wir unsere Bewerberauswahlverfahren mittendrin gestoppt. Ich glaube, wir bekommen auch auf der Einnahmenseite des städtischen Haushalts Probleme. Der Oberbürgermeister hat ja in Aussicht gestellt, dass die Bürger Zahlungen, die sie an die Stadt leisten, wie Gewerbesteuer, Miete oder Pacht zinslos stunden können, was in dieser Situation sicherlich richtig ist. Aber dadurch haben wir als Stadt auch weniger Einnahmen. Deshalb wird alles, was nicht dringend notwendig ist, nun zurückgestellt. Ausnahmen gibt es vor allem dort, wo die regionale Wirtschaft gefördert wird. Und wenn wir uns schon mitten in einer Baustelle befinden, führen wir diese natürlich weiter. Neue Projekte werden aber nicht begonnen. Das trifft auch mein Dezernat.

Welche Projekte betrifft das?

Ich kann und will keine Beispiele nennen.

Was ist mit dem Bau des neuen Konferenzzentrums?

Das ist nicht betroffen. Wir haben damit schon direkt nach dem Gemeinderatsbeschluss die GGH-Tochter BSG beauftragt und uns damit vertraglich gebunden. Die Tiefbauarbeiten haben längst begonnen. Diese laufende Baumaßnahme geht auf jeden Fall weiter. Sonst wäre das mit enormen Folgekosten verbunden, etwa, wenn der Ausfall kalkulierter Gewinne entschädigt werden müsste.

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft. Wie lange wird die derzeitige Situation anhalten?

Wenn sich die Virologen mit solchen Aussagen schon schwertun, bräuchte ich als Städtebauer ja schon prophetische Gaben. Ich kann nur sagen: Wir haben schnell gelernt, auch in dieser Krise voll zu arbeiten. Die Mannschaft ist motiviert und fleißig. Aus dem Baurechtsamt hat man mir mitgeteilt, dass die Produktivität sogar noch zugenommen hat. Aber wir sind natürlich auch sehr angespannt, weil wir nicht wissen, was noch alles auf uns zukommt.