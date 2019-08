Wo sonst die Elefantenbullen-Wohngemeinschaft zuhause ist, probten in den vergangenen Wochen Theaterleute: Denn am Elefantenhaus des Zoos findet im September und Oktober die szenische Installation "Der sechste Kontinent" statt. Foto: privat

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Zeit ist knapp und das Terrain ist unbekannt. Wo tonnenschwere Elefanten normalerweise den Staub aufwirbeln und die Hitze tropische Ausmaße annimmt, probten in den vergangenen Wochen Schauspieler des Theaters. Denn dort hat sich Regisseur Bernhard Mikeska eines neuen Projekts angenommen: Es heißt "Der sechste Kontinent" - und es wird im September und Oktober im Elefantenhaus des Zoos aufgeführt.

Es ist nicht Mikeskas erstes Intermezzo für das Theater und Orchester Heidelberg. 2016 inszenierte er hier bereits ebenfalls außerhalb der städtischen Bühnen im Gefängnis "Fauler Pelz". Der Ansturm auf die szenische Installation "In deinem Pelz" war so groß, dass das Theater kurzerhand zwei Zusatztermine organisierte. Das wird bei "Der sechste Kontinent" aller Voraussicht nach nicht möglich sein, wenigstens nicht, wenn der Winter einbricht. "Dann müssen die vier Elefanten stets die Gelegenheit haben, in das Haus zu können", erklärt Dramaturgin Maria Schneider.

Überhaupt sei die Arbeit im Elefantenhaus natürlich für alle Beteiligten etwas ganz Neues, natürlich sei das ungewohnt - und natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden, wie Regisseur Mikeska weiß. Bei den Proben ist immer nur wenig Zeit. "Die Elefanten müssen dann für zwei Stunden ausgesperrt werden, länger geht es nicht", sagt Mikeska. Schließlich seien es die Tiere normalerweise gewohnt, "rein- und rauszuspazieren, wie es ihnen beliebt".

Diese Besonderheiten machen für Mikeska den Reiz des ganzen Projektes aus. Seien sie es doch, die die Arbeit so spannend machten. Klar, dass deshalb auch der Ort in der "Installation", wie auch die Dramaturgin das Stückbezeichnet, eine zentrale Rolle spielt. Die Zuschauer werden am Zooeingang abgeholt - 40 pro Vorstellung - und dann in zwei Gruppen geteilt: "Die einen stehen vor dem Gehege, die anderen dahinter."

Im Laufe des Abends wird getauscht. So könnten zwei Seiten der gleichen Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zur gleichen Zeit erzählt werden. Möglich machen das auch die Kopfhörer, die jeder Zuschauer zu Beginn des Abends bekommt. So entsteht vor allem eines: Nähe zum Gesehenen. "Durch die Kopfhörer ist man wahnsinnig nah dran, mitten in der Szene", sagt Mikeska.

Regisseur Bernhard Mikeska, Schauspielerin Christina Rubruck und Dramaturgin Maria Schneider (v.l.). Foto: Alex

Vier Schauspieler werden im Elefantenhaus zu sehen sein. Die Geschichte beginnt mit einer Figur, die von Schauspielerin Christina Rubruck verkörpert wird: Sie ist eine Performance-Künstlerin, die die Idee zu einem großen Projekt mit Afrika-Bezug hatte. Ihr Thema: Eine vor etwa hundert Jahren verschollene Tropenmedizinerin, die zur Kaiserzeit in den Dschungel der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika reiste, um dort eine grassierende Tropenkrankheit auszurotten. "Durch die beiden Zuschauerseiten können wir auch auf zwei Zeitsequenzen erzählen", so Dramaturgin Schneider. Die großen Überthemen des Abends im Elefantenhaus: Afrika und Europa, Kolonialisierung und Macht.

Für Mikeska ist der "Der sechste Kontinent" auch dadurch viel mehr als nur Theater - obschon natürlich auch diese szenische Installation eine "theatrale Dimension" habe. "Es ist eine Art Live-Film, wo Fiktion und Realität miteinander verschmelzen", sagt er. Sehgewohnheiten würden aufgebrochen, nicht zuletzt durch den Ton aus den Kopfhörern. "Dazu muss der Zuschauer sich anders verhalten als gewohnt", ist er überzeugt.

So geht es bei der Inszenierung insbesondere auch den Schauspielern. "Es ist mein erstes Stück im Zoo", lacht Christina Rubruck. Vor allem die Proben während der extrem heißen Tage im Juli seien eine besondere Herausforderung gewesen. Dennoch sei es eine tolle Gelegenheit, auch mal aus seiner Komfortzone herauszukommen - eine gänzlich neue Erfahrung.

Das hat auch Mikeska schnell gereizt, als der Anruf vom Theater kam und man ihn fragte, ob er nicht etwas im Elefantenhaus des Zoos inszenieren möchte. Und er hat es nicht bereut: "Es ist schon ein besonderes Erlebnis, abends in den Zoo zu kommen, wenn alle Besucher weg sind."

Für Dramaturgin Schneider hat die ausgelagerte Inszenierung noch einen ganz pragmatischen Vorteil: "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Spielräumen, da der Zwinger derzeit renoviert wird", sagt sie. Und dennoch findet Schneider: "Es macht sehr viel Spaß, solch absurde Orte durch Theater zu entdecken und zu beleben."

Info: "Der sechste Kontinent": 20./22./24./25./28./29. September sowie 1./4./10. Oktober, jeweils um 17.30 Uhr sowie um 18.30 Uhr im Elefantenhaus im Zoo, Tiergartenstraße 3. Tickets gibt es an der Theaterkasse (montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr, ab 12. August in der Sommerpause), Theaterstraße 10, unter Telefon 06221/5820000 oder hier.